说客云集 各国积极笼络布鲁塞尔

（德国之声中文网）生活在欧盟的框架中，欧盟成员国公民对于各利益集团在布鲁塞尔的积极奔走已习以为常。不少人抱怨欧盟的官方决策缺乏透明度而且受到说客左右。为了安抚人心，欧盟在2008年成立了公开数据库"透明度登记"（Transparency Register），规定各"利益实体"必须登记并且公布其财务状况及资金来源，才能获准出入欧洲议会。

然而，法律并未强制规定利益集团进行登记，因此利益代表仍可以在未经登记的情况下对欧盟进行游说工作。此外，迄今缺乏针对注册内容正确性的监管机制。专家认为，说客团体多数大幅漏报真正投入游说工作的资金。但透明度登记是目前管理布鲁塞尔院外人士的主要信息来源。

在美国重新设定其贸易优先目标的同时，全球经济关系正发生偏移。这是否意味着各国利益机构更有兴趣与欧盟进行贸易？德国之声检视了位于布鲁塞尔的非欧盟说客集团所活跃的领域，以及他们影响重大决策的不同手段。

两年内游说资金超过20亿欧元

透明度登记要求说客申报计划投入在游说工作的资金幅度。为了分析各利益团体的游说工作，我们取利益实体所申报的最高及最低金额中间值，并依照其总部所在地进行划分。

分析结果指出，自2017年1月至2018年9月，利益集团游说欧盟的开支高达23亿欧元，其中多数是来自欧盟境内的利益实体。根据美国非政府组织响应性政治中心（Center for Responsive Politics）的调查，利益团体在同一时期花在游说华盛顿立法者的金额是47亿欧元。

乍看之下，非欧盟国家的说客比例似乎并不高，只占透明度登记数据库的9%，其开支约为总数的11%。在积极游说布鲁塞尔的非欧盟利益集团中，美国花费的金额最高，其次是瑞士、挪威、日本和中国。欧盟的重要贸易伙伴俄罗斯则排名第八。

而欧盟成员国内的利益实体基于更大的利益考量，对于游说欧盟更为热衷。例如，与日本相比，德国企业、机构和利益集团就拥有更强烈的动机，投资金钱以左右欧盟政策的优先目标。在所费资金排名前30的布鲁塞尔院外说客中，只有5个利益集团来自非欧盟国家。

比利时的游说金额远胜于欧盟经济大国，不过这大笔资金并非来自比利时的利益团体，而是总部注册于布鲁塞尔的游说集团、顾问公司、协会及法律机构的开支总和。不少全球大型机构在此设立总部，目的是在欧盟机构取得近水楼台之便。

针对排名前100名在布鲁塞尔设点的大型利益实体，德国之声研究了其客户群、总部所在地以及他们在2017年用于游说布鲁塞尔的金额。

在布鲁塞尔的利益团体中，非欧盟企业支出的游说金额占总数的43%。将布鲁塞尔的情况列入考量后，美国是独占鳌头的最大游说势力，远胜德国、英国和法国。比利时则排名第二，不过这是因为泛欧国家里有成百上千的机构将总部注册在此的缘故。日本和瑞士也在排名前10的行列中，而中国则远远落后。

"基本上，无论是在中国、韩国或日本，东亚国家的政府和企业间存在较紧密的关系，所以双方在制定政策过程中相互关联，而不是各行其是的个体。"比利时欧洲学院欧中研究中心的弗里曼（Duncan Freeman）表示："中国的情形是，传统的游说工作并不存在，中国企业也不会像欧美国家的说客那样去游说政府。中国企业在国际化的同时，对于游说的文化并不熟悉，一般也不觉得有必要进行游说，更别说是找外部的顾问来进行此事。"

另一方面，国际透明组织布鲁塞尔办公室的政策专家克尔古诺（Raphaël Kergueno）表示："作为欧洲经济区的成员国，瑞士、挪威和冰岛等国在统一市场规则中所承受的风险更高，因为这些规则将实行于这些国家的经济中。与欧盟成员国不同，他们无法坐上欧盟的议事桌，不能针对新法案进行投票。通过利益实体进行游说是这些国家对欧盟决策施加影响力的方法。"

亚洲国家偏好双边关系

克尔古诺指出，欧盟网络政策的著作权法以及欧盟一般资料保护规范（GDPR）所涵盖的范围包含个人隐私，甚至可迫使企业在其原属国家内改变经营方式。"欧盟在监管网络活动中扮演着领头羊角色，这有可能将在全球经济中建立标准，也能对设于美国的企业达到长期影响效果。"他继续分析道："亚洲国家较少采取游说手段的另一个原因可能在于，这些国家偏好在政府间以一对一的形式阐述各自利益。"

国际透明组织近期的一份研究指出，在欧盟高调出台多项规定、欧委会与美国科技业巨头发生数次纠纷后，美国硅谷的企业自2014年至2017年投入游说工作的资金增加了278%。

时事发展左右说客活跃程度

如同欧盟一般资料保护规范和版权法的出台，各利益组织在大型活动发生期间往往更积极进行游说工作。英国脱欧公投便是一例。

"游说的热烈程度依照事件不同会有很大的区别。例如英国脱欧将对英国企业造成巨大影响，在英国正式脱离欧盟后，他们很可能继续在布鲁塞尔进行密集游说工作。"欧洲企业观察（Corporae Europe Observatory）的研究和活动协调员赫德曼（Olivier Hoedeman）如是说。

英国脱欧将对欧盟如今的金融重镇伦敦带来何种程度的影响，是人们迄今最大的疑问之一。鉴于伦敦银行业的利润可能因此萎缩，法国总理菲利普（Edouard Philippe）去年便积极吸引金融企业迁至巴黎，德国的金融中心法兰克福理所当然也加入招商的竞争行列。说客集团同样摩拳擦掌投入游说：英国公投隔年，英国银行业及金融业的说客积极进行游说工作，比德国和法国同僚更为卖力。

各种不确定性以及持续不休的谈判吸引着利益集团的目光，在最终拍板定案前，利益集团将继续使出浑身解数，企图左右最终的决定。