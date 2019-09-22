说好的烟草广告全面禁令呢？德国医界促总理表态

（德国之声中文网）德国联邦医生协会（Bundesärztekammer）敦促政界尽快实施全面禁止烟草广告。该协会主席莱恩哈特（Klaus Reinhardt）表示，持久战式的讨论毫无成果，"德国竟然是欧盟最后一个仍然没有实现全面禁止烟草广告的国家，这简直令人难以置信"。医学界明确反对一切形式的烟草广告，包括电子香烟也不例外。"不能在这方面向烟草工业妥协。吸烟就是有害健康，这不需要讨论。"

根据德国现行法律，在广播、电视、报纸和杂志等媒介播放或刊登烟草产品广告是被禁止的，但是在路边的广告栏或者是电影院里，烟草公司仍然被允许做广告宣传。据"明镜在线"（spiegel.de）报道，德国联邦议院在15年前就已经向世界卫生组织（WHO）许诺，要在最迟2010年颁布"对一切形式烟草广告的全面禁令"。然而这一承诺至今仍未兑现。

烟草行业反对全面广告禁令的理由是，这等同于对企业广告自由权的不当侵犯。此外，烟草公司的另一个反驳理由是，促使未成年人选择吸烟的主要因素其实是朋友和家人的影响，而非烟草广告。

对于是否要把现有的广告禁令扩展到路边广告牌和电影院，德国黑红执政联盟之间的谈判已经持续了好几个月，联盟党虽然已经放弃了对全面禁令的坚决反对，但是在禁令是否也适用于电子烟的问题上又出现了争执。社民党主张把电子烟的广告也列入全面禁止范围。默克尔则称会在今年年底之前表态。

按照目前政府内部的讨论来看，预计将在2022年初推出户外广告牌的烟草广告禁令，而禁止电影院在少儿电影开映之前播放烟草广告的法令可能在2021年初颁布。

57%德国人支持全面禁止烟草广告

德国联邦医生协会主席莱恩哈特表示："大家都知道，青少年尤其容易被广告里的那些画面所吸引。不是所有合法的东西都应该做广告去宣传它。"根据杜塞尔多夫大学今年9月的一项问卷调查，57%的德国人支持全面禁止对香烟和电子烟的广告宣传，只有11%的受访者表示，支持烟草公司继续为烟类产品做广告。

莱恩哈特还表示反对大麻合法化。"这是一种有上瘾风险的毒品"，他表示自己坚决反对放松对于大麻的管制，并指出有研究结果证明，在大脑发育成熟之前的青少年，如果经常吸食大麻，会造成严重的精神损伤，出现无法集中精力等症状。