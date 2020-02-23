识别“深度换脸”的小窍门

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随着技术的进步，发现“深度换脸”会变得越来越困难。尽管如此，人们仍可以寻找一些揭示性的线索来发掘真相。这里是一些识别深度换脸的小提示。
这个下颌看起来很像荷兰首相吕特。不过这是用“换头术”拼接的。你有没有注意到衣领的位置出现很多皱褶和变形？“深度换脸”在衣服、头发或珠宝与脸部相连的边缘位置往往会出现皱褶和变形，这是识别的窍门之一。
你有没有注意到这位女性佩戴的一对耳环看起来完全不同。对于生成对抗网络（GAN）来说并不容易对复杂的珠宝进行细节处理。通常情况下，GAN会给技术生成的人脸佩戴上不同的耳环，但是现实中大多数人不会这么做。另外，你仔细看一看图像中这位女性的左耳和耳环的连接处，显然这又是一个深度换脸。
图片上是一个戴着眼镜的年轻人。不过如果你离近点再仔细看看，有没有发现左右两个镜片有什么不同？是的，两个镜片不一样，一个更接近椭圆形，而另一个镜片更有棱角。
这张照片的背景看起来更像是火星的表面，而不是景深造成的模糊效果。这个背景到底是哪里呢？你觉得是真实的吗？
生成对抗网络（GAN)还很难“想象”出来牙齿应该是什么样子。在用技术生成的人脸中，有时候很容易看出来，牙齿缺少规整的形状和明显的边缘，就像这张图片一样。
每个人都有自己的着装风格。不过，这个小伙子脖子左侧那块白色的东西是什么？那是衬衫领子吗？那真的是衬衫吗？你认为这张照片是合成的吗？
这可能是最难发现的一处。你有没有看到这位女性的额头上“长出”头发。你发现这条线索了吗？
中国官方近来高调宣扬“脱贫成就“，但外界似乎对此关注不多。政论家邓聿文认为，也许脱贫是个老话题，引不起人们的兴趣，但仍旧不应忽视此事。“全部脱贫”无论对中共还是习近平个人言，远非像“脱贫”二字表面呈现的那样简单。
一百年来，中共在香港的活动从未停歇，据称有数十万党员潜伏在港。地下党从「卖茶叶」丶经营「灰线」，到主导六七暴动丶吸收学运精英，早已在香港各个领域无孔不入。他们有什么前世今生？进入国安法时代「二次回归」，会不会从地下走出台面？
联想到中国的审查制度，有人担心美国会变成下一个中国。但本文作者并不害怕，因为在美国，“至少特朗普政府不会因为大家支持拜登就要求社交平台封掉我们的账号，也不会因为我们说了反对特朗普的话，就让警察来训诫我们”。
去年曾以「换老脸」走红的手机软体FaceApp以极度拟真的「换性别」功能再度掀起风潮，一路从欧洲红到亚洲。但是它过去遭受过的资安批评，难道今年就不需要再担心了吗?
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