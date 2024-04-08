“说好了，不跳舞！”——德国总理入驻TikTok

（德国之声中文网）不少国家首脑都在颇受年轻人欢迎的社交平台TikTok上开设账号，以增强和青年群体的互动。德国总理肖尔茨如今也加入了这一行列。

本周一，名为@TeamBundeskanzler（译为联邦总理团队）的TikTok账号正式启动。联邦政府发言人黑贝施特莱特（Steffen Hebestreit）表示，这个最新官方频道旨在“为那些越来越多通过TikTok获取资讯和讨论政治的公民提供信息”，也让人们了解政府工作日常的一些幕后故事。

新账号的第一个TikTok视频以轻快的旋律作为背景音乐，展示了总理办公室，以及肖尔茨坐在办公桌前的样子。

总理肖尔茨本人则在X平台上发帖回应道：“我不会跳舞的。说好了。”

这句话背后的故事是，2021年联邦议员选举结束之后，他的发言人黑贝施特莱特在谈到社交媒体的时候曾开玩笑说：“我可以向总理先生承诺，他很快就能在TikTok上表演跳舞，如果我们可以共同决定的话。”他紧接着又补充了一句：“从他看我的眼神，我觉得这事儿我们恐怕还得再商量。”

虽然美欧等国家普遍对来自中国的社交软件TikTok存有安全疑虑，但是这似乎并不妨碍各国政要进驻这一颇受年轻人青睐的平台，在这方面德国总理肖尔茨已经算是行动较晚的了。

虽然美国国会不久前通过法案强制要求TikTok剥离所有权，否则就要将其封禁，但是总统拜登已于今年2月开设了TikTok账号，以吸引更多的年轻选民。此外，法国总统马克龙也有TikTok账号。

肖尔茨4月中旬将访问中国，随行的代表团成员包括西门子、巴斯夫、大众等德企总裁。发言人黑贝施特莱特强调，在总理即将访华之前开设TikTok账号只是“巧合”。他也强调，总理办公室在注册账号之前，已经花了一段时间对该平台进行评估。

TikTok已成为不少年轻人获取信息和日常娱乐的主要平台

此前联邦政府曾经排除了总理入驻一个由中国公司运营的社交网络平台的可能性。而如今决定开设账号，则是为了给用户提供可靠的、符合其关切的信息，以此来抵御外国企图操纵舆情、散布虚假信息的行为。

据悉，德国总理的TikTok账户运营管理要遵循特殊的安全规定，比如使用不能接触到政府内部信息的专用设备。按照规定，德国联邦政府新闻处的工作人员不得在工作设备上使用这一社交软件。

背景报道：德国右翼民粹势力通过Tiktok笼络青少年

（法新社、德新社）

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