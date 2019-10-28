 试停火：美国塔利班和平协议有望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.02.2020

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试停火：美国塔利班和平协议有望

阿富汗周六进入为期一周的“减少暴力”阶段，冲突各方在此期间都应保持克制。美国表示，如果7天内各方能够克制武力，将在2月29日与塔利班签署一份协议。

Gefechte in Afghanistan (picture-alliance/dpa/A. Danish Yar)

一名正在执行任务的阿富汗士兵

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周五（2月21日）表示，为期一周的"减少暴力"阶段结束后，美国和塔利班将会签署一份和平协议。

DW.COM

在叙利亚和伊拉克节节败退的极端武装组织“伊斯兰国”，如今正试图在东方找到藏身之地。美国以及阿富汗官员最近指出，该恐怖组织正在阿富汗东北部的山区扩张其影响力，计划从那里发动对西方国家的袭击。 (10.06.2019)

尽管战斗在继续，塔利班和美国代表在海湾国家卡塔尔重新开始进行谈判。双方都希望通过谈判为结束18年的冲突找到解决方案。 (29.06.2019)

美国与塔利班之间进行已久的和平谈判在上个月宣告中断。之后，中国组织阿富汗政府和塔利班双方赴北京谈判，日期就在10月29-30日。专家认为，中国为此准备已久。 (28.10.2019)

此前，阿富汗政府官员和塔利班首领都表示，阿富汗当局、国际社会和塔利班武装将对这7天里减少暴力活动的情况进行评估。为期一周的暂时停火将从当地时间周六零点开始。

如果在这一周的时间里，各方都能够保持克制，那么这将是为结束阿富汗持续了长达18年之久的暴力而迈出的重要一步，甚至可能会促成一份长期的和平协议。

减少暴力活动将会是塔利班证明自己有能力控制武装人员的证据。此外，这也是为了与美国签署和平协议而释放出的善意。因为美国有意在签署和平协议之后将驻扎在阿富汗的美军部队撤出。根据一项协议草案内容，美国将在135天之内把驻阿美军人数从现有的1. 3万人减少到8600人。作为对应条件，塔利班则保证将会对恐怖组织"基地组织"和"伊斯兰国"进行打击。

塔利班的一名发言人表示："经过与阿富汗政府和美国之间的长期谈判，各方同意在国际观察者的见证下，签署最终协议。"此外，阿富汗和美国方面还将安排战俘释放事宜。

美国和塔利班从2018年开始在多哈进行谈判。由于反叛武装扩大了对领土的控制，阿富汗境内的战斗日益激烈，成千上万的平民和战斗人员被杀害。

Javid Faisal Parlamentskandidat aus Kandahar (Privat)

阿富汗国家安全顾问办公室发言人费萨尔

阿富汗国家安全顾问办公室发言人费萨尔（Javid Faisal）对路透社表示，希望为期一周的暂时停火能够继续延长，并且为实现真正的停火以及促成阿富汗内部的和平谈判打开通道。

一名身在多哈的塔利班首领表示，接下来的这一周不是真正的停火。"各方都保留自我防卫的权力，但是各方在这7天里都不会向对方发动攻击"，他还强调，"这是为了在阿富汗创造一个安全的环境，如果一切顺利，在与美国签署和平协议之后停火将会延长。"

参与了相关谈判的官员表示，在美方与塔利班签署协议之后，关于解决阿富汗内部政治问题的谈判将在塔利班和阿富汗之间进行，阿富汗代表团成员中会包括政府官员。

塔利班曾经拒绝直接和喀布尔政府对话，并指责他们是美国的傀儡。阿富汗政府表示，在"减少暴力"周内，阿富汗军队仍然保持针对"伊斯兰国"等极端伊斯兰武装的正常军事行动。

雨涵/凝炼（路透社等）

 

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