语言歧视电邮惹争议 杜克大学所长下台

杜克大学教授妮莉上周发电邮给生物统计硕士学程学生，要学生尽可能避免在公共场合讲中文，而该内容被认为有语言歧视嫌疑，引起学生挞伐，并发起联署。 最终妮莉自行向学校辞去所长一职。
(德国之声中文网) 美国杜克大学生物统计研究所所长妮莉 (Megan Neely) 上周五 (1月25日) 因发一封电邮要求学生避免在该系所大楼内说中文，被认定歧视使用中文的学生。 此举在推特上引起轩然大波，校内学生甚至联署要学校介入调查。 最后妮莉宣布卸下所长一职。
根据杜克大学纪事报的报导，妮莉将这封电邮发给该所硕一与硕二学生，强调她希望国际学生在该系所大楼内讲中文时，也能想到此举可能带来的后果。 她在信件开头强调，有两名教职员主动向她询问是否有学生的大头照，并从其中挑出一群硕一学生，表示他们观察到这些学生常在研究生休息区「非常大声地」用中文交谈。 两名教职员表示，他们对这些学生不利用机会增进英文能力感到非常失望，并形容他们用中文交谈的举动非常不礼貌。
妮莉在信件中强调，她鼓励学生在系所内或其他专业场合尽全力使用英文，并表示她也将信寄给正在申请工作或实习的硕二学生，希望他们能不时以此提醒自己。 此信被分享到推特不久后，立即引发众怒，不少人认为该内容涉及语言歧视。 校内有学生发起联署，要求学校成立委员会调查此事。 他们在联署书中表示: 「我们担心邮件内容已构成对国际学生的歧视。 我们希望学校能以报告形式分享调查结果，并针对任何违反学校法令的行为，做出适当处理。 」
路透社报导，杜克大学医学院院长克露曼 (Mary Klotman) 表示，该校的平等办公室将对生物统计研究所展开调查，并强调该校绝对没有规定学生在校园内，只能使用哪些语言。 她在寄给学生的信中表示: 「你们私下使用的语言，绝对不会影响你们找工作或请教授写推荐信。 」
杜克大学纪事报也指出，这并非妮莉第一次寄出这样的电邮。 她在2018年2月28日寄给学生的信件中说，不少教职员提到国际学生在休息室不用英文交谈，并暗示这样的作法可能导致国际学生比较难获得研究机会。 克露曼周日 (1月27日) 向该报表示，她不清楚该封信件的内容，但允诺会将该封信件一起纳入此次学校进行的调查。
妮莉本日稍早透过邮件表示: 「我对于邮件所造成的伤害感到十分抱歉，而那并非我的本意。 我希望往后所有生物统计研究所的学生都会十分成功。 」
杨威廉/罗法 (综合报导)
8月30日，美国司法部发表一份利益声明，向指控哈佛大学在招生过程中歧视亚裔美国人的学生表示支持。这是特朗普政府为结束大学招生中使用平权运动政策采取的又一行动。哈佛表示非常失望。该案将于10月在波士顿开庭审理。 (31.08.2018)