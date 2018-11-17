该拿Euro-5旧柴油车怎么办？去哥伦比亚！

Euro-5柴油车在一些德国城市也被列入禁止通行的计划之际，哥伦比亚却一举购买近700辆过时巴士，用于首都波哥大公共交通。这可是一笔大生意。
（德国之声中文网）哥伦比亚首都波哥大公交车系统被众多发展中国家大都市视为表率。在整整30年计划修建地铁未果后，人口800多万的波哥大于2001年启动了取名为"TransMilenio"的公交车系统，每天行驶约250万次。
经公开招标，波哥大新近宣布订购672辆配置尾气过滤器的符合Euro 5环保标准的沃尔沃柴油引擎巴士，以实现大型铰接车的现代化。从TransMilenio投入运行以来行驶的现有铰接车只符合Euro-2 及Euro-3排放标准。
波哥大此举正值德国环境保护组织诉讼成功之时：法院作出裁决，禁止在多个德国城市行驶符合Euro 4 及Euro 5排放标准的巴士。
在哥伦比亚测得的数值令人忧虑
2015和2017年在波哥大市内进行的空气污染测量结果让人忧虑。安第斯大学教授、有关交通系统污染程度的一份研究报告的共同作者莫拉勒斯（Ricardo Morales）指出，"我们测到了让人担心的数值，尤其是微粒、炭黑和一氧化碳。在巴士内和站台上都测到了这样的高值。"
莫拉勒斯教授表示，"若乘坐这样的巴士70分钟，你吸进体内的微粒相当于你整整24小时生活在世界卫生组织确定的最高值环境里"。世卫组织规定的微粒标准为24小时内不超过25微克／立方米。
环保巴士？
TransMilenio公交车公司执行经理阿劳霍（María Consuelo Araujo）坚称，新一代巴士会使首都的微尘污染减少87％，"也就是说，由于新巴士，波哥大会有更洁净的空气"。
瑞典制造商沃尔沃在接受德国之声采访时表示，将出口哥伦比亚的Euro-5巴士配有微粒过滤器，比目前的Euro-5巴士的空气污染程度要降低75％。购车合同总额为23亿美元，是沃尔沃10年来从拉丁美洲获得的最大订单。
哥伦比亚参议员拉腊（Rodrigo Lara）是该笔交易的尖锐批评者。他表示，沃尔沃找到了一个买主，愿意买任何真正重视人类健康的人都不会要的车，沃尔沃"把一种过时的技术当新技术卖给了我们"。
波哥大市政委员、绿党联盟人士罗哈斯（María Fernanda Rojas）也相当不满，指出，"将Euro 2 和 3巴士换成Euro 5巴士好比90年代那会儿把黑白电视换成彩电，是一种相对而言的改善。沃尔沃自然高兴，得到的订单相当于柏林更换其一半巴士"。
其实，沃尔沃很久以前已经和柴油引擎告别了。公司董事长萨穆埃尔松（Hakan Samuelson）2017年在接受《法兰克福汇报》采访时告知："我们不会开发新一代柴油引擎。"
雅典、马德里、墨西哥城、巴黎等世界大都市计划，至2025年全面禁止柴油车入城；波哥大则购买672辆Euro-5巴士，使用期至少10年。