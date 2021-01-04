 诱惑的黑五 “罪恶”的黑五？ | 所有节目 | DW | 27.11.2021

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文化经纬

诱惑的黑五 “罪恶”的黑五？

在世界各地的商家试图在黑色星期五吸引顾客时，活动人士走上街头，抗议网上购物巨头亚马逊。对于许多股民而言，这则是真正的“黑色星期五”。

  • Bargain hunters get up early Traditionally, the most bargain-hungry shoppers gather outside shops in the early hours of Friday morning — or even Thursday — to secure the best discounts. Fears of empty shelves due to ongoing supply chain jams this year prompted some to brave the early morning chill and line up, like here at Macy's in New York.

    早起的鸟儿有货买

    往年里，希望能够捡便宜的购物者就会在周五凌晨、甚至是周四夜里，就聚集在商店外，确保能拿到最佳折扣、买到心仪商品。今年，人们更是出于担忧供应链紧张、货架空空，早早就在凛冽的寒风中排队，例如图中的纽约梅西百货前。

  • Europeans embrace Black Friday shopping Retailers in Europe have also been trying to lure consumers in with discounts at the beginning of the Christmas shopping season. Although consumer protectionists warn against fake offers and advise calm, this customer in London's West End made a big splash.

    “我需要冷静吗？”

    欧洲的商家们也试图在黑五用折扣吸引消费者，为下月到来的圣诞节采购、做准备。尽管致力于消费者保护的活动人士警告要防止虚假优惠，建议大家冷静，不过从伦敦西区这位正在购物的女士来看，“冷静”还是留给其他日子吧。

  • Trade unions and climate activists have protested against US online retailer Amazon in several countries with strikes and blockades. In the UK, Extinction Rebellion activists gathered in front of 13 Amazon distribution centers and, as seen here, in front of the company's office in London. They accuse Amazon and other corporations of promoting consumption at the expense of the environment.

    抗议网络巨头亚马逊

    在多个国家，工会和气候活动家以罢工和街头示威的方式抗议美国网络巨头、购物平台亚马逊。在英国，“反抗灭绝”（Extinction Rebellion）的活动人士在13个亚马逊配送中心前集会，图中是在该公司伦敦办公室前。他们指责亚马逊等公司以牺牲环境为代价鼓励人们消费。

  • Some see Black Friday as a crime For Extinction Rebellion, Black Friday represents a throwaway and consumerist culture, which is also supported by the fact that the economic focus is not on the common good and the sustainability of the earth, but on the profits of individual large companies.

    罪恶的黑五？

    在“反抗灭绝”的活动人士看来，黑五代表了一种“浪费文化和消费主义文化”，其关注点在于个别大公司赚钱，而非人类共同利益和地球的可持续性。

  • Black Friday 2021 | Börse auf Talfahrt

    真正的“黑色星期五”

    对于很多投资者而言，今年的11月26日是真正的“黑色星期五”。出于对新冠病毒新变种Omicron以及全球经济复苏前景的担忧，股市在当天明显下行，美国三大股指经历了有史以来表现最差的黑色星期五交易日。同样暴跌的还有原油期货价格和10年期美债收益率，欧洲股市的表现也不佳。


  • Bargain hunters get up early Traditionally, the most bargain-hungry shoppers gather outside shops in the early hours of Friday morning — or even Thursday — to secure the best discounts. Fears of empty shelves due to ongoing supply chain jams this year prompted some to brave the early morning chill and line up, like here at Macy's in New York.

    早起的鸟儿有货买

    往年里，希望能够捡便宜的购物者就会在周五凌晨、甚至是周四夜里，就聚集在商店外，确保能拿到最佳折扣、买到心仪商品。今年，人们更是出于担忧供应链紧张、货架空空，早早就在凛冽的寒风中排队，例如图中的纽约梅西百货前。

  • Europeans embrace Black Friday shopping Retailers in Europe have also been trying to lure consumers in with discounts at the beginning of the Christmas shopping season. Although consumer protectionists warn against fake offers and advise calm, this customer in London's West End made a big splash.

    “我需要冷静吗？”

    欧洲的商家们也试图在黑五用折扣吸引消费者，为下月到来的圣诞节采购、做准备。尽管致力于消费者保护的活动人士警告要防止虚假优惠，建议大家冷静，不过从伦敦西区这位正在购物的女士来看，“冷静”还是留给其他日子吧。

  • Trade unions and climate activists have protested against US online retailer Amazon in several countries with strikes and blockades. In the UK, Extinction Rebellion activists gathered in front of 13 Amazon distribution centers and, as seen here, in front of the company's office in London. They accuse Amazon and other corporations of promoting consumption at the expense of the environment.

    抗议网络巨头亚马逊

    在多个国家，工会和气候活动家以罢工和街头示威的方式抗议美国网络巨头、购物平台亚马逊。在英国，“反抗灭绝”（Extinction Rebellion）的活动人士在13个亚马逊配送中心前集会，图中是在该公司伦敦办公室前。他们指责亚马逊等公司以牺牲环境为代价鼓励人们消费。

  • Some see Black Friday as a crime For Extinction Rebellion, Black Friday represents a throwaway and consumerist culture, which is also supported by the fact that the economic focus is not on the common good and the sustainability of the earth, but on the profits of individual large companies.

    罪恶的黑五？

    在“反抗灭绝”的活动人士看来，黑五代表了一种“浪费文化和消费主义文化”，其关注点在于个别大公司赚钱，而非人类共同利益和地球的可持续性。

  • Black Friday 2021 | Börse auf Talfahrt

    真正的“黑色星期五”

    对于很多投资者而言，今年的11月26日是真正的“黑色星期五”。出于对新冠病毒新变种Omicron以及全球经济复苏前景的担忧，股市在当天明显下行，美国三大股指经历了有史以来表现最差的黑色星期五交易日。同样暴跌的还有原油期货价格和10年期美债收益率，欧洲股市的表现也不佳。


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