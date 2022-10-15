“诋毁党和国家领导人” 中国官员被开除党籍

（德国之声中文网）中国官媒新华社报道，黑龙江省纪委监委周六（11月5日）通报，经黑龙江省委批准，黑龙江省纪委监委对黑龙江省委巡视组原副组长魏彬严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 魏彬被开除党籍，依规定取消其享受的待遇，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

中央纪委国家检委网站周六公布魏彬的罪名，称其违反政治纪律和政治规矩，背离"两个维护"，恶意诋毁党和国家领导人，抨击反腐败工作，串供，销毁、转移、隐匿证据，对抗组织审查。

中共政治口号"两个维护"指的是"坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位"，以及"坚决维护党中央权威和集中统一领导 "。

魏彬遭控违规接受宴请，违反廉洁纪律，搞钱色交易，利用职务上的便利涉嫌受贿犯罪，退休后，利用原职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，涉嫌利用影响力受贿犯罪。

新华网报道称，魏彬身为巡视机构党员领导干部，其行为已严重违纪违法，并涉嫌受贿、利用影响力受贿犯罪，且在党的十八大乃至党的十九大后仍"不收敛、不收手，拒不认错悔罪，性质极其严重，影响极其恶劣，应予从严从重处理"。

诋毁了什么？诋毁了谁？

中国官媒还指魏彬是退休近5年的纪检"内鬼"。在魏彬的一系列罪名中，罕见出现了"恶意诋毁党和国家领导人"，引发关注。

魏彬被开除党籍的消息公布后，中国网民纷纷好奇魏彬究竟是如何"诋毁党和国家领导人"。社交媒体上还因此出现一个被大量转传的段子："黑龙江卫健委：郑州把人隔离在猪圈里不错，问题是那些猪怎么安置？ 黑龙江省委巡视组前副组长魏彬：安置什么，不是去开20大了么？"

事实上，中纪委并未披露魏彬究竟说了什么"恶意诋毁"的言论，也未说明是诋毁了哪一个党和国家领导人，但外界普遍认为这里所指的是习近平。有网民评论称，习近平将反腐作为铲除异己的手段，而魏彬是因为"站错队"被查处。

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《北京青年报》旗下的"观海解局"网站指出，魏彬早在今年1月8日便已落马。在他落马的几天前，中共中央印发的《中国共产党纪律检查委员会工作条例》正式对外公布。中央纪委国家监委网站发表解读文章称，监督别人的人首先要监管好自己，纪检监察机关要明确权力边界、严格内控机制，坚决防止"灯下黑"。

据黑龙江省纪委监委网站公布的信息，魏彬出生1957年出生，黑龙江哈尔滨人，1974年11月参加工作，1976年1月加入中国共产党，哈尔滨师范大学政治教育系政治教育专业毕业，在黑龙江省省委组织部任职多年，退休前最后担任的职位是省委巡视组副组长（正厅级），于2017年5月退休。

（综合报道）

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