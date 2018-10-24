说分手很容易 欧盟告别一次性塑料制品

（德国之声中文网）欧盟将出台法规，全面禁止生产和使用塑料杯、吸管等各种一次性塑料制品。欧盟议会和欧盟成员国的谈判代表在布鲁塞尔就细节问题达成一致。相关禁令旨在减少环境和海洋中的塑料垃圾。

今年5月，欧委会提出建议，禁用一次性塑料餐具、吸管、棉签和其它一次性塑料制品、减少塑料食品包装及饮料杯的数量。在立法程序中，欧盟议会及各成员国对欧委会的相关计划作了小幅修改。各国尚需正式认可谈判代表们现在达成的协议。不过，这只是程序问题。

塑料之河 1. 长江 长江是亚洲最长的河流，也是世界第三大河。新近一项研究显示，长江也是有最多塑料垃圾流入大海的河流。长江入海口在上海附近。无论对于经济还是生态，长江都殊为重要。

塑料之河 2. 印度河 德国亥姆霍兹环境研究中心发现，流入大海的塑料垃圾有九成来自10条河流。印度河排在第二位。这条亚洲最大的河流之一流经印度和巴基斯坦部分地区，汇入阿拉伯海。由于缺少垃圾处理的基础设施，再加上排污，大量塑料垃圾进入这条河流。

塑料之河 3. 黄河 鱼吞食塑料颗粒物后，这些塑料垃圾就进入了人类的食物链。被称为中华文明摇篮的黄河，排在第三位。污染造成黄河大部分水体无法饮用。据信，约三成鱼类已经消失。

塑料之河 4. 海河 中国的海河排在第四位。它连接着中国污染最严重的两大都市区天津和北京，之后汇入世界航运最繁忙的海域之一渤海。研究认为，这10条河流有共同之处，比如都位于人口密集区域，同时垃圾处理基础设施不足，人们的回收利用意识也不强。

塑料之河 5. 尼罗河 人们通常认为，尼罗河是世界最长的河流。它流经11个国家，在埃及汇入地中海。尼罗河养育着约3.6亿人口，对于农业至关重要。在旱季，灌溉和蒸发意味着，尼罗河可能无法流到入海口。但它仍排在第五位。

塑料之河 6. 恒河 恒河对于印度的宗教生活具有重要意义。它也为5亿人口提供水源。然而，污水、农业和工业废水让恒河成为世界上污染最严重的河流之一。一些学生帮助清理河里的垃圾。专家指出，更重要的是阻止污染源。

塑料之河 7. 珠江 珠江污染严重，图中，工人正在打捞漂浮垃圾。其入海口在港澳之间。珠江三角州的城市化进程飞快，污水和工业废水也大量流入河流。自1970年代末，该地区已从农村转变为世界最大的城市区域之一。

塑料之河 8. 黑龙江 黑龙江从中国东北的山间汇聚而成，也构成黑龙江省与俄罗斯西伯利亚中间的大部分边界，之后逶迤流入鄂霍次克海。

塑料之河 9. 尼日尔河 尼日尔河是非洲最主要的河流，为1亿人口提供水源，也是最重要的生态系统之一。它流经5个国家，在尼日利亚汇入大西洋。除塑料污染外，大范围的水坝建设影响着水量。尼日尔三角州频繁发生的石油泄漏导致广泛的水污染。

塑料之河 10. 湄公河 水坝也对湄公河产生重大的生态与社会影响。湄公河三角洲生活着约2000万人口。许多人以渔业和农业为生。湄公河流经东南亚6个国家，包括越南和老挝。全世界河流每年有800万吨塑料垃圾流入大海。



禁令两年后实施

相关法规预期将在2年后，即从2021年1月起实施。不过，遭禁的只是已有替代物的塑料制品，比如绑气球的细棒。一次性塑料瓶的盖子在法规生效5年后不得使用，除非它与瓶子连在一起，以防止其被单个丢弃后进入环境。

反塑料垃圾战略会给几乎所有人的日常生活带来明显变化。不过，将被禁用的只是已有更好的替代手段的制品。新法规尤其对塑料产业影响至巨。据当局提供的数字，2015年，该产业经营额达3400亿欧元，雇员150万人。

欧委会相信，新法规将给环境带来巨大好处：相关措施将减少二氧化碳排放量340万吨，至2030年，减少环境损害造成的开支220亿欧元、消费者能节约65亿欧元。

大洋里塑料垃圾越来越多

欧委会解释说，制定新法规的首要理由是保护海洋。欧委会指出，海洋中80%的垃圾系塑料。新战略的组成部分之一是要求生产方共同支付清理费用。

欧盟理事会现任轮值主席国奥地利的环境部长科斯廷格尔（Elisabeth Köstinger）推文道："这是我们减少塑料垃圾努力进程中的一座里程碑"。

烟草产业也应掏钱

根据新法规，烟草产业未来也须共同承担收集烟蒂的费用。联邦德国环境部长舒尔策（Svenja Schulze）在丰克传媒集团报纸上表示，"谁生产香烟这样的一次性商品，谁未来就应对垃圾承担更多责任"。她指出，"比如，烟草产业就应参与支付清理沙滩或公园的费用"。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 你消费着多少塑料？ 非要总用塑料吗？不，越来越多人不这么想。企业们也作出回应：麦当劳、星巴克已经宣布，将很快停止使用塑料吸管，而换成更环保的替代品。另外，可反复使用的咖啡杯、环保外卖杯也正流行。而在家或者参加音乐节时，也可以从自己做起。以下是我们的几个小建议。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 为了环境，不要懒惰 从上世纪70年代起，外卖逐渐成为一种潮流。很快打包或者订餐上门，这在美国深受欢迎，让人们有更多可以做“沙发土豆”的机会。而外卖中的塑料垃圾则没有怎么引起人们的重视。在这里，我们的建议是：不要那么宅，还是出门吃饭吧，既有仪式感，也更环保。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 涤纶、尼龙和聚丙烯酸 微塑料（也称“塑料微珠”）通过我们的衣物进入污水系统，从而进入城市水循环。这一点在聚酯、尼龙等人造纤维制成的运动服饰上表现得尤为明显 ，在日常服饰中也越来越常见。环保服饰只有少数人能负担起，但我们也有其他途径，可以减少这种污染。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 停止微塑料污染！ 柏林一家企业发明了一款环保洗衣袋（“Guppyfriend Washing Bag”）。这种特细网眼洗衣袋据称可以过滤所有聚酯纤维、聚乙烯等人造纤维，把要洗的衣服放入袋中再放进洗衣机里，能防止塑料纤维随着洗衣机废水排出。这家公司称，洗完衣服后用手去除洗衣袋粘附的纤维、扔到垃圾桶里就可以了。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 轮胎带来的污染 微塑料主要来自于化妆品？不是这样的！在德国，微塑料第一大来源是汽车轮胎的磨损。据柏林工大调查，德国每年约有12万吨汽车轮胎的磨损物进入环境，而其中柔软剂等物质会被植物吸收，有时甚至毒害有机体。又多了一个理由，要少开车。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 拒绝一次性塑料杯 我们聚会狂欢也为环境污染做出了“贡献”。几乎所有音乐节、大型庆祝活动都会使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如图中的摇滚音乐节"Rock am Ring"，三天时间带来了500吨垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出于安全考虑，禁止使用玻璃瓶，然而这并不意味着非要使用一次性塑料杯，其实还有很多其他的选择。

塑料让世界窒息 你在做什么？ Coffee to go，告别一次性 在环保人士眼中，一次性杯子几乎是邪恶化身。对于咖啡杯，德国越来越强调更环保的选择，不过仍然有很多人没有行动。迄今，德国每小时扔掉32万个一次性杯子。在整个欧盟，德国是包装垃圾“冠军”——2016年人均产生的包装垃圾最多。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 和塑料瓶说再见？ PET（聚对苯二甲酸类塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它们并非特别环保的选择。更环保的是图中的这些水球。其伦敦发明者称，通过可食用的膜将饮料裹住，可以省掉大量的塑料。不过，这是否真的能够推广开来呢？ 作者: Leonard Proske



凝炼/叶宣（德新社、法新社）