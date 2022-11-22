 评论: 请给予法国更多热情，肖尔茨先生！ | 评论分析 | DW | 27.10.2022

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评论分析

评论: 请给予法国更多热情，肖尔茨先生！

巴黎生闷气，柏林很不满。德国之声评论员Bernd Riegert指出，德国和法国之间的气氛不和是恼人的，不过将之称为危机言过其实。欧洲引擎还会继续运转。

图为德国总理肖尔茨10月26日访问法国，与法国总统马克龙会面

图为德国总理肖尔茨10月26日访问法国，与法国总统马克龙会面

（德国之声中文网）这几天，法德关系的话题正在被舆论、特别是法国媒体热炒，将之称为严重危机，说这对欧洲伙伴之间的特别关系行将结束，原因是德国正在自私地、不顾一切地践踏法国的利益。

这完全是夸大其词，也没有触及法德关系的核心。在巴黎和柏林之间，无论是在法国前总统希拉克和德国前总理施罗德之间、法国前总统萨科齐和德国前总理默克尔之间，还是在现在马克龙总统和肖尔茨总理之间，一直都有气氛不和、意见分歧，也有过政治危机。

两国在实际问题上当然常常有着不同利益，这些利益必须以某种方式在妥协中得到平衡。但这并不影响两国友谊的核心，也就是作为欧盟的引擎。

为能源政策而争执

德法都知道，为了自己国家的利益和更广泛的欧洲利益，双方有义务合作。无论法国还是德国，都无法单独做到这一点。法国总统知道这一点，德国总理也知道。

在目前的危机之中，针对什么是正确的能源政策发生争执着实令人恼火。这令邻国们感到不安，并揭示出柏林的危机管理并不完美。

然而同时，法国方面对德国2000亿欧元援助计划的批评是不合适的。到目前为止，法国也已拨出1200亿欧元用于类似的援助。

本文作者Bernd Riegert

本文作者Bernd Riegert

做决定前没有事先协商

但是，德国方面本可以在作出决定前与法国政府谈论此事。而巴黎也没有就给进口天然气设置价格上限的意义提前与柏林进行协商，而是宁愿加入一个由14个看法一致的欧盟国家组成的集团，同时在这个问题上也没有先咨询其最大的合作伙伴、对此事有不同看法的德国。毕竟，马克龙和肖尔茨在欧盟峰会上也约定，将找到一个解决方案。

此外，法国方面对于德国在军备政策方面的单独行动深感愤怒，首先是因为法国公司没有从德国数十亿美元武器支出中得到任何订单。德国与中国的业务往来也被批评是危险的。法国总统马克龙认为他的欧洲主权、欧洲自主概念面临威胁。

德国从美国和以色列购买武器，因为这些武器已经造好了、在市场上了。来自柏林的声明说，这不是一个欧洲主权问题。马克龙本人也将前往中国，去巩固经济关系。各方都在追求自己的利益。这在一定程度上是很正常的。

马克龙总统和肖尔茨总理现在必须重新定义法德两国的共同利益，更好地沟通，然后坚持共同的约定。他们必须让那些希望团结一致抵御俄罗斯侵犯、目前感到不安的欧洲国家相信，法德合作作为欧盟的基础是可行的。

妥协而不是对抗

有什么可以替代法德合作呢？与极右翼的意大利或者民族主义的波兰结盟？这绝对不应是选项。

2023年1月22日是《爱丽舍条约》签署60周年纪念日，这一天是进行被推迟的政府磋商的好日子。最迟到那时，法国和德国必须再次明确地说：友谊万岁！友谊万岁!

德国总理应该对法国的欧洲愿景表现出更多热情。法国总统必须对德国对抗通货膨胀和经济衰退的务实尝试表达更多的理解。妥协是必要的，而不是对抗。

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