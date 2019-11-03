说到做不到又如何？德国再定电动汽车“小目标”

（德国之声中文网）从电动汽车的保有量、性价比和普及程度来说，德国已经被包括中国和北欧国家在内的许多国家甩在了后面。也正是意识到了自身的落后，近年来，德国政府从政策层面上不断加大对电动汽车的支持力度。11月4日，默克尔的总理府再次向德国汽车工业的各位大佬打开大门，召开第二届"汽车峰会"，共同商讨德国这个汽车之国未来路在何方。

为此，默克尔特别制作了一个网络视频，向民众承诺德国政府会加大对发展未来出行概念的支持力度。这其中不仅仅包括对电动汽车的支持，针对近些年来实用性尚存争议的自动驾驶和氢燃料电池汽车，默克尔也在视频中特别强调了它们的重要性。身处最后一个任期，即将告别政坛的默克尔做出郑重承诺，德国将在2030年之前修建100万个电动汽车充电桩。

鉴于德国目前现有充电桩还不到17000个，默克尔的这个目标可谓雄心勃勃。与此相对照的是，根据中国电动充电基础设施促进联盟在2019年10月最新发布的信息，电动汽车总保有量远超德国的中国目前才有大约111万个公共和私人充电桩。

德国大众汽车集团旗下品牌保时捷的一位高层管理人员在最新一轮"汽车峰会"召开前夕发表批评性称，目前德国各地区有太多零散的汽车充电桩建设项目，但缺乏一个全国层面的，有总体性规划的方针政策。

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梦想很丰满 现实很骨感

而同时，电动汽车在德国的发展阻碍不仅仅是充电桩数量不足。一方面，虽然德国政府和车商联手，通过立法推出了对电动汽车的财政扶持政策，为每辆纯电动汽车提供4000欧元，混合型动力汽车提供3000欧元的财政补助，由政府和车商各负担一半。但电动汽车的经济性目前仍差于传统燃油型汽车。许多购买电动汽车的用户更多看重的是其环保特性，展示公司或个人的环保理念。

但正是对于这类人群来说，驱使他们购买电动汽车的不仅仅是汽车本身的性价比和环保特性。汽车电力来源的环保特性也是重要的考量标准之一。在近年来德国新增风力和太阳能发电产能不断走下坡路的背景下，这类"铁杆环保主义者"并不信任电动汽车真正的环保特性。因为他们认为，除了电动汽车的电池在生产和报废时所产生的环境污染以外，如果所使用的能源不是纯可再生能源，那电动汽车的环保意义就会大打折扣。

正是在这样的背景下，默克尔如今做出的到2030年拥有百万充电桩的承诺就更显大胆。早在2010年，她领导的联邦政府就曾做出到2020年让100万辆电动汽车在德国上路的承诺。而事实是根据德国机动车管理局（Kraftfahr Bundesamt）2019年1月的统计数字，德国纯电动汽车的保有量才只有8万3千多辆，算上大约6万7千台插电式混合动力汽车，德国距离达到100万电动汽车保有量的目标还有很长的路要走。

但这种"说到没做到"的成绩单可不是默克尔针对电动汽车最新表态的重点。她更多的强调了联邦政府愿意继续为电动汽车提供财政补助的决心。外界猜测政策层会进一步提高当前对消费者购置电动汽车的补贴力度。尽管如此，德国公众对她和德国汽车工业大佬开会前的表态并不买账。在德国联邦政府官方脸书账号的评论区中，民众对默克尔的这一视频评论多为负面。部分评论认为德国政府如今才开始大力重视对电动汽车的政策扶持为时已晚。更多的评论则是质疑电动汽车的环保性和实用性。