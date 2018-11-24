说分手不容易：欧盟峰会通过英国退欧条约

（德国之声中文网）周日（11月25日），欧盟各成员国首脑在布鲁塞尔的特别峰会上通过了英国退出欧盟的条约，并就未来双边关系发表一项政治声明。欧盟理事会主席图斯克通过推特最先发布了这一消息。此后，参加峰会的各国领导人与英国首相梅举行了会晤。

根据退欧条约，到2020年底为过渡期，这段时间里英国仍将留在欧盟内部市场和关税同盟内。条约还规范了双方公民的权利、欧盟对英国的财政索求以及未来英国北爱尔兰与爱尔兰之间的边界问题。有关未来双边关系，欧盟表示愿与英国保持"富有雄心"的经济和政治伙伴关系。

与英国就直布罗陀主权存在争议的西班牙本周曾威胁，若有关问题得不到澄清，要抵制此次峰会。周六，欧盟与英国就西班牙在直布罗陀问题上的发言权达成一致，最终保障了峰会的举行。

欧盟谈判代表巴尼耶面对媒体记者

"还是朋友"

欧盟委员会主席容克称，谈判所达成的是"有可能的最好的条约"。但他也认为目前经历的是"伤心一刻"，英国做出退欧的决定是"一场悲剧"。欧盟方面的退欧谈判代表巴尼耶则表示，欧盟与英国间达成的协议是"建立信任的必要之举"，而英国退出欧盟后，双方仍将维持紧密关系，"我们仍将是盟友、伙伴和朋友"。

欧盟议会议长塔亚尼也强调，欧盟国家的民意代表--欧盟议会也支持这一条约，议会可能将于明年初就这一条约进行表决。欧盟议会和英国议会都必须表决批准这一条约。不过在英国议会，条约尚未获得多数支持。

B计划

在欧盟峰会前，英国首相梅在多家报纸上发布一封"致国民书"，呼吁议会批准退欧条约，争取民众支持。梅写道，这一条约符合英国的"国家利益"，考虑了退欧支持者和反对者双方的诉求。她说，议会将在几周后进行"重要表决"，并呼吁英国民众支持批准条约。

梅再度呼吁国人支持谈判协议

最近数天，梅加紧向公众和经济界寻求支持。英国媒体推测，这样做是为了加大对议会上下两院的压力。除反对党外，执政的保守党的不少强硬退欧派，以及北爱尔兰民主联盟党(DUP)都宣布将投票反对批准退欧条约。

按照计划，英国议会将在12月中之前举行表决。《每日电讯报》报道，英国内阁成员与欧盟外交官正在磋商，一旦表决通不过，能否拿出一个应急的B计划。

叶宣/任琛（路透社、法新社等）