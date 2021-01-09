 试图联手共和党 民主党施压特朗普下台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2021

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时政风云

试图联手共和党 民主党施压特朗普下台

美国国会大厦暴力事件发生后，几名民主党人和至少一名共和党议员敦促总统特朗普辞职。而特朗普的第二次弹劾草案可能将在1月11日提出。

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不滿川普煽動支持者 眾議院有意彈劾總統

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美国总统特朗普在推特宣布不会参加拜登的就职典礼，拜登回应“不来最好”。而在美国国会骚乱后，众议院议长佩洛西喊话要求特朗普自行辞职下台，否则将对其进行弹劾。

在很长时间里，推特（Twitter）都是败选总统特朗普最重要的沟通渠道。然而，在发生了特朗普支持者冲击国会大厦事件后，推特采取了行动。

美国总统特朗普7日晚通过社交媒体发布视频讲话，谴责暴力冲击国会事件，口气和基调比一天前发生了显著转变。据报道，在该事件中受伤的一名警察已不治身亡。

中国官媒和中国社交媒体上的一些网民把美国国会受冲击事件和香港抗议浪潮作平行比较，指控西方媒体搞双重道德。这实在荒唐。

(德国之声中文网) 加州民主党众议员刘云平 (Ted Lieu) 1月9日表示，他希望副总统彭斯 (Mike Pence)能援引第25修正案，否则民主党人将在11日提出针对美国总统特朗普的弹劾案。

他告诉CNN：「我们所有人，包括众议院议长佩洛西，都希望特朗普干脆做出正确的事，辞职。又或者副总统彭斯真正表现出一些骨气，至少为了自己和自己的家人，援引第25条修正案。」

根据纽约时报，美国宪法第25修正案阐明总统的继承顺序。前三节涉及总统辞职、死亡、患病或暂时丧失能力的情况。第四节则有关让副总统和领导行政机构的多数官员宣布总统「不能履行其职务的权力与责任」。这一程序最终需要得到国会两院三分之二投票的支持。

如果美国政界现在要援引该条款，得先由副总统彭斯和内阁多数成员向参议院临时议长和众议院议长提供书面证明，称特朗普「不能履行其职务的权力与责任」。这将立刻剥夺他的权力，让彭斯成为代理总统。

但第25修正案也允许特朗普在前述行动后，立即向两院议长发出自己的书面声明，称他实际上能够履行其职责。这将立即让特朗普恢复职务，除非彭斯和内阁在4天内向国会领导人发出另一份声明，重申他们的担忧。届时彭斯将再次担任代总统。

该声明将要求国会在48小时内召集会议，并在21天内进行投票。如果参众两院三分之二的议员都同意川普无法继续担任总统，他将被永久剥夺职权，彭斯将继续担任代总统。如果国会投票没有通过，特朗普将恢复其职权。

USA I Nancy Pelosi eröffnet 117 Kongress im Capitol in Washington

美国众议院议长佩洛西对美国广播公司CBS表示「掌管行政部门的人是一个精神错乱、失去理智、危险的美国总统」。

民主党将提出弹劾案

刘云平表示，如果没有上述行动，民主党将在11日以特朗普煽动叛乱为名，提出弹劾条款，并在下周进行现场投票。」(少上引號)

他1月9日在推特上表示，弹劾草案現在有180个共同提案人，但在特朗普任期仅剩几天的情况下，是否會有足够的共和党人支持这一举措看起来还很不确定。

刘云平提到自己正在与一些共和党人谈判，以共同提出这项决议。他說：「会有共和党人确实投了赞成票。」

宾夕法尼亚州共和党参议员图米 (Pat Toomey)说，他认为特朗普犯下了「可弹劾的罪行」。这位共和党高官没有说他是否会投票支持弹劾。

他在1月9日对福斯新闻说：「我确实认为总统犯下了可弹劾的罪行，但我不知道在参议院的会议上会发生什么，如果有的话。」

这不是第一次特朗普面临弹劾，他在2019年被弹劾的罪名有两个：滥用权力和妨碍国会。这些指控涉及特朗普在2020年美国总统大选前试图诋毁当时还是民主党候选人的拜登的相关举动。不过2020年1月，共和党控制的参议院没有通过弹劾所需的三分之二多数票门槛。

邹宗翰/张慈 (美联社、德新社)

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