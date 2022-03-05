 试射导弹、定期军演：美国特使抵韩磋商局势 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.04.2022

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时政风云

试射导弹、定期军演：美国特使抵韩磋商局势

美韩军队启动定期演习之际，美国政府朝鲜事务特使抵达首尔并称，华盛顿愿在任何时候与朝鲜无条件会谈。

Südkorea Grenze Nordkorea Militärmanöver

朝韩边界韩国军队正在进行军事演习（档案照片）

DW.COM

朝鲜成功试射其有史以来最大的洲际弹道导弹火星-17，美国呼吁对朝鲜进行更严厉的国际制裁。

日本和韩国均称，朝鲜疑似从其东海岸试射了一枚洲际弹道导弹，距美国指控平壤试验洲际弹道导弹系统后不到两周。

（德国之声中文网）在平壤实施系列导弹试射并暗示会着手核试验之后，美国朝鲜事务特别代表金星容（Sung Kim）周一（4月18日）抵达首尔，做为期5天访问。

据美方称，金星容预定与韩国负责朝鲜半岛和平与安全事务特别代表鲁圭德（Noh Kyu Duk）等韩方官员磋商。为期9天的美韩本年度联合军事演习也于周一启动。

据韩联社报道，美国特使抵达后表示，他此行是为就朝鲜的动向继续与首尔 "密切协调"。金星容强调，华盛顿愿在任何时候与朝鲜无条件会谈，但平壤迄今拒绝。

驻韩美军一名发言人宣布，本年度首次美韩联合军演按计划启动，是半年一次的指挥人员电脑机模拟防御训练，包括如何应对冠状病毒染疫，非实兵演练。

Südkora USA Noh Kyu-duk Sung Kim

美国朝鲜事务特使金星容（右）与他的韩国同行鲁圭德

这位发言人表示，此次演习意在改进两军指挥人员之间的合作，加强两军联合行动能力、优化防御态势。他未提供参与演习人员数量。美国在韩驻军规模达28500，旨在遏制朝鲜威胁。 

上周末，平壤当局宣布成功测试一种新型战术核武器系统。美国新近曾警告，朝鲜可能在其4月15日国庆节前后实施核试验。

Nordkorea Raketentest Lenkwaffe

朝鲜的新型导弹--这张未注明日期图片为平壤政府所发布

 

核试验场上活动增加

自2006年以来，朝鲜已累计进行过6次核爆炸试验。2017年，该国宣布成功爆炸了一枚氢弹。这是朝鲜迄今最新和最大的核弹试验，其当量估计为25万吨。专家们认为，平壤现正致力于使弹头小型化，以用于洲际弹道导弹。 

最近，朝鲜领导人金正恩下令实施了一系列导弹发射试验，其中，包括5年来的首次洲际弹道导弹试验。卫星图像显示，在丰溪里核试验场的一条隧道中出现新的活动迹象。

（德新社，法新社）

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