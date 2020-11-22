语出惊人！“横向思考者”自比反纳粹英雄

德国一位反对新冠防疫措施的年轻女性将自己与被二战时期德国反抗组织白玫瑰的成员索菲·绍尔相比较，因而成为众矢之的。联邦外长马斯以及其他政治家和民众纷纷表示了震惊和愤慨。
图：“来自卡塞尔的雅娜”在汉诺威歌剧广场进行了她的荒谬比喻
（德国之声中文网）在汉诺威歌剧院广场举行的这场抗议新冠疫情新措施的示威活动中，来自“卡塞尔的雅娜”就联邦和州政府新防疫措施发表的言论引发众怒。她将自己比喻为1943年被纳粹杀害的反抗组织白玫瑰的成员索菲·绍尔（Sophie Scholl），声称自己“数月来一直积极投身抵抗运动”。
联邦外交部长马斯（ Heiko Maas）立即作出反应。他在推特上写道：
今天，任何将自己比作索菲·绍尔或者安妮·弗兰克的人都是在嘲笑反抗纳粹的勇气。 这不仅淡化了大屠杀，而且显示的是令人无法忍受的对历史的遗忘。 没有什么可以将新冠疫情抗议活动与抵抗运动参与者联系起来。 没有！
索菲·绍尔（Sophie Scholl）和她的兄弟汉斯·绍尔（Hans Scholl）是“白玫瑰”组织的成员。该组织从1942年6月开始发行传单，呼吁抵抗纳粹暴力统治。他们是在慕尼黑大学的一次散发传单活动中被发现且遭到逮捕。之后他们与同学克里斯托夫·普罗布斯特（Christoph Probst）一起被判处死刑。
马斯强调指出，今天，无论谁将自己与索菲·绍尔或1945年死于卑尔根·贝尔森纳粹集中营的犹太女孩安妮·弗兰克（ Anne Frank）进行比较，“都是在对她们抵抗纳粹的勇气进行嘲笑”。
下萨克森州社民党议会党团主席约翰内·莫德尔（Johanne Modder）说：“如果绍尔兄妹或安妮·弗兰克被某些新冠疫情措施的反对者拿来做其新纳粹言论的挡箭牌，这是非常可憎的事情。”莫德尔强调，越来越多的否认新冠疫情者将防疫措施与纳粹大屠杀进行比较，对此我们不能毫不反驳地予以容忍。民主力量必须“团结一致，画出底线”。
上周六（11月21日），在所谓的“横向思维”运动在下萨克森州首府搭建的一个舞台上，一名年轻女性上台自我介绍“名叫雅娜，来自卡塞尔”，之后便做了灾难性的比较。其言论被上传到推特上之后引起了激烈的反响。
推特评论员们表示震惊和愤怒，称其忘记历史或愚不可及。
视频还显示，一名男子递给这位女演讲者一件橙色背心，并告诉她，说他不想再为“这样的白痴”维护秩序。他指责这位女演讲者“淡化大屠杀”。
然而这位年轻女子对此并不理解。事发之后，她竟再次登上舞台，又一次拿索菲·绍尔（Sophie Scholl）进行比较。
据警方公布的消息，大约有650人聚集在歌剧广场参加“横向思考511”倡议发起的抗议活动。数月以来，德国各地不断有民众参加“横向思考”示威活动，抗议联邦和联邦州采取的防疫措施。示威者中有阴谋论者、右翼极端分子以及所谓的帝国公民。
李京慧/洪沙 (法新社、基督教通讯社、德新社)
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