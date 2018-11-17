该拿Euro-5旧柴油车怎么办？去哥伦比亚！

（德国之声中文网）哥伦比亚首都波哥大公交车系统被众多发展中国家大都市视为表率。在整整30年计划修建地铁未果后，人口800多万的波哥大于2001年启动了取名为"TransMilenio"的公交车系统，每天行驶约250万次。

经公开招标，波哥大新近宣布订购672辆配置尾气过滤器的符合Euro 5环保标准的沃尔沃柴油引擎巴士，以实现大型铰接车的现代化。从TransMilenio投入运行以来行驶的现有铰接车只符合Euro-2 及Euro-3排放标准。

波哥大此举正值德国环境保护组织诉讼成功之时：法院作出裁决，禁止在多个德国城市行驶符合Euro 4 及Euro 5排放标准的巴士。

在哥伦比亚测得的数值令人忧虑

2015和2017年在波哥大市内进行的空气污染测量结果让人忧虑。安第斯大学教授、有关交通系统污染程度的一份研究报告的共同作者莫拉勒斯（Ricardo Morales）指出，"我们测到了让人担心的数值，尤其是微粒、炭黑和一氧化碳。在巴士内和站台上都测到了这样的高值。"

禁行令 - 为了改善空气质量 车辆拥堵 空气污浊 同斯图加特一样，空气污染严重的城市，世界上还有很多。德国法院近日作出判决，有关城市为了改善空气质量，有权颁布禁止车辆通行的命令。

禁行令 - 为了改善空气质量 奥斯陆 - 率先实施柴油车禁令的城市 在挪威首都奥斯陆，一旦空气指数超标，就会禁止柴油车通行。2017年1月17日，这项禁令首次实施。不受禁令限制的车辆包括使用柴油的急救车和其他公交车辆。2019年，奥斯陆将取消市中心地带的停车位，此举旨在继续减少市内车辆交通。

禁行令 - 为了改善空气质量 巴黎 - 即将出台柴油车禁令 按照相关计划，从2024年开始，巴黎将全面禁止柴油车通行，2030年，汽油车也将纳入被禁之列。1997年之前出厂的车辆今天就已经被禁止进入巴黎市内。空气指数超标时，巴黎会实施隔日单双号限行的措施。

禁行令 - 为了改善空气质量 伦敦 - 开车进城需要缴费 谁要是想驱车进入伦敦市区，就需要缴纳每天十镑的费用。2003年开始，伦敦开始收取这种所谓“堵车费”。进入市区时，车牌会被电子系统自动记录，逃避”堵车费“，将会收到最多240英镑的罚单。

禁行令 - 为了改善空气质量 哥本哈根 - 最善待骑行者的城市 哥本哈根市长弗兰克·延森（Frank Jensen）计划从2019年开始，停止向柴油车发放行车许可。现在哥本哈根市内已有三百多公里路段，只允许自行车通行。此举的目的，是为了让骑车比驾车更舒适安全和经济。哥本哈根大约半数居民都选择骑车上班。

禁行令 - 为了改善空气质量 马德里 - 不断扩张的步行区 向马德里皇家剧院广场这样，禁止机动车进入的区域正在不断扩充，很快全城都将实现无车化。今后五年之内，西班牙首都马德里的整个市中心都将划入步行区域。马德里空气污染相当严重，这里四面环山，被污染的空气会”滞留“在市区之内。

禁行令 - 为了改善空气质量 赫尔辛基 - 手机APP帮你走遍全城 赫尔辛基的公共交通系统将被大幅度简化。今后十年内，”按需用车“系统将得到发展完善。届时，一款APP将涵盖市内各类公共交通工具，包括大巴，无人驾驶车以及小巴，行车路线可灵活安排。总之，这一系统会非常完善，以至于私家车将显得有些多余。

禁行令 - 为了改善空气质量 印度的电动车未来 雾霾笼罩下的新德里 - 空气指标严重超标在这里几乎成了常态。当局期望通过启用电动三轮车缓解空气污染的严重程度。截至2030年，电动车将全面取代造成尾气污染的燃油机动车。



莫拉勒斯教授表示，"若乘坐这样的巴士70分钟，你吸进体内的微粒相当于你整整24小时生活在世界卫生组织确定的最高值环境里"。世卫组织规定的微粒标准为24小时内不超过25微克／立方米。

环保巴士？

TransMilenio公交车公司执行经理阿劳霍（María Consuelo Araujo）坚称，新一代巴士会使首都的微尘污染减少87％，"也就是说，由于新巴士，波哥大会有更洁净的空气"。

瑞典制造商沃尔沃在接受德国之声采访时表示，将出口哥伦比亚的Euro-5巴士配有微粒过滤器，比目前的Euro-5巴士的空气污染程度要降低75％。购车合同总额为23亿美元，是沃尔沃10年来从拉丁美洲获得的最大订单。

波哥大的公交车

哥伦比亚参议员拉腊（Rodrigo Lara）是该笔交易的尖锐批评者。他表示，沃尔沃找到了一个买主，愿意买任何真正重视人类健康的人都不会要的车，沃尔沃"把一种过时的技术当新技术卖给了我们"。

波哥大市政委员、绿党联盟人士罗哈斯（María Fernanda Rojas）也相当不满，指出，"将Euro 2 和 3巴士换成Euro 5巴士好比90年代那会儿把黑白电视换成彩电，是一种相对而言的改善。沃尔沃自然高兴，得到的订单相当于柏林更换其一半巴士"。

其实，沃尔沃很久以前已经和柴油引擎告别了。公司董事长萨穆埃尔松（Hakan Samuelson）2017年在接受《法兰克福汇报》采访时告知："我们不会开发新一代柴油引擎。"

雅典、马德里、墨西哥城、巴黎等世界大都市计划，至2025年全面禁止柴油车入城；波哥大则购买672辆Euro-5巴士，使用期至少10年。