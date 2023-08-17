说好的游客呢？中国出入境旅游继续低迷

中国开放出入境旅游，但游客人数却不如预期。签证不易、航班不足等障碍降低了中国对欧美游客的吸引力。经济复苏迟缓等原因也令中国民众普遍对出国旅游感到迟疑。
（德国之声中文网）中国文旅部如前宣布第三批恢复团体旅游的国家名单，美国、英国、日本、韩国、澳大利亚、德国等70多个国家都在名单上，加上今年1月和3月陆续开放团队旅游的国家，迄今中国开放团队游的数量已达到138国。
不过，据路透社数字，截至7月，国际往返中国的航班数量仅恢复到2019年水平的53%。目前北京等地的热门景点、街道和地铁虽然比平时拥挤，但外国游客却不多。
即便新冠疫情已经过去，人们对中国严苛的防疫政策的记忆犹在，疫情期间产生的互不信任及谨慎心理犹在。而签证不易、航班不足、特殊的数位支付系统及语言障碍也限制了中国对北美和欧洲等地游客的吸引力。随着中国与其他国家的关系恶化，美国、澳大利亚等也曾警告公民，中国当局会以所谓国家安全为理由任意拘留外国人士。
值得关注的是，中国宣布的第三批团体旅游名单中仍未见台湾。台湾总统府及行政院日前表示，愿意在对等情况下，两岸同步恢复观光旅游，并且可以由恢复从第三地赴台观光的陆客优先开始实施。
综合台湾媒体报道，台湾交通部长王国材周四宣布，近日将开放住在中国大陆以外地区且未拿到当地居留的中国籍民众，约8、9万人赴台湾观光，期盼中国能有善意回应；相关开放方案涉及的签证等议题正持续进行讨论中。
同样未在开放团体旅游的名单中的还有加拿大。据法新社周三报道，中国驻渥太华使馆在一份声明中表示，加拿大被排除在名单之外，原因是加方一再炒作所谓的“中国干预”。声明称，反亚裔的歧视言论在加拿大明显增加，中国政府高度重视保护海外中国公民的安全和合法权益，希望他们能在安全友好的环境中旅游。
中加关系此前因为孟晚舟事件陷入低谷，今年更因中国被指干预加拿大选举而跌至新低。中国遭指控干预加拿大选举并企图恐吓国会议员，两国因此发生严重摩擦，甚至在今年五月互相驱逐外交官。
国际航班少、西方国家积压的中国旅客签证发放缓慢，以及中国国内经济处境困难，许多中国人不敢大肆消费等原因也导致中国人更倾向在国内旅游，而不是出国旅游。
彭博社引述龙途国际4月的一项调查，中国游客不愿意出国旅行的主要原因是担心其他国家治安问题，也担忧受到不友好的对待。调查中还提到几项令中国游客裹足不前的问题，包括健康问题、难以取得签证等旅行文件、高昂的费用等等。
在美国运输部上周宣布美中将批准每周往返两国的客运航班数量增加一倍后，航空公司正纷纷重返跨太平洋市场。
本周，美国三大航空达美航空、美国航空集团和美国联合航空宣布将增加每周飞往中国的航班班次，以迎合亚太地区强劲的旅游需求。
美国联合航空宣布，将于今年10月起回复旧金山至上海的每日航班，11月起恢复旧金山至北京每日航班。达美航空则表示，每周将提供 10 趟从西雅图和底特律飞往上海浦东国际机场的航班。
在达美航空和联合航空披露未来几个月将新设和扩大美中航线后，美国航空集团周三告诉彭博社，明年初将增加达拉斯和上海之间每周三班的航班。
但彭博社指，尽管国际航班增加也不会导致游客突然激增，更不会让游客数量很快便接近疫情的水平。在新冠疫情爆发前，中国每年平均接待1.36亿人次的游客。
（路透社、法新社、彭博社）
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中国推出外籍商贸人员在"来不及境外办理签证"的情况下，可申办口岸签证入境的规定。今年上半年，中国的国际入境人数仍远低于疫情前。中国官员称，新出台的规定有助于"促进跨境商贸人员往来"。