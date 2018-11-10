评论：2019经济大崩溃，真的吗？

(德国之声中文网) 那些年复一年预言崩溃的人，他们总是说得轻巧。要是大崩溃真的发生，他们就额手相庆："瞧，我一直都这么说！"他们四处散播恐惧情绪，兜售自己写的书，有些人还趁机将自己的基金描绘成危机时刻的生存保障进行叫卖。

不过，面对全球经济的当前形势，我们还真的认为，2019年会发生大崩溃。放眼望去，到处都是一时无解的问题：中美贸易争端、英国脱欧、意大利民粹……就算出现了长夜里的一抹希望之光，也会立刻被新的问题所浇灭。

事实上，我们都不敢想像欧洲再一次陷入衰退时的模样。看护着欧元的欧洲央行，如今已经耗尽了弹药，深陷于行长德拉吉(Mario Draghi)的零利率泥潭中而不能自拔。德拉吉的不作为，已经为下一场危机做好了铺垫。

衰退的预兆

全球最大的理财机构黑石集团(Blackrock)已经就投资欧洲证券市场提出了警告，这足以引起我们的重视。黑石指出，投资欧洲的风险太高，而进一步增长的概率则太低。值得担心的是，投资者现在又加大了购买美国国债的力度，后者被认为具有可靠的回报率。但是，如果长期债券的回报率比短期债券更低，那就值得警惕了：历史上，几乎每次出现"回报率倒挂"时，都预示着之后的强烈衰退。

最大的担忧则是全球的巨额债务。2007年以来(那时全球金融危机才刚刚开始)，全球债务总额增加了42%，达到了如今的237万亿美元。这是非常大的数字。诚然，各国央行在危机爆发后向市场注入了大量资金，凭借这些贷款，许多房屋建造了起来，许多人借款买房、炒股。仅在美国华尔街，债务额就高达6700亿美元，他们是在用借来的钱进行炒作。这可是一枚定时炸弹！

如今，全球负债率比金融危机前更高。根据国际货币基金组织的数据，全球债务总额为全球经济总量的225%，国际清算银行的数字则为245%。作为参照：在欧元区，成员国的负债额要是超过经济总量的60%，就会引起麻烦。全球债务的攀升速度要大于经济增长速度，过去几年的美妙增长，其实都是建立在寅支卯粮的基础之上。

严重的后果

要是泡沫真的破裂--这点确凿无疑--那么未雨绸缪的人肯定会高兴。而对于其他人来说，就只能抓紧扶手了。负债累累的各国政府，肯定没法再出台动辄上百亿的救市计划了；德拉吉这样的央行行长，也没法再调低已经跌到零的利率来促进增长。

德国之声记者Henrik Böhme

暴风雨正在酝酿，躲雨的小屋却摇摇欲坠。特朗普的减税大礼包，其效应就要消失，届时这场起源于美国的暴风雨也将扫向欧洲。美国人，将为他们不计后果的举债行为遭到严厉的报应。被近年来良好经济势头所迷惑的欧洲人，也将付出高昂代价。欧洲并没有为危机做好准备。

那么，2019年到底会不会发生经济大崩溃？要是会发生，又会在星期几？这些问题，不妨还是去问问那些预言家吧，他们总是知道最精准的答案。

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