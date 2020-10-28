 误将印度领土标示为中国 印度国会挞伐推特 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2020

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时政风云

误将印度领土标示为中国 印度国会挞伐推特

在上周传出推特的地图资讯将部分印度边境领土标示为中国领土後，推特高层28日出席印度议会的委员会进行说明。但印度国会议员认为，推特的解释并不充足。

Twitter Logo (picture-alliance/AP Images/STRMX)

推特的地图资讯的上周传出将拉达克地区与查谟和克什米尔邦标示为中国领土。

(德国之声中文网) 路透社报导，印度国会中负责执行保护个人资讯法案的委员会，28日批评推特不尊重印度的主权。此事件源自於推特的地图资料上周显示部分的印度领土为中国的一部分，但推特也在短时间内表示已解决错误。

推特高层28日向该委员会解释整起事件的缘由，并重新强调推特已修正错误。然而，该委员会的主席，也是代表印度人民党的国会议员雷奇 (Meenakshi Lekhi) 告诉路透社，该委员会认为推特的解释并不充足。

她说：「推特声称他们尊重这个议题的敏感性，但这种说法并不足够。这件事关乎印度的主权与领土的完整。在地图资料中显示拉达克地区属於中国等同於刑事犯罪。」

根据印度时报报导，上周传出推特地图资讯将拉达克地区与查谟和克什米尔邦标示为中国领土。事件曝光後，透过信函向推特表达强烈不满，并强调印度政府无法接受任何不尊重印度主权的行为。印度的技术情报部长在信件中重申，拉达克与查谟和克什米尔邦都是印度领土不可分割的一部分。

DW.COM

中国称，一名士兵协助牧民寻找牦牛后走失，印度接获中国询问后找到该士兵，当地时间周三凌晨，印方已向中国移交了这名士兵。

冬季在即，中印边境争议地区气温最低可降至零下50度，但双方尚未发出撤军信号。与此同时，印度开通44座边境运输桥梁，中方表示反对，印媒则援引政府人士称不会停止实控线印度一侧的基建。

拉达克山区成为中印边境冲突的前哨战。中国多年来在该地区积极建设，在后勤补给更具优势，印度有意追赶进度，近年加快施工速度。

印度技术情报部长还在信件中提醒推特，推特这样的行为不仅有损其企业名声，也会让外界质疑推特的中立与公正。

印度与中国1962年曾在边境打过一场短暂却非常血腥的战争，而双方目前在邻近喜马拉亚山的边境仍呈现军事警戒状态，推特地图资料错误标示的拉达克地区也在同个地区。在事件曝光前，当部分推特用户标示他们的推文在拉达克地区时，推特会把该地区显示为在中国境内。

印度与巴基斯坦都称对拉达克地区握有完全的掌控权，中国则认为拉达克地区东部一个叫阿克赛钦的地区属於中国的领土。一名推特的发言人在回应路透社的提问时表示：「推特已快速解决近期发生的地理位置标志问题。推特一直都致力於推动公开作业，并持续与政府保持联系，提供他们即时的资讯更新。」

杨威廉/张慈 (路透社、印度时报) 

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