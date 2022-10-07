评论：2022年诺贝尔和平奖是对普京的一记耳光

（德国之声中文网）今年诺贝尔和平奖人选的决定，向俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰和世界其他国家的人民发出了一个明确的信息。我们表彰那些有勇气批评普京政权、点出他所犯下的滔天罪行的东欧人民。我们赞许那些愿意为真相受苦、冒生命危险、进监狱的人。

这些荣誉将使普京感到痛苦，因为它会被记录下来供后人参考。这位俄罗斯的暴政领导人和他的国家宣传机器可以无视它、痛斥它，甚至尽情批评它，但他们无法撤销诺贝尔委员会的这一明智决定。

系统性策划的罪行

普京的罪行不是凭空出现的：他对乌克兰的入侵，以及对俄罗斯和白俄罗斯反对派人士的迫害，都并非无中生有，普京几十年来一直有系统地准备这些行动。

今年的诺贝尔和平奖得主之一：人权活动家比亚利亚茨基（Ales Bialiatski）很早以前就开始点名批评，例如莫斯科破坏白俄罗斯主权的企图。几十年来，比亚利亚茨基一直在为维护白俄罗斯的语言和文化而奋斗，仅此一点就使他成为莫斯科的眼中钉。

该国所谓的「总统」卢卡申科曾多次以税务罪的名义，将比亚利亚茨基关进监狱，但这些指控都是编造的。比亚利亚茨基受到惩罚是因为他记录了白俄罗斯安全部门如何折磨和监禁反对派人物。他后来又声援抗议操纵选举的示威者，2021年他再次入狱，至今仍在监狱中。如今获得诺贝尔奖，将使人们重新关注他和他祖国的命运。

为乌克兰而战的白俄罗斯士兵

记录罪行也是乌克兰民间组织「公民自由中心」心中的使命。该组织最近因记录俄罗斯军队犯下的罪行而声名大噪。他们希望，能透过纪录确保这种错误行为受到应有的惩罚。要做到这一点，他们必须着手收集证据并记录受害者的姓名。该中心过去以来一直藉由强化乌克兰公民社会，期望把基辅引向欧洲。

背景阅读：2021年诺贝尔和平奖授予两名调查记者

「纪念馆」：与普京的唱反调的模范生

今年的获奖者中最知名的是俄罗斯的「纪念馆」组织。它早在20世纪80年代就开始照亮苏联历史上最黑暗的篇章。人权运动家、诺贝尔和平奖得主萨哈罗夫（Andrei Sakharov）便是该组织最著名的伙伴之一。

多年来，普京一直以辱骂攻击这个非政府组织中的模范生。早在2003年，在他作为俄罗斯总统的第一个任期内，普京曾说国家的教科书应该激发学生的自豪感。但「纪念馆」详细记录了苏联共产党领导层犯下的数以百万计的罪行，这与总统的愿望相悖。此外，该非政府组织 ── 正如它在苏联时期一样 ── 也继续为选举自由和受迫害的反对派人士权利而奋斗。但在去年年底，普京下令强制解散了「纪念馆」。

德国之声评论员Soric Miodrag

在20世纪90年代初，「纪念馆」对于俄罗斯国家杜马的立法工作有实质影响力。苏联解体后，该组织试图确保不再出现独裁政权控制国家的情况。当时「纪念馆」曾呼吁，通过仿照纽伦堡审判的制度，将共产党和情报部门的犯罪者绳之以法。

可惜这个想法失败了，因为共产党人在苏联时期时，不留痕迹地与他们的罪行保持距离。如果「纪念馆」当年成功了，普京可能就不会登上大位。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。