识别“深度换脸”的小窍门

线索二 ：耳环

你有没有注意到这位女性佩戴的一对耳环看起来完全不同。对于生成对抗网络（GAN）来说并不容易对复杂的珠宝进行细节处理。通常情况下，GAN会给技术生成的人脸佩戴上不同的耳环，但是现实中大多数人不会这么做。另外，你仔细看一看图像中这位女性的左耳和耳环的连接处，显然这又是一个深度换脸。