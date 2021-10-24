 误班机、排长队：机场混乱成常态 | 所有节目 | DW | 30.06.2022

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文化经纬

误班机、排长队：机场混乱成常态

夏季旅游旺季到来，航空公司却在取消航班，原因是机场缺乏地面工作人员，这是疫情大量裁员的结果。怎么办？办法之一是到国外找帮手。

  • Deutschland Flughafen Düsseldorf Chaos Personal Wartezeiten

    人满为患的机场

    夏天是度假之季。今天在德国若乘飞机度假，得有坚强的神经，误了飞机、丢了箱子，都正常，要挺住。这是北威州杜塞机场，人满为患，机场服务近于瘫痪。原因：机场缺乏地勤工作人员。

  • Deutschland Flughafen Köln-Bonn Chaos Personal Wartezeiten

    旅客的行李交不出去

    怎么会一下缺这么多人？过去两年半的疫情，飞机旅行骤减，飞行公司和机场都大量裁员。恢复正常后，飞行和机场活动从零直升到差不多疫情前的水平，这一突变让汉莎等公司和机场无法承受。他们承认对这一局面准备不足。

  • Deutschland Flughafen Düsseldorf Chaos Personal Wartezeiten

    很快就变好？做梦去吧！

    才是初夏就这样！盛夏旅行旺季会好些吗？做梦去吧！EasyJet和汉莎上周取消了数千个旅游航班。不光是德国，别的国家也好不到哪去，取消航班早已是家常便饭。而新冠感染人数又多起来，导致不能上班的人数增加，真是火上浇油。

  • Großbritannien Heathrow Flughafen Chaos Personal Wartezeiten

    希思罗机场也这样呀！

    看，这是伦敦希思罗机场。上周，30个航班取消，约5000名旅客不能起飞，就是因为行李箱未能及时处理。仿佛情形还糟得不够，英航工会宣布暑假期间举行罢工，地点锁定希思罗机场。

  • Deutschland Flughafen Köln-Bonn Chaos Personal Wartezeiten

    7月飞西班牙吗？

    位于西班牙的Ryanair和EasyJet乘务人员工会不甘示弱，宣布7月罢工。北欧航空公司（SAS）飞行员工会则调整战术，推迟罢工，他们同公司经理层的劳资谈判已经持续了数周。

  • Niederlande Amsterdam Schiphol Flughafen Chaos Personal Wartezeiten

    这里安检要等数小时

    这是荷兰境内最大的阿姆斯特丹机场。混乱早已是这里的常态，安检需要等上好几个钟头。为缓解困境，机场决定，夏季里，每天减少13500位登机乘客。

  • Deutschland PK Heil Wissing Faeser Chaos Flughäfen

    怎么办？

    德国政府决定到国外寻找帮工，土耳其将是首选。但这还是解不了燃眉之急，怎么办？政府考虑动用边境警察，把他们安排到各机场，承担安检的任务。


  • Deutschland Flughafen Düsseldorf Chaos Personal Wartezeiten

    人满为患的机场

    夏天是度假之季。今天在德国若乘飞机度假，得有坚强的神经，误了飞机、丢了箱子，都正常，要挺住。这是北威州杜塞机场，人满为患，机场服务近于瘫痪。原因：机场缺乏地勤工作人员。

  • Deutschland Flughafen Köln-Bonn Chaos Personal Wartezeiten

    旅客的行李交不出去

    怎么会一下缺这么多人？过去两年半的疫情，飞机旅行骤减，飞行公司和机场都大量裁员。恢复正常后，飞行和机场活动从零直升到差不多疫情前的水平，这一突变让汉莎等公司和机场无法承受。他们承认对这一局面准备不足。

  • Deutschland Flughafen Düsseldorf Chaos Personal Wartezeiten

    很快就变好？做梦去吧！

    才是初夏就这样！盛夏旅行旺季会好些吗？做梦去吧！EasyJet和汉莎上周取消了数千个旅游航班。不光是德国，别的国家也好不到哪去，取消航班早已是家常便饭。而新冠感染人数又多起来，导致不能上班的人数增加，真是火上浇油。

  • Großbritannien Heathrow Flughafen Chaos Personal Wartezeiten

    希思罗机场也这样呀！

    看，这是伦敦希思罗机场。上周，30个航班取消，约5000名旅客不能起飞，就是因为行李箱未能及时处理。仿佛情形还糟得不够，英航工会宣布暑假期间举行罢工，地点锁定希思罗机场。

  • Deutschland Flughafen Köln-Bonn Chaos Personal Wartezeiten

    7月飞西班牙吗？

    位于西班牙的Ryanair和EasyJet乘务人员工会不甘示弱，宣布7月罢工。北欧航空公司（SAS）飞行员工会则调整战术，推迟罢工，他们同公司经理层的劳资谈判已经持续了数周。

  • Niederlande Amsterdam Schiphol Flughafen Chaos Personal Wartezeiten

    这里安检要等数小时

    这是荷兰境内最大的阿姆斯特丹机场。混乱早已是这里的常态，安检需要等上好几个钟头。为缓解困境，机场决定，夏季里，每天减少13500位登机乘客。

  • Deutschland PK Heil Wissing Faeser Chaos Flughäfen

    怎么办？

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