 说了真话 新华社的天塌了？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2020

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说了真话 新华社的天塌了？

一篇由官方媒体新华社刊发的评论，却在微信等中国社交网络平台上被广为封杀。这篇评论以“让人讲真话，天塌不下来”为题，引述了武汉疫情第一线医生的表态“不怕说真话、人命比天大”，并且指出，其中的“怕”字令人心酸。

China Zhangzhou | Coronavirus | CT-Bild von Lunge (picture-alliance/Xinhua News Agency)

福建漳州的一名医生正在查看病人的CT影像

(德国之声中文网) 这篇署名"杨金志"的评论，最初刊登在新华社主办的《半月谈》杂志上，原标题为"敢言是一种宝贵的品格"，2月20日就已经出现在新华社网站上。2月22日(周六)，标题改为"让人讲真话，天塌不下来"的这篇文章开始在微信、微博中广为流传，但是短短几个小时后，此文就遭到了封杀。

评论以2月12日湖北省将CT影像也作为诊断依据、调整确诊标准造成单日新增病例数激增到14840例为引子，指出"大家心里很明白，数字'飙升'不可怕，不真实的数字才可怕"。随后作者强调，调整确诊标准应部分归功于武汉大学中南医院影像科教授张笑春，她曾公开质疑用核酸检测确诊新冠肺炎的可靠性，建议用CT影像作为诊断主要依据。

新华社的评论接着写道："依然忙碌在战疫前线的她说：'不怕说真话，多大的事情能有人命大？'"作者指出，"'不怕说真话'，这不经意的表达中，一个'怕'字令人有点心酸，更令人加倍警醒。"

China Wuhan Augenarzt Li Wenliang gestorben (AFP)

李文亮医生之死撼动了整个中国

春秋笔法 全文不提李文亮

这篇评论文章并没有提及2月7日凌晨病逝的李文亮。根据这名眼科医生自己在去世前所发的微博，他曾经在2019年12月30日看到一份病人的检测报告，检出SARS冠状病毒高度阳性指标，出于提醒同学的角度，所以在大学同学的微信群里发布消息说"确诊了7例SARS"。消息发出后，公安局找到他让他签了训诫书，指责他"转发不实消息造成不良社会影响"。李文亮在微博中说，签了训诫书后他仍在工作，在接诊了新冠病毒肺炎患者后 ，1月10日开始出现咳嗽症状，11号发热，12号住院，父母也住院。2月1日，李文亮在微博上表示，其核酸检测结果为阳性，确诊染上新冠病毒。

官方至今没有对李文亮遭到警方训诫一事表示道歉。但是包括官方媒体在内的全国舆论都谴责了武汉警方的行为，并且高调纪念李文亮医生为"吹哨者"。国家监察委员会也已经派遣工作组前往武汉调查李文亮事件。不过，就李文亮事件呼吁落实言论自由的声音，依然在中国的网络上遭到打压。

在新华社的这篇评论中，作者则引述张笑春医生指出，"敢言是一种宝贵的品质，尤其是此时此地此情此景，每犹豫一分钟，可能都是以生命为代价的。""我们要为这位女医生点一万个赞。说真话，很多时候需要一种'虽万千人吾往矣'的信念，需要不迷信权威、只相信事实的品格，需要敢于大声疾呼、为民请命的情怀。"

文章警告，"欺上瞒下、粉饰太平，就一定会带来无法挽回的重大损失！"并且呼吁，"对于真话，一定要认真倾听；对于讲真话的人，一定要加以善待。对于一些不太准确、稍有偏差的善意忠言，也要有'言者无罪，闻者足戒'的胸怀和担当。"

Mao Tse-tung 1969 (picture-alliance/akg-images)

文章标题引自毛泽东语录

作者还着重强调，"不要枪打出头鸟，不要让讲真话的人瞻前顾后、胆战心惊，不要让讲真话成为一种悲情、一种冒险，更不要让怕讲真话、不讲真话成为一种自我保护和世故。总之一句话：让人讲真话，天塌不下来！"

目前，新华社的这篇评论已经基本在中国的各大新闻门户网站、社交网络上消失，但是用搜索引擎依然能够找到2月20日刊登在新华网上的全文，只不过用的是《半月谈》杂志的原标题"敢言是一种宝贵的品格"。

另外，值得一提的是，"天塌不下来"这个说法，最早可以追溯到毛泽东1962年1月在中共中央工作会议上的讲稿，原话为"让人讲话，天不会塌下来，自己也不会垮台。不让人讲话呢？那就难免有一天要垮台。"

 

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