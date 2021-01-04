诱惑的黑五 “罪恶”的黑五？

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
在世界各地的商家试图在黑色星期五吸引顾客时，活动人士走上街头，抗议网上购物巨头亚马逊。对于许多股民而言，这则是真正的“黑色星期五”。
往年里，希望能够捡便宜的购物者就会在周五凌晨、甚至是周四夜里，就聚集在商店外，确保能拿到最佳折扣、买到心仪商品。今年，人们更是出于担忧供应链紧张、货架空空，早早就在凛冽的寒风中排队，例如图中的纽约梅西百货前。
欧洲的商家们也试图在黑五用折扣吸引消费者，为下月到来的圣诞节采购、做准备。尽管致力于消费者保护的活动人士警告要防止虚假优惠，建议大家冷静，不过从伦敦西区这位正在购物的女士来看，“冷静”还是留给其他日子吧。
在多个国家，工会和气候活动家以罢工和街头示威的方式抗议美国网络巨头、购物平台亚马逊。在英国，“反抗灭绝”（Extinction Rebellion）的活动人士在13个亚马逊配送中心前集会，图中是在该公司伦敦办公室前。他们指责亚马逊等公司以牺牲环境为代价鼓励人们消费。
在“反抗灭绝”的活动人士看来，黑五代表了一种“浪费文化和消费主义文化”，其关注点在于个别大公司赚钱，而非人类共同利益和地球的可持续性。
对于很多投资者而言，今年的11月26日是真正的“黑色星期五”。出于对新冠病毒新变种Omicron以及全球经济复苏前景的担忧，股市在当天明显下行，美国三大股指经历了有史以来表现最差的黑色星期五交易日。同样暴跌的还有原油期货价格和10年期美债收益率，欧洲股市的表现也不佳。
这个圣诞节，很多美国消费者发现自己为亲友预订的圣诞礼物绝大部分来自中国。同时，美国消费者对“中国制造”的印象也在发生改变。
金融新闻网站Briefing.com分析师奥黑尔（Patrick O'Hare）表示，最近一系列股市记录反映投资者的乐观情绪。他认为，这与中美贸易紧张局势缓和以及宽松的货币政策有关。
尽管周日传来中国央行将为货币市场注资的消息，沪深三大股指2月3日开盘仍遭受重挫。面对严峻程度超乎想象的疫情，2020年中国乃至世界经济如何发展，都将在很大程度上取决于这场抗疫战何时出现拐点，疫情何时被抑制。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版