语言歧视电邮惹争议 杜克大学所长下台

(德国之声中文网) 美国杜克大学生物统计研究所所长妮莉 (Megan Neely) 上周五 (1月25日) 因发一封电邮要求学生避免在该系所大楼内说中文，被认定歧视使用中文的学生。 此举在推特上引起轩然大波，校内学生甚至联署要学校介入调查。 最后妮莉宣布卸下所长一职。

根据杜克大学纪事报的报导，妮莉将这封电邮发给该所硕一与硕二学生，强调她希望国际学生在该系所大楼内讲中文时，也能想到此举可能带来的后果。 她在信件开头强调，有两名教职员主动向她询问是否有学生的大头照，并从其中挑出一群硕一学生，表示他们观察到这些学生常在研究生休息区「非常大声地」用中文交谈。 两名教职员表示，他们对这些学生不利用机会增进英文能力感到非常失望，并形容他们用中文交谈的举动非常不礼貌。

妮莉在信件中强调，她鼓励学生在系所内或其他专业场合尽全力使用英文，并表示她也将信寄给正在申请工作或实习的硕二学生，希望他们能不时以此提醒自己。 此信被分享到推特不久后，立即引发众怒，不少人认为该内容涉及语言歧视。 校内有学生发起联署，要求学校成立委员会调查此事。 他们在联署书中表示: 「我们担心邮件内容已构成对国际学生的歧视。 我们希望学校能以报告形式分享调查结果，并针对任何违反学校法令的行为，做出适当处理。 」

路透社报导，杜克大学医学院院长克露曼 (Mary Klotman) 表示，该校的平等办公室将对生物统计研究所展开调查，并强调该校绝对没有规定学生在校园内，只能使用哪些语言。 她在寄给学生的信中表示: 「你们私下使用的语言，绝对不会影响你们找工作或请教授写推荐信。 」

杜克大学纪事报也指出，这并非妮莉第一次寄出这样的电邮。 她在2018年2月28日寄给学生的信件中说，不少教职员提到国际学生在休息室不用英文交谈，并暗示这样的作法可能导致国际学生比较难获得研究机会。 克露曼周日 (1月27日) 向该报表示，她不清楚该封信件的内容，但允诺会将该封信件一起纳入此次学校进行的调查。

妮莉本日稍早透过邮件表示: 「我对于邮件所造成的伤害感到十分抱歉，而那并非我的本意。 我希望往后所有生物统计研究所的学生都会十分成功。 」

杨威廉/罗法 (综合报导)