“说走就走”成追忆 德国实施出入境管制

（德国之声中文网）德国外交部长马斯强调：" 如果您前往国外，那么您将在很多国家面临无法按原计划返回德国的风险。"

德国外交部官网上还写到，很多国家预计将采取越来越严厉的飞行及旅行限制, 隔离措施，以及对公共生活的管制。一些入境和隔离措施，将在没有预先通知的情况下立即付诸实施。有鉴于此，很多国家都发生了德国公民无法继续旅程或返回德国的情形。"

迄今为止，德国外交部只对意大利和伊朗等疫情严重的国家发出了旅行警告，而对于中国，德方只对最初爆发新冠疫情的湖北省发出了旅行警告。德国外交部只在生命安全无法保障的情况下，才会针对某些国家或地区发出旅行警告。而在官方发布了旅游警告的情况下，民众方可以要求免费退订机票和酒店。

管控和入境限制

周一(3月16日)八时起，德国宣布关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境。德国内政部长泽霍费尔表示："如果没有正当理由，将不被获准入境。"他表示，疫情相当严峻，必须采取一切措施，遏制和放慢疫情的传播。

此前，已有一些欧盟国家实施了出入境管制，比如丹麦，波兰，捷克和奥地利。德国宣布关闭德法边境后，作为回应，法国也宣布将加强边境检查。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，超市中有些商品已经出现供货紧张问题，因为大批载重汽车在各国边境受到拦截，无法及时送货。

"维持正常运行"

冯德莱恩在推特发布视频称："如果不立即采取相应措施，有些商品将面临供应紧张。面对当前危机，维持欧盟内部市场的正常运作至关重要。"

欧盟内部市场正常运作的重要前提是各国边界的畅通无阻。大量货车滞留边境，必然会造成某些商品的供给不足。

不过，德国农业部长科勒克纳（Julia Kloeckner）也强调，在基本粮食供给方面，德国并不依赖进口。她说："在基础食品方面，比如马铃薯，粮食，奶制品，猪肉或奶酪等等，德国都拥有良好的供给能力。""我们完全能做到百分之百以上的自给自足。"

坦然面对？

美国总统特朗普呼吁民众不要哄抢物资。他说："你们没必要买这么多东西，千万不要慌张，放松一些。"

与此同时，德美两国就一家位于德国图宾根的制药企业产生了争执。当被问及，美国政府是否曾试图重金收购德国企业CureVac时，德国内政部长泽霍费尔周日说："我只能说，今天已经有多名政府官员向我证实了这个消息。我们明天会在危机小组里讨论这个问题。"

卫生部一名发言人对《世界报》表示，柏林当然"非常希望"预防和治疗新冠病毒肺炎的药物也能在德国乃至欧洲进行研发。德国政府正在和CureVac公司进行着密切沟通。

德国新冠病毒疫情全面爆发 哈勒成为德国首个全面停课的城市 截至3月12日，德国境内只有哈勒这一个城市全面关闭了幼儿园及学校。在欧洲范围内，全国停学停课的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。而到了3月13日，多个联邦州均宣布，从3月16日开始关闭该州的中小学和幼儿园。

德国新冠病毒疫情全面爆发 多国禁止或限制德国人入境 美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国16个联邦州全部出现确诊病例 此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

德国新冠病毒疫情全面爆发 没有观众的球赛 德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国境内首次出现新冠病毒死亡病例 3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国男子感染新冠病毒在埃及去世 3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

德国新冠病毒疫情全面爆发 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

德国新冠病毒疫情全面爆发 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

德国新冠病毒疫情全面爆发 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

德国新冠病毒疫情全面爆发 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。



幼儿园和学校已被关闭

德国政府疫情危机处理小组周一上午开会讨论了防控疫情的进一步措施。此前，联邦及各州政府已经就一些防控措施达成了共识。周一起，德国全境数千所学校和幼儿园已经被关闭。关闭措施将持续到复活节假期结束。受关闭措施影响的包括280万小学生和370万幼儿。中小学及幼儿园长达数周的强制假期，给家长和雇主们带来了前所未有的难题，因为他们要在工作和照看孩童之间找到合理的解决方案。

达扬/叶宣 (德新社，路透社，法新社)