（德国之声中文网）习近平在进博会开幕式上讲话时表示，未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。同时习近平做出承诺："中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。"

目前美中贸易争端似乎陷入僵局、甚至有愈演愈烈的危险。中国花大力组织的进口博览会，被认为是向贸易伙伴宣示的一个平台，表明其对自由贸易和全球化的开放态度。

德国维尔茨堡大学汉学系的中国经济问题专家费多丽（Doris Fischer）教授认为，这次展会也是向美国释放的一个信号："中国不只是出口大国，也希望并在努力进口更多商品。不过美方一再突出的美中贸易逆差的问题只是贸易关系的冰山一角，所以这样一个善意的姿态不能缓解真正的矛盾。"

习近平提到的市场开放的具体计划包括，主动扩大进口，进一步降低关税，扩大金融业开放，持续推进服务业开放；持续放宽市场准入，减少投资限制，特别是外国投资者关注、中国国内市场缺口较大的教育、医疗等领域也将放宽外资股比限制。

一切照旧？

对上述开放承诺，此间媒体反响并不积极，甚至认为是没有实际行动的老调重弹。杜伊斯堡-埃森大学墨卡托管理学院的中国经济研究学者陶伯（Markus Taube）教授对德国之声指出，无论是展会本身还是习近平的讲话，都没有实质的新意，"实际上一切照旧。不过值得肯定的是，中国在努力维持对话，努力寻找建设性的共同解决方案并为此创造框架条件。"

他认为，习的讲话只有一些笼统的意向，没有大刀阔斧之策，也缺乏具体内容。"当然人们也不能指望有这样的内容。在美国中期选举结束之前，在月底同特朗普在阿根廷（G20峰会）会晤之前，习近平不会摊牌，他需要有谈判的筹码。在峰会之后才会有个说法。"

费多丽也认为，习近平在进博会上不过是重复了过去的承诺。进一步开放市场，放宽投资准入是中国政府早就作出的承诺，也为此做出了一些实际的举措。"但无论是外企还是中国的私企的感觉都是，政府的控制在过去5年里让私营经济投资创业更加困难。习近平政府更倾向于扶植国企和同政府关系密切的大型民企--这一印象在过去数年里得到固化。"

无风险开放

费多丽认为，要想改变这一印象很困难。而自2013年中共18届3中全会以来，北京一再宣布将推进改革开放，但人们所期待的举动并没有出现。这位经济学者分析指出，这种期待与现实的反差也源自各自不同的出发点。"从西方的立场出发，人们认为中国已经是一个重量级竞争对手，中国企业在全球各行业投资，大多数情况下畅行无阻。那么中国为什么不能像多数国家那样，仅对军工等敏感领域设限，而全面开放其他领域？就是说，中国零敲碎打的小范围开放计划，已无法改变西方对中国的故有认知，只能对耐心提出更多考验。在改革开放初期，人们还会为每个新开放的行业兴奋欢呼，但现在人们看到，新开放的要不就是本土企业具有足够竞争力的行业，要不就是确实需要国外技术的行业，其余领域不会动。"

陶伯也认为，此次提到的少数具体措施，落实起来并无难度。而局部的、行业性的开放在欧洲人看来是不够的。"习近平所承诺的改善投资框架条件的步骤，都是对中国不会造成伤害，对本国企业已无威胁的。"

进博会开幕 习近平再强调开放 我们来看看进口 这是第一个在国家层面上只关注进口贸易的商品贸易博览会。进口博览会的举办地点：上海国家会展中心，展出面积相当于38个足球场。

进博会开幕 习近平再强调开放 要把开放“进行到底” 习近平在进博会开幕式上发表主旨演讲时承诺：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”习近平在2017年5月的一带一路高峰论坛上就提出了中国每年要举办国际进口博览会的建议。

进博会开幕 习近平再强调开放 中国也在“买买买” 在中美贸易战愈演愈烈，似乎僵局无解的背景下，北京高调推出了首届进口博览会，意在展示中国其实也是一个进口大国。

进博会开幕 习近平再强调开放 国际来宾 出席开幕活动的国际组织高层人物包括国际货币基金组织（IMF）总干事拉加德（Christine Lagarde）。

进博会开幕 习近平再强调开放 邻国政要汇聚 西方世界对此次进博会的反应被媒体评论为“政冷经热”，其表现之一是，欧美国家高层官员缺席。中国的近邻中，倒不乏政府和国家级领导人出席：俄罗斯总理梅德韦杰夫（中）、越南总理阮春福（左）和巴基斯坦总理伊姆兰·汗（右）。

进博会开幕 习近平再强调开放 政界回避 企业积极 进博会也是对一直抱怨中国进口顺差太大的美国的一种宣示。虽然美国没有派政府高层代表赴会，但美国企业不甘落后，通用汽车、通用电气、福特、微软、特斯拉和沃尔玛都在上海亮相。图为特斯拉的Model 3电动车。

进博会开幕 习近平再强调开放 与机器人对阵 参展的有来自全球130个国家的3000多家企业，5000多种首次登陆中国市场的产品。图为日本自动化设备制造商欧姆龙的展台上，工作人员在和机器人打乒乓球。

进博会开幕 习近平再强调开放 比尔·盖茨现身 微软创始人比尔·盖茨也出现在进博会开幕式上。就连在中国仍处于被屏蔽状态的脸书和谷歌，也在参展方之列。

进博会开幕 习近平再强调开放 贸易战“世上最蠢” 进博会期间，阿里巴巴董事局主席马云在参加一个论坛会议时表示，贸易战是“世上最愚蠢的事情”，他认为20年后不会有贸易问题，“没有人能阻止贸易”。

进博会开幕 习近平再强调开放 足下生辉 中国是消费品和奢侈品的进口大国。图为博览会上展出的英国设计师Jimmy Choo品牌的镶嵌近万颗钻石的女鞋，价值430万美元。

进博会开幕 习近平再强调开放 新闻中心 不仅各国经济界对进博会兴趣高涨，媒体也纷至沓来。图为博览会场的新闻中心。从组织、安保级别来讲，这次上海国际进口博览会的级别堪比当年的奥运会和世博会。

进博会开幕 习近平再强调开放 首日封 中国邮政为进博会特别推出了纪念首日封。进博会的吉祥物是名叫“进宝”的熊猫。 作者: 叶宣



不当宣传片配角

面对美中贸易争端和中国国内经济发展步伐放缓，习近平是否在国际和国内层面面对压力呢？费多丽认为，习近平似乎处于压力之下。"来自中国的报道显示，数月来体制内部有意见认为，中国对美国政府的对华政策、对特朗普的判断有误，并作出了错误的反应。因此怀疑习近平政府对问题的分析判断有问题。另一方面，可以观察到中国经济马力减弱，这不一定直接与贸易争端有关，因为在一年前中国的经济决策者就注意到了债务等问题，并提出了应对计划。但在贸易战当前的情况下，很多手段难以实施，因此陷入两难境地。"

陶伯则看不出习近平面临压力，至少他不会有所表现。"特朗普在中期选举之后才有可能关注解决美中贸易之争，本月底双方将在阿根廷会晤。在此之前，习近平不会示弱，不会给人以陷于压力或有意对美国让步的印象。"

此次中国举国瞩目的进博会，西方国家政界基本采取了低调回避的态度。不仅美国官方缺席，欧洲国家政府也没有派出高层官员出席。陶伯认为，"从欧洲的角度看，这次展会宣传的成分多于实际效益，因此不愿为之捧场。"费多丽也指出，很显然，西方政治家不愿充当宣传剧的演员。毕竟中美尚处在对峙状态，所以"不管是从哪一方角度看，不愿赋予这场经济活动过多的政治意义"，她说从这个层面看，西方国家缺席是"可以理解，或许也是明智的"。