 评选揭晓 奥运会开幕式德国代表团旗手出炉 | 足坛体坛 | DW | 22.07.2021

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评选揭晓 奥运会开幕式德国代表团旗手出炉

本届奥运会首次鼓励各代表团派男女两名旗手合举旗帜入场。在经过公众评选后，本周四，德国奥运代表团的两名旗手是谁终于揭晓。

沙滩排球运动员劳拉·路德维希（Laura Ludwig）和跳水运动员帕特里克·豪斯丁（Patrick Hausding）

德国奥运代表团举旗手亮相：沙滩排球运动员劳拉·路德维希（Laura Ludwig）和跳水运动员帕特里克·豪斯丁（Patrick Hausding）

(德国之声中文网)举世瞩目的东京奥运开幕式上，谁将是德国代表团的举旗手？为此，德国奥委会和媒体伙伴德国电视一台、二台、欧洲体育台和图片报一道，举行了一次公众评选。德国奥运代表团的运动员们也投上了自己的一票。

本周四，德国奥委会宣布，沙滩排球运动员劳拉·路德维希（Laura Ludwig）和跳水运动员帕特里克·豪斯丁（Patrick Hausding）得票最高，将举旗引领德国队入场。

35岁的劳拉·路德维希五年前和搭档基拉·沃肯霍斯特（Kira Walkenhorst）一起摘取了奥运金牌。在东京奥运会的比赛中，她将和玛格瑞塔·科祖希（Margareta Kozuch）搭档。

劳拉·路德维希（Laura Ludwig）和搭档玛格瑞塔·科祖希（Margareta Kozuch）

劳拉·路德维希（Laura Ludwig）和搭档玛格瑞塔·科祖希（Margareta Kozuch）

32岁的豪斯丁多年来一直是世界级的跳水选手，2008年在北京奥运会上摘取了双人10米跳台银牌，并在2016年夺得3米跳板个人项目铜牌。东京奥运会将是他漫长的职业生涯中最后一次参加奥运会比赛。

2016年的里约奥运会是由德国乒乓球名将蒂莫·波尔（Timo Boll）在开幕式上为德国代表团举旗。

为了在倡导性别平等方面树立榜样，国际奥委会此次鼓励各国代表团派男女两名旗手合举旗帜入场。国际奥委会与国际残奥委会、东京奥组委、日本政府和东京都政府发表的联合声明称，东京奥运会是历史上女性参赛比例最高的一届奥运会，女性运动员的比例接近49%。

中国女排在2016年奥运会上夺冠

中国女排在2016年奥运会上夺冠

中国代表团在东京奥运开幕式上的旗手将是中国女排队长朱婷和中国跆拳道奥运冠军赵帅。

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