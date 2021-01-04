诱惑的黑五 “罪恶”的黑五？

抗议网络巨头亚马逊

在多个国家，工会和气候活动家以罢工和街头示威的方式抗议美国网络巨头、购物平台亚马逊。在英国，“反抗灭绝”（Extinction Rebellion）的活动人士在13个亚马逊配送中心前集会，图中是在该公司伦敦办公室前。他们指责亚马逊等公司以牺牲环境为代价鼓励人们消费。