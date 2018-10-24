 说分手很容易 欧盟告别一次性塑料制品 | 经济纵横 | DW | 19.12.2018

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经济纵横

说分手很容易 欧盟告别一次性塑料制品

经长期讨论，欧盟国家达成一致，两年内全面禁止一次性塑料制品。此举的一大目标是，阻止全球海洋被更多塑料垃圾污染。

Symbolbild Verbot Plastikgeschirr in der EU (picture-alliance/dpa)

一次性塑料制品给环境带来极大污染

（德国之声中文网）欧盟将出台法规，全面禁止生产和使用塑料杯、吸管等各种一次性塑料制品。欧盟议会和欧盟成员国的谈判代表在布鲁塞尔就细节问题达成一致。相关禁令旨在减少环境和海洋中的塑料垃圾。

今年5月，欧委会提出建议，禁用一次性塑料餐具、吸管、棉签和其它一次性塑料制品、减少塑料食品包装及饮料杯的数量。在立法程序中，欧盟议会及各成员国对欧委会的相关计划作了小幅修改。各国尚需正式认可谈判代表们现在达成的协议。不过，这只是程序问题。

  • Photo: Water lettuce floating on the Yangtze River (Source: Imago/VCG)

    塑料之河

    1. 长江

    长江是亚洲最长的河流，也是世界第三大河。新近一项研究显示，长江也是有最多塑料垃圾流入大海的河流。长江入海口在上海附近。无论对于经济还是生态，长江都殊为重要。

  • Photo: Children bathing near in Indus as sewage flows in (Source: Asif Hassan/AFP/Getty Images)

    塑料之河

    2. 印度河

    德国亥姆霍兹环境研究中心发现，流入大海的塑料垃圾有九成来自10条河流。印度河排在第二位。这条亚洲最大的河流之一流经印度和巴基斯坦部分地区，汇入阿拉伯海。由于缺少垃圾处理的基础设施，再加上排污，大量塑料垃圾进入这条河流。

  • Gelber Fluss in China Fischerei Archiv 2007 (Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)

    塑料之河

    3. 黄河

    鱼吞食塑料颗粒物后，这些塑料垃圾就进入了人类的食物链。被称为中华文明摇篮的黄河，排在第三位。污染造成黄河大部分水体无法饮用。据信，约三成鱼类已经消失。

  • China Hai He Fluss Haihe River in Tianjin (Imago/Zumapress/Feng Jun)

    塑料之河

    4. 海河

    中国的海河排在第四位。它连接着中国污染最严重的两大都市区天津和北京，之后汇入世界航运最繁忙的海域之一渤海。研究认为，这10条河流有共同之处，比如都位于人口密集区域，同时垃圾处理基础设施不足，人们的回收利用意识也不强。

  • Photo: A panaramo of the Nile flowing through Cairo. ( Source: Imago/Zumapress)

    塑料之河

    5. 尼罗河

    人们通常认为，尼罗河是世界最长的河流。它流经11个国家，在埃及汇入地中海。尼罗河养育着约3.6亿人口，对于农业至关重要。在旱季，灌溉和蒸发意味着，尼罗河可能无法流到入海口。但它仍排在第五位。

  • Photo: Indian students collecting garbage on the banks of the Ganges. (Source: Getty Images/AFP/S. Kanojia)

    塑料之河

    6. 恒河

    恒河对于印度的宗教生活具有重要意义。它也为5亿人口提供水源。然而，污水、农业和工业废水让恒河成为世界上污染最严重的河流之一。一些学生帮助清理河里的垃圾。专家指出，更重要的是阻止污染源。

  • China Perlfluss, Pearl River (Getty Images/AFP/Goh Chai Hin)

    塑料之河

    7. 珠江

    珠江污染严重，图中，工人正在打捞漂浮垃圾。其入海口在港澳之间。珠江三角州的城市化进程飞快，污水和工业废水也大量流入河流。自1970年代末，该地区已从农村转变为世界最大的城市区域之一。

  • Photo: Ice on the Amur River (Source: picture-alliance/Zumapress/Chu Fuchao)

    塑料之河

    8. 黑龙江

    黑龙江从中国东北的山间汇聚而成，也构成黑龙江省与俄罗斯西伯利亚中间的大部分边界，之后逶迤流入鄂霍次克海。

  • Photo: Oil pollution in the Niger River Dealta (Source: Getty Images)

    塑料之河

    9. 尼日尔河

    尼日尔河是非洲最主要的河流，为1亿人口提供水源，也是最重要的生态系统之一。它流经5个国家，在尼日利亚汇入大西洋。除塑料污染外，大范围的水坝建设影响着水量。尼日尔三角州频繁发生的石油泄漏导致广泛的水污染。

  • Photo: Wide shot of the Mekong in Laos (Source: Imago/Xinhua)

    塑料之河

    10. 湄公河

    水坝也对湄公河产生重大的生态与社会影响。湄公河三角洲生活着约2000万人口。许多人以渔业和农业为生。湄公河流经东南亚6个国家，包括越南和老挝。全世界河流每年有800万吨塑料垃圾流入大海。


禁令两年后实施

相关法规预期将在2年后，即从2021年1月起实施。不过，遭禁的只是已有替代物的塑料制品，比如绑气球的细棒。一次性塑料瓶的盖子在法规生效5年后不得使用，除非它与瓶子连在一起，以防止其被单个丢弃后进入环境。

反塑料垃圾战略会给几乎所有人的日常生活带来明显变化。不过，将被禁用的只是已有更好的替代手段的制品。新法规尤其对塑料产业影响至巨。据当局提供的数字，2015年，该产业经营额达3400亿欧元，雇员150万人。

欧委会相信，新法规将给环境带来巨大好处：相关措施将减少二氧化碳排放量340万吨，至2030年，减少环境损害造成的开支220亿欧元、消费者能节约65亿欧元。

Plastik-Müll im Meer (picture-alliance/Photoshot)

大洋里塑料垃圾越来越多

欧委会解释说，制定新法规的首要理由是保护海洋。欧委会指出，海洋中80%的垃圾系塑料。新战略的组成部分之一是要求生产方共同支付清理费用。

欧盟理事会现任轮值主席国奥地利的环境部长科斯廷格尔（Elisabeth Köstinger）推文道："这是我们减少塑料垃圾努力进程中的一座里程碑"。

烟草产业也应掏钱

根据新法规，烟草产业未来也须共同承担收集烟蒂的费用。联邦德国环境部长舒尔策（Svenja Schulze）在丰克传媒集团报纸上表示，"谁生产香烟这样的一次性商品，谁未来就应对垃圾承担更多责任"。她指出，"比如，烟草产业就应参与支付清理沙滩或公园的费用"。

  • Muss es eigentlich ständig Plastik sein? Nein, denken sich immer mehr Menschen. Die Unternehmen reagieren: McDonalds und Starbucks haben angekündigt, ihre Plastikstrohhälme bald durch nachhaltigere Modelle auszutauschen. Auch Tupperware und umweltfreundliche To-go-Becher sind in. Trotzdem gibt es noch Spielraum, um aktiv zu werden – ob zu Hause oder auf einem Festival. Hier ein paar Tipps.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    你消费着多少塑料？

    非要总用塑料吗？不，越来越多人不这么想。企业们也作出回应：麦当劳、星巴克已经宣布，将很快停止使用塑料吸管，而换成更环保的替代品。另外，可反复使用的咖啡杯、环保外卖杯也正流行。而在家或者参加音乐节时，也可以从自己做起。以下是我们的几个小建议。

  • Faul versus nachhaltig In den 1970ern wurde To-go-Essen zum Trend. Die Idee verbreitete sich von den USA aus wie ein Lauffeuer. Schnell was zum Mitnehmen holen oder bringen lassen, um zu Hause auf der Couch zu speisen. Dabei den Plastikmüll konsequent ignorierend. Tipp: Lieber mit Freunden zusammen in einen Biergarten setzen, anstatt Lieferdienste durch die ganze Stadt zu jagen.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    为了环境，不要懒惰

    从上世纪70年代起，外卖逐渐成为一种潮流。很快打包或者订餐上门，这在美国深受欢迎，让人们有更多可以做“沙发土豆”的机会。而外卖中的塑料垃圾则没有怎么引起人们的重视。在这里，我们的建议是：不要那么宅，还是出门吃饭吧，既有仪式感，也更环保。

  • Polyester, Nylon und Polyacryl Mikroplastikteilchen gelangen von unserer Wäsche in die Abwassersysteme und so in den Wasserkreislauf der Stadt. Vor allem Sportkleidung besteht aus Polyester, Nylon und anderen künstlichen Fasern, aber auch in Alltagskleidung sind sie zunehmend zu finden. Nachhaltig produzierte Kleidung zu kaufen ist rein finanziell schon wenigen Leuten möglich. Es gibt aber eine Alternative für alle.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    涤纶、尼龙和聚丙烯酸

    微塑料（也称“塑料微珠”）通过我们的衣物进入污水系统，从而进入城市水循环。这一点在聚酯、尼龙等人造纤维制成的运动服饰上表现得尤为明显 ，在日常服饰中也越来越常见。环保服饰只有少数人能负担起，但我们也有其他途径，可以减少这种污染。

  • Stop Micro Waste Ein Unternehmen aus Berlin hat den Guppyfriend Washing Bag entwickelt. Ein Waschbeutel für alles, das künstliche Fasern wie Polyester und Co. enthält. Der Beutel filtert angeblich die kleinen Teilchen aus der Wäsche und soll die auffangen, die sich im Wasser lösen. Mit der Hand ließen sich die Überreste entnehmen und einfach in den Müll werfen, wirbt das Unternehmen.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    停止微塑料污染！

    柏林一家企业发明了一款环保洗衣袋（“Guppyfriend Washing Bag”）。这种特细网眼洗衣袋据称可以过滤所有聚酯纤维、聚乙烯等人造纤维，把要洗的衣服放入袋中再放进洗衣机里，能防止塑料纤维随着洗衣机废水排出。这家公司称，洗完衣服后用手去除洗衣袋粘附的纤维、扔到垃圾桶里就可以了。

  • Mikroplastik aus Autoreifen Mikroplastik kommt hauptsächlich aus Kosmetika? Stimmt nicht! In Deutschland stammt der höchste Anteil aus dem Abrieb von Autoreifen. Laut TU Berlin gelangen in Deutschland pro Jahr etwa 120.000 Tonnen Autoreifenabrieb in die Umwelt. Die Stoffe, darunter auch Weichmacher, werden von Pflanzen aufgenommen und vergiften die Organismen manchmal sogar. Ein Grund mehr, weniger Auto zu fahren.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    轮胎带来的污染

    微塑料主要来自于化妆品？不是这样的！在德国，微塑料第一大来源是汽车轮胎的磨损。据柏林工大调查，德国每年约有12万吨汽车轮胎的磨损物进入环境，而其中柔软剂等物质会被植物吸收，有时甚至毒害有机体。又多了一个理由，要少开车。

  • Bier schmeckt besser aus Gläsern Auch unsere Feierwut trägt ihren Teil zur Umweltverschmutzung bei. Beinahe auf allen Festivals werden nur noch Plastikbecher und -flaschen angeboten. Rock am Ring beispielsweise produziert in drei Tagen etwa 500 Tonnen Müll – der größte Teil davon ist Plastik. Aus Gründen der Sicherheit sind Glasflaschen natürlich verboten, doch gibt es massig Alternativen zum Einmal-Wegwerf-Becher.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    拒绝一次性塑料杯

    我们聚会狂欢也为环境污染做出了“贡献”。几乎所有音乐节、大型庆祝活动都会使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如图中的摇滚音乐节"Rock am Ring"，三天时间带来了500吨垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出于安全考虑，禁止使用玻璃瓶，然而这并不意味着非要使用一次性塑料杯，其实还有很多其他的选择。

  • Coffee-to-go-Becher Wegwerfbecher sind bei Umweltschützern schon fast die Inkarnation des Bösen. Nachhaltigere Optionen für den Kaffee erobern jetzt Deutschland. Aber nicht jeder nutzt solche Becher, weshalb Umweltschützer weiter kräftig dafür werben. Solange, bis in Deutschland nicht mehr 320.000 Becher pro Stunde weggeschmissen werden. EU-weit gehören wir damit zu den größten Müllproduzenten.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    Coffee to go，告别一次性

    在环保人士眼中，一次性杯子几乎是邪恶化身。对于咖啡杯，德国越来越强调更环保的选择，不过仍然有很多人没有行动。迄今，德国每小时扔掉32万个一次性杯子。在整个欧盟，德国是包装垃圾“冠军”——2016年人均产生的包装垃圾最多。

  • Das Ende der Plastikflaschen? Einweg-Plastikflaschen aus PET sind gut recycelbar. Eine absolut nachhaltige Lösung sind sie trotzdem nicht. Ganz im Gegensatz zu diesen Wasserkugeln. Eine essbare Membran hält das Ganze zusammen. Eine unvorstellbare Menge Plastik würde sich mit dieser Innovation erübrigen, werben ihre Londoner Erfinder. Aber ob sich das wirklich durchsetzen wird?

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    和塑料瓶说再见？

    PET（聚对苯二甲酸类塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它们并非特别环保的选择。更环保的是图中的这些水球。其伦敦发明者称，通过可食用的膜将饮料裹住，可以省掉大量的塑料。不过，这是否真的能够推广开来呢？

    作者: Leonard Proske


凝炼/叶宣（德新社、法新社）

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