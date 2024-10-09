诱人上瘾：美国14州起诉TikTok危害青少年心理健康

短视频平台TikTok被美国十多个州告上法庭，被指控故意运用令人上瘾的算法和功能，尤其吸引未成年用户沉迷于这款应用，对他们的身心造成伤害。

（德国之声中文网）美国14个州的总检察长周二（10月8日）联合提起诉讼，指控TikTok用令人上瘾的功能吸引年轻用户，损害害他们的心理健康并侵犯他们的隐私。

当地法院这一波要求采取纠正措施和经济处罚的诉讼浪潮，正值这一短视频平台处于在美国被禁的威胁之下。今年4月拜登总统签署的一项法案，要求TikTok母公司字节跳动必须在2025年1月19日之前出售或剥离TikTok的美国资产，否则将被在美国被禁。

延申阅读：“不卖就禁”违宪？TikTok诉美国政府案开庭

利用好奇心赚钱？

加利福尼亚州总检察长邦塔（Rob Bonta）周二在一份联合新闻稿中称："我们的调查显示，TikTok通过培养人们对社交媒体上瘾来提高企业利润。"

“TikTok有意以儿童为争取对象，因为他们知道儿童还不具备防御能力，无法对引人上瘾的内容建立健康的界限"。

TikTok为何叫人上瘾? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

邦塔指出，美颜滤镜、无休止滚动、自动播放视频和点赞等功能利用了年轻人的好奇心和缺乏自制力的弱点。 诉状还指，TikTok试图最大限度地增加用户在平台的停留时间，以便向他们投放广告。

TikTok称这些说法不准确，具有误导性，并强调两年多来该公司一直努力与检察部门合作，因此对这一结果感到失望。

公司发言人休斯（Michael Hughes）列举了他认为TikTok所采取的保护措施，其中包括对被怀疑年龄小于13岁的用户禁入、默认屏幕时间限制，以及针对未成年用户的默认隐私设置等。

算法导致上瘾

纽约州总检察长詹姆斯（Letitia James）表示，“TikTok 声称他们的平台对年轻人是安全的，但事实远非如此。”

禁用TikTok 印度早已先行一步 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

最新的起诉基于2022年美国多个联邦州检察部门启动的一项调查的结果。调查显示，TikTok的算法有意让用户，尤其是年轻用户对这款应用产生依赖性，沉迷于其中不能自拔。TikTok这样做是为了盈利，尽管这家企业知道这可能危害青少年的身心健康。

TikTok在美国拥有约1.7亿用户。

上周，德克萨斯州起诉了该集团的中国母公司字节跳动，指控其出售未成年用户的个人数据。

今年8月初，美国司法部基于相同理由对TikTok提起诉讼。美国消费者保护机构FTC在6月份曾向司法部报告，指控TikTok可能违反了美国的《儿童在线隐私保护法》。

延申阅读：保护儿童数据不力 TikTok遭欧盟重罚

台湾年轻人怎么看美国推TikTok禁令？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、德广联）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。