语出惊人！“横向思考者”自比反纳粹英雄

图：“来自卡塞尔的雅娜”在汉诺威歌剧广场进行了她的荒谬比喻

（德国之声中文网）在汉诺威歌剧院广场举行的这场抗议新冠疫情新措施的示威活动中，来自“卡塞尔的雅娜”就联邦和州政府新防疫措施发表的言论引发众怒。她将自己比喻为1943年被纳粹杀害的反抗组织白玫瑰的成员索菲·绍尔（Sophie Scholl），声称自己“数月来一直积极投身抵抗运动”。

联邦外交部长马斯（ Heiko Maas）立即作出反应。他在推特上写道：

今天，任何将自己比作索菲·绍尔或者安妮·弗兰克的人都是在嘲笑反抗纳粹的勇气。 这不仅淡化了大屠杀，而且显示的是令人无法忍受的对历史的遗忘。 没有什么可以将新冠疫情抗议活动与抵抗运动参与者联系起来。 没有！

索菲·绍尔（Sophie Scholl）和她的兄弟汉斯·绍尔（Hans Scholl）是“白玫瑰”组织的成员。该组织从1942年6月开始发行传单，呼吁抵抗纳粹暴力统治。他们是在慕尼黑大学的一次散发传单活动中被发现且遭到逮捕。之后他们与同学克里斯托夫·普罗布斯特（Christoph Probst）一起被判处死刑。

马斯强调指出，今天，无论谁将自己与索菲·绍尔或1945年死于卑尔根·贝尔森纳粹集中营的犹太女孩安妮·弗兰克（ Anne Frank）进行比较，“都是在对她们抵抗纳粹的勇气进行嘲笑”。

下萨克森州社民党议会党团主席约翰内·莫德尔（Johanne Modder）说：“如果绍尔兄妹或安妮·弗兰克被某些新冠疫情措施的反对者拿来做其新纳粹言论的挡箭牌，这是非常可憎的事情。”莫德尔强调，越来越多的否认新冠疫情者将防疫措施与纳粹大屠杀进行比较，对此我们不能毫不反驳地予以容忍。民主力量必须“团结一致，画出底线”。

“名叫雅娜来自卡塞尔”

上周六（11月21日），在所谓的“横向思维”运动在下萨克森州首府搭建的一个舞台上，一名年轻女性上台自我介绍“名叫雅娜，来自卡塞尔”，之后便做了灾难性的比较。其言论被上传到推特上之后引起了激烈的反响。

推特评论员们表示震惊和愤怒，称其忘记历史或愚不可及。

视频还显示，一名男子递给这位女演讲者一件橙色背心，并告诉她，说他不想再为“这样的白痴”维护秩序。他指责这位女演讲者“淡化大屠杀”。

然而这位年轻女子对此并不理解。事发之后，她竟再次登上舞台，又一次拿索菲·绍尔（Sophie Scholl）进行比较。

据警方公布的消息，大约有650人聚集在歌剧广场参加“横向思考511”倡议发起的抗议活动。数月以来，德国各地不断有民众参加“横向思考”示威活动，抗议联邦和联邦州采取的防疫措施。示威者中有阴谋论者、右翼极端分子以及所谓的帝国公民。

观看视频 00:57 德國議會修法防疫 柏林爆發示威抗議

李京慧/洪沙 (法新社、基督教通讯社、德新社)

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