试图解除政府停摆 特朗普召开边境安全简报

(德国之声中文网) 共和党党鞭麦康诺 (Mitch McConnell) 的办公室表示他将出席週三(1月2日) 的简报，但民主党尚未表态是否出席。此外，参众两院週三 (1月2日) 也将短暂重启议程，作为2017到2018国会议期的最后一天。然而政府停摆已进入第二週，各方目前并没有达成共识的迹象。据媒体报导，至少有80萬名政府员工受到影响。

重新掌控众议院的民主党，预计于週四 (1月3日) 核准该党提出的两阶段政府预算。该版预算的第一阶段包含﹕維持资助目前国土安全局人员规模到2019年2月8日、提供10.3亿美元建造边境围栏、提拨3亿美元让政府添购提升边境安全所需的科技与监视器。第二阶段的预算则集中资助目前缺乏经费的政府部门到9月30日。目前司法部、商务部与交通部都缺乏政府资助。

然而此版预算在共和党所掌控的参议院过关的机率相当低，因为此版预算并未包含特朗普所要求的边境圍牆。这也将成为民主党众议院多数领袖裴洛西 (Nancy Pelosi) 与麦康诺之间在2019年的第一战。

裴洛西在週二 (1月1日) 發表的声明中表示﹕「我们准备给共和党一个点头答应的机会。许多共和党参议员已表态支持此版预算，但如果该党现在拒绝核准此版预算，他们将成为特朗普总统任内第三次政府停擺的共犯。」

这次政府停摆是源於特朗普坚持在2019年政府预算中，纳入高达50亿美元的预算来建造边境圍牆，因而导致国会迟迟无法达成共识。特朗普週二 (1月1日) 在推特發文，呼吁民主党与其政府达成共识，并稱裴洛西应该不希望在政府停摆下展开其议长任期。

早在2016年总统大选期间，特朗普便称边境圍牆是防止非法移民的重要一环，并不断坚持墨西哥会支付建造费用。

边防警卫朝难民发催泪弹

与此同时，根据路透社报导，大约150名中美洲难民週一 (12月31日) 晚间从墨西哥的蒂华纳 (Tijuana) 朝美国边境移动，據報难民认为边境管制可能因新年假期而鬆懈。然而午夜后，美国边防警卫因一群难民试图越过边境围栏，而朝他们發催泪弹，试图阻止他们越过美墨边境。

美国海关与边境保卫局 (U.S. Customs and Border Protection) 在声明中表示，催泪弹主要是瞄准向边防警卫丢石头的难民，并没有瞄准试图越过边境的难民。他们说大部分难民都被遣返回墨西哥，另外有25人遭逮捕。然而，一名目击者告诉路透社他并没有看到任何难民朝边防警卫丢石头，而照片也显示一名难民被催泪弹击中。

杨威廉/李芊 (路透社等)