评论：G20峰会 - 报告很多 办法有限

（德国之声中文网）德国联邦财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）说，其实几乎所有的人都是赞成多边合作的。只有一个人一直在鼓吹自己的伟大。朔尔茨的这句话，显然是指被迫下台、自私狂妄的美国总统特朗普。他在任职的4年时间里严重破坏了G20集团的团结。现在这种状况即将结束，这要感谢美国选民。随着这位史上最狂妄自大的总统的下台，代表着人类三分之二人口的G20将能够重新开启一个新开端。

尽管特朗普仍坐在会议桌前，但恰恰在沙特阿拉伯的主持下，这一点已经很明显：全球新冠疫情的大流行使人们进一步认识到人类是多么的相互依赖。各国领导人因此也做好了准备，就共同的疫苗接种战略、加强世界卫生组织的作用、振兴世界贸易、加强气候保护、更好地保护生物多样性以及推动数字经济等一系列问题进行磋商。拜登（Joe Biden）任下一届总统，G20能够达到的目标将明显超过“以我为中心”的特朗普时期。

没有特朗普一切都会更容易

在新冠疫情面前要想实现疫苗的公平分配，各国领导人团结一心极其重要。现在已经有了一个良好的开端，但还需要更多的财政承诺，以便为世界上较贫穷的人口组织20亿剂疫苗。特朗普离开白宫后，美国应尽快加入全球新冠疫苗获取机制（COVAX）。

和以往一样，此次G20峰会的宣言仍犹如一本文辞华丽的政治教科书。但是长期以来人们所期待的是具体的承诺，例如46个较富裕国家批准77个较贫穷国家推迟支付公共贷款利息，以便将这些资金用于抗击新冠疫情。这听起来很悦耳，但这笔资金，每年总共仅达五、六百亿美元，与G20成员国为其自己的国民经济筹集的11万亿没有可比性，只是杯水车薪。因此要战胜经济衰退，尤其是非洲国家的经济萧条，就需要真正减免债务。

本文作者Bernd Riegert

但G20成员国中没有一个国家真正准备这样做，最多只是说说而已。这并不奇怪，因为整个世界，包括相对富裕的国家，目前都陷入前所未有的经济危机，债务迅速增加。虽然联邦财政部长朔尔茨在本次G20峰会上表示，还有机会迅速摆脱经济危机，但总理默克尔几周前在布鲁塞尔举行的欧盟峰会期间就已经承认，德国也是资金有限。现在世界各国为抗击新冠疫情背负的债务不断增加，并且都将会转移给下一代。

人权与现实政策

新冠疫情期间比以往任何时候都更需要国际合作。遗憾的是，这也适用于二十国集团内那些与我们西方对民主和人权的理解毫无相干的国家。二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯是一个践踏人权的君主专制国家，实行专制独裁统治的中国、俄罗斯和土耳其都是其成员。为了使全球经济持续发展，即使有时感到很牵强，也还是要和这些国家打交道。尤其令人感到愤慨的是，对沙特阿拉伯、中国或俄罗斯的人权状况甚至只字不提。

默克尔、马克龙和冯德莱恩最好是能够提高一下自己的勇气，因为二十国集团中的独裁和统治者也需要民主合法化的国家。例如，沙特阿拉伯不仅是与俄罗斯的好朋友，而且还需要民主国家美国作为与伊朗竞争的盟友以及作为也门代理战争的军火供应商和沙特科技园NEOM的投资商。因此，不能让沙特王储穆罕默德·本·萨拉姆（Mohammed bin Salam）为所欲为，如谋杀不受欢迎的记者以及监禁妇女维权人士。新冠疫情过后，人权和国家的治理也将被列入二十国集团的议事日程。

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