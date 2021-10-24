误班机、排长队：机场混乱成常态

旅客的行李交不出去

怎么会一下缺这么多人？过去两年半的疫情，飞机旅行骤减，飞行公司和机场都大量裁员。恢复正常后，飞行和机场活动从零直升到差不多疫情前的水平，这一突变让汉莎等公司和机场无法承受。他们承认对这一局面准备不足。