说好的烟草广告全面禁令呢？医界促总理表态

（德国之声中文网）德国联邦医生协会（Bundesärztekammer）敦促政界尽快实施全面禁止烟草广告。该协会主席莱恩哈特（Klaus Reinhardt）表示，持久战式的讨论毫无成果，"德国竟然是欧盟最后一个仍然没有实现全面禁止烟草广告的国家，这简直令人难以置信"。医学界明确反对一切形式的烟草广告，包括电子香烟也不例外。"不能在这方面向烟草工业妥协。吸烟就是有害健康，这不需要讨论。"
根据德国现行法律，在广播、电视、报纸和杂志等媒介播放或刊登烟草产品广告是被禁止的，但是在路边的广告栏或者是电影院里，烟草公司仍然被允许做广告宣传。据"明镜在线"（spiegel.de）报道，德国联邦议院在15年前就已经向世界卫生组织（WHO）许诺，要在最迟2010年颁布"对一切形式烟草广告的全面禁令"。然而这一承诺至今仍未兑现。
广告是否会误导青少年，让他们认为抽烟是一件“很酷”的事情？
烟草行业反对全面广告禁令的理由是，这等同于对企业广告自由权的不当侵犯。此外，烟草公司的另一个反驳理由是，促使未成年人选择吸烟的主要因素其实是朋友和家人的影响，而非烟草广告。
对于是否要把现有的广告禁令扩展到路边广告牌和电影院，德国黑红执政联盟之间的谈判已经持续了好几个月，联盟党虽然已经放弃了对全面禁令的坚决反对，但是在禁令是否也适用于电子烟的问题上又出现了争执。社民党主张把电子烟的广告也列入全面禁止范围。默克尔则称会在今年年底之前表态。
按照目前政府内部的讨论来看，预计将在2022年初推出户外广告牌的烟草广告禁令，而禁止电影院在少儿电影开映之前播放烟草广告的法令可能在2021年初颁布。
57%德国人支持全面禁止烟草广告
德国联邦医生协会主席莱恩哈特表示："大家都知道，青少年尤其容易被广告里的那些画面所吸引。不是所有合法的东西都应该做广告去宣传它。"根据杜塞尔多夫大学今年9月的一项问卷调查，57%的德国人支持全面禁止对香烟和电子烟的广告宣传，只有11%的受访者表示，支持烟草公司继续为烟类产品做广告。
莱恩哈特还表示反对大麻合法化。"这是一种有上瘾风险的毒品"，他表示自己坚决反对放松对于大麻的管制，并指出有研究结果证明，在大脑发育成熟之前的青少年，如果经常吸食大麻，会造成严重的精神损伤，出现无法集中精力等症状。
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大荧幕中的著名吸烟者
吞云吐雾的坏男孩
詹姆斯·迪恩是整整一代人的偶像。在电影《无因的反叛》中，他手中的香烟象征着不愿被50年代守旧生活方式所束缚。他也因此成为好莱坞的第一个“坏男孩”。
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大荧幕中的著名吸烟者
无拘无束的侦探
在亨弗莱·鲍嘉所生活的时代中，没有人能比他更自在随性地吸烟了。他在《喷射的爱情》中饰演的私家侦探马罗形象深植人心，这部电影可能是历年来最伟大的一部犯罪片。他的烟卷是这部晦暗的黑色电影中唯一的光明。若非如此，鲍嘉不会成为令人无法忘怀的传奇。
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大荧幕中的著名吸烟者
品味非凡的女士
直至今日，《第凡内早餐》仍是60年代繁华景象的象征。而长斗烟则是电影中高礼帽和黑色小礼服的优雅配件。在奥黛丽·赫本的年代里，吸烟是上流社会的一个优雅嗜好，没有任何一场派对能少了烟卷。奥黛丽·赫本在剧中戴着华丽首饰、丝绸般的手套以及手持长斗烟的形象永远留在世人的记忆中。
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大荧幕中的著名吸烟者
烟不离手的老烟枪
无论是读报、开车、谈情说爱或追踪连环杀人犯，让-保罗·贝尔蒙多在电影中总是烟不离身，一根接一根地抽着香烟。每抽尽一根香烟，他就用烟尾点燃下一根烟。若缺少了这样的场景，观众也不会对他如此印象深刻。
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大荧幕中的著名吸烟者
优雅绅士
右手夹着烟，左手拿着枪，膝上坐着邦德女郎。这是肖恩·康纳利所扮演的特务007詹姆士·邦德所呈现的形象。2002年时就曾经有过一场关于邦德电影是否能为香烟厂牌打广告的大型辩论。
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大荧幕中的著名吸烟者
躁动的天才
神探歇洛克·福尔摩斯自1939年开始破解了一桩又一桩悬案。为了打发日常生活中的无聊时光，福尔摩斯喜好抽烟斗。照片中饰罗杰·摩尔所扮演的福尔摩斯。若剧中没有烟斗的存在，福尔摩斯就只能寻找其它嗜好了。
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大荧幕中的著名吸烟者
坏女孩
在歌舞片《油脂》中，奥莉维亚·纽顿-约翰所扮演的桑迪为了吸引男主角丹尼的注意，其闺密“粉红女士”们为她出了主意，让她改变形象身着黑色紧身衣，嘴里叼着烟。少了香烟的帮衬，这个角色就会像蛋糕上少了水果装饰般，缺少一点韵味。
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大荧幕中的著名吸烟者
黑帮老大的妻子
乌玛·瑟曼在《低俗小说》中饰演黑帮老大的妻子、吸毒成瘾的米亚·华勒斯。她在电影中如同丈夫的手下般经常随性地吞云吐雾。抽烟时有助于她更清楚地思考人生意义。乌玛·瑟曼手拿香烟的模样成为这部电影的经典画面。
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大荧幕中的著名吸烟者
罪恶之城
在黑暗暴力电影《罪恶之城》中，多数的主角都习惯抽着香烟，相当符合电影的阴暗氛围。罗莎里奥·道森饰演的盖尔是被暴力包围的老城里的领导者。这部电影呈现了40、50年代黑色电影中常见的“烟雾缭绕”的氛围。香烟为这部电影增添了神秘、冷峻的气氛。
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大荧幕中的著名吸烟者
吸烟的广告狂人
电影《广告狂人》在剧中重塑了60年代的生活方式，当然也包括香烟。事实上，根据加州的劳动法，电影拍摄时只能使用香料烟。
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大荧幕中的著名吸烟者
香烟变青草
许多电影中的英雄人物若是不吸烟，看起来会是什么样呢？比利时漫画家莫里斯创作的《幸运的路克》中，主人公西部牛仔路克是出名的快枪手，身手比自己的影子更快。完成工作后，路克喜欢犒赏自己抽根烟。自1998年开始，路克嘴里的香烟被青草取代，世界卫生组织还因此表扬了莫里斯。
作者: Elena Klein, Aaron Skiba