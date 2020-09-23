误入泰晤士河90公里　一头小须鲸搁浅获救

（德国之声中文网）救援人员从里士满区的泰晤士河水闸中救出了这头小须鲸。当地时间５月９日晚，在英国首都西南部，数百围观者看到救援行动开始。经数小时奋斗，救援人员们方能使这条受伤的幼鲸脱困。伦敦消防队的尼古拉德斯（Glen Nicolaides）告知英国广播公司，这条长约４米的幼鲸将被送至一合适地点接受检查。

游经伦敦未被发现

目前还不清楚，这种通常以北大西洋为家的动物何以会进入泰晤士河上游近90公里。有关方面猜测，它或许是因追逐鱼群而从北海迷失进入了河道。慈善机构——英国潜水员海洋生物救援组织一名专家对天空新闻电视台表示，此前，居然无一人看到鲸鱼在前往里士满水闸的路上，“叫人惊讶"。

里士满水闸处于下游最末段，在那里仍可感受到北海的潮汐。从泰晤士河口到达那里，鲸鱼须沿着议会大厦游过市中心。一段手机视频显示了这只动物在被卡住的几小时前，游经伦敦西部的巴恩斯桥的一幕。

" 无母鲸迹象 "

伦敦港务局一名官员对这头鲸鱼是否能生存下去持怀疑态度。这位官员对路透社表示，幼鲸受伤了，离家有几百英里远，而且，"没有明显的鲸妈妈迹象"。小鳁鲸或小须鲸在所有须鲸中体型最小，最长9米。

拯救幼鲸的不成功尝试

这不是第一次有鲸鱼失迷于泰晤士河。最著名的一次发生于2006年1月，当时，在河里发现了有“”泰晤士河鲸之称的“威利”，一头北瓶鼻鲸，虽获救，但终未能生还。2019年，在短时间里内，泰晤士河中先后发现了两头死鲸，不过，距离入海口明显更近。

（路透社）

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