 该如何对待你？国安法给德国政府出难题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2020

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时政风云

该如何对待你？国安法给德国政府出难题

对港版国安法，德国政府该如何表达立场？柏林大联合政府内对此尚无法拿出一致的意见。在野党和执政党内部都有批评意见认为，柏林对北京过于软弱。

Berlin Kabinett beschließt Klimaschutzpaket (AFP/A. Schmidt)

（德国之声中文网）港版国安法受到国际舆论广泛谴责，在德国也引发就对华关系政策的新一波讨论。联邦政府内阁的部长们立场并不完全一致。德国外交部周五在柏林约见了中国驻德国大使吴恳，向他表达了对港版国安法的忧虑。

外交部长马斯（Heiko Maas，社民党）周日表示，主张欧盟尽快进行磋商，明确国安法对欧盟对中国和香港的关系产生何种影响。他说面对中国，欧盟必须"团结一致用一个声音说话"。在周一举行的欧盟外交部长会议上，各国外长将讨论香港最新形势的发展。马斯称，周一外长会议上，将得出一些初步建议。

再此前一天，德国经济部长阿特迈尔（Peter Altmaier，基民盟）对媒体表示，尽管为人权事业发声非常重要，但是也必须要认识到，世界上很多人"并不总是和我们有着相同的观念"，因此旨在促进稳定、减少冲突的国际合作与贸易就凸显其重要性。

阿尔特迈尔在接受《法兰克福汇报》采访时指出，包括欧盟在内的西方国家的贸易政策从来就不曾"只以对方国家是否民主作为唯一导向"。他表示，他"不是世界的道德导师"，但是仍然相信只有当基本的法治原则得以贯彻时，中国经济才能取得长久的成功。

Bundesregierung bereitet Aufhebung der Reisewarnung vor (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

德国外长马斯

联合政府中的基社盟联邦议院党团主席多布林特（Alexander Dobrindt）对德意志广播电台表示，与伙伴国家打交道，应该"敏感谨慎，即便他们的所作所为是我们不愿、也不能赞同的"。他说，如果希望向对方施加影响，不能"手持铁棒"，否则会适得其反，但可以向北京指出， 在香港的做法有损中国自身利益。

德国联邦议院外交委员会主席，有意竞争基民盟主席一职的勒特根（Norbert Röttgen）则呼吁德国政府对中国采取更为强硬的立场。外长马斯则反驳了有关德国对中国过于客气的批评，他说德国当然想与中国保持良好关系，包括经济关系，"因为中国是一个重要的伙伴，但同时也是一个竞争者和制度性对手。

 

Bundestag 30 Jahre Mauerfall | Katrin Göring-Eckardt (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

绿党联邦议院党团主席格林-埃卡特

在野的绿党联邦议院党团主席格林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）批评政府对待中国态度过于优柔寡断。她接受《星期日图片报》采访时说："我不明白，我们怎么能在这样一个危急的形势下有这么沉默的一位联邦总理。"她认为："联邦政府没有理由如此谨慎矜持"，并呼吁默克尔总理和马斯外长对中国做出公开和尖锐的批评。这位绿党政治家还要求德国暂停向香港引渡嫌疑人，向香港人士提供政治庇护。

在野的德国自民党主席林德内尔 (Christian Lindner)日前接受德国之声采访时称，在面对中国时，商业和民主 "不应该相互对立"，"我们不能让我们的价值观被收买"。他说："我认为我们不需要立即讨论是否需要制裁，但德国政府现在的任务是确定价值观的立场。"

 

DW.COM

德国经济部长：民主不是贸易的唯一导向

在周六出版的《法兰克福汇报》中，德国联邦经济部长阿特迈尔表示，他依然相信“以贸易促转变”的对华政策，反对因为人权问题而制裁、孤立中国。他在专访中同时也指出，只有真正贯彻法治原则，中国经济才能取得长期成功。 (11.07.2020)  

评论：大写的尴尬——默克尔及其对香港问题的沉默

德国目前正担任欧盟轮值主席国，而德国总理默克尔没有对中国推出港区国安法提出任何尖锐的批评，她目前有其他的优先事项。德国之声评论员Jens Thurau指出，这真是桩憾事。 (11.07.2020)  

专访德国自民党主席：应增加对北京施压

在中国实施《港区国安法》的背景下，德国自民党主席林德纳（Christian Lindner）日前接受德国之声采访时表示，德国应做出更多努力，维护香港人民的自由。他呼吁，取消今年的欧盟——中国峰会。他认为，此举不会带来多大经济风险。林德纳亦谈到了对俄罗斯的制裁问题。 (08.07.2020)  

德国不愿大声谴责中国 为什么?

长期以来，德国一直因为商业利益无法大声谴责中国侵犯人权。但是近来要求德国对中国采取强硬立场的呼声让柏林压力越来越大。欧洲共同的立场也显得更势在必行。德国之声就此分析国内讨论，也请专家分享他们的看法。 (08.07.2020)  

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