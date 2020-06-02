评论: 美国争取平等的无止境的抗争

(德国之声中文网) 「暴动，是不被倾听者的语言。」 民权运动领袖马丁·路德·金在半个世纪以前，解释为什么黑人会上街抗议时这么说。

令人震惊的是，从那之后社会几乎没有改变。上千万人再次走上街头抗议种族主义与警察暴力，又一次，他们几乎没有办法对任何改变抱持希望。

即便上街抗议，大多数黑人仍将继续错过属于他们的那一份美国经济起飞的成果，并且继续赚取比白人更少的收入。许多黑人仍缺乏让自己变得更好的机会，他们的孩子也被迫接受比较不充足的教育。黑人受到健康保险的保障较少，预期寿命较短。黑人入狱的几率更高，服刑期更长。这一切只因为他们不是白人。

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不同于某位评论员所说，美国各地的黑人并不是因为他们感到自己被当成二等公民对待才走上街头。他们会抗议是因为他们真的是二等公民。

在文件上，每一个美国公民在法律面前都是平等的。但是现实中，美国警察纯粹根据外表来决定在街上拦截谁，就算他们看起来不像嫌疑犯。而且即便他们在拘捕过程中因暴力而犯下错误，例如弗洛伊德的案例，他们也通常会否认。更糟的是，地方区域检察官办公室也会与警方共谋掩盖这类犯行。

只是抗议还不够

在美国，地方执法单位没有受到独立的、有效的机构监督。有太多违法乱纪的人坐在警车里面，假装他们是法律的守护者。也有太多白人简单地容忍了这些警官犯下的令人憎恶的行径。马丁·路德·金在谈论多数美国人的时后说: 「任何接受邪恶而不为之起身抗议的人，事实上是与之合作。」

但光是抗议邪恶还不够，必须去阻止。第一位黑人总统，奥巴马，曾经尝试过但最终失败了。在他的任期内，纽约黑人加纳被一名警员勒颈窒息身亡，临死前吐出一句「我不能呼吸」。这句话跟一周前弗洛伊德被按压在地板上时，被警员的膝盖压缩胸部长达九分钟时，所吐出的临终之词一模一样。

每日面对种族主义的无奈

美国总统指挥的可能是世界上最大的军队，但面对同胞们在日常情境中犯下的种族主义行为，他们仍然无所适从。当然，如果仅仅是为了避免激化愤怒情绪，警方至少应该要有能力谴责这些不公义的行为，并对警察暴力的受害者表示同情。

但是，不意外的，美国总统特朗普悲哀的连在这方面都失败了。特朗普的眼睛只能关注他自己竞选连任，而且他也相信他可以用他的军事话术讨好白人选民。他的策略的确有可能在十一月如愿以偿。

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Miodrag Soric 是德国之声前任驻华府记者

不幸的是，弗洛伊德的遭遇并不是单一事件；类似案件早已经有成千上万起。不仅是警察、地方检察官、法官对黑人的印象已经僵化，教师和雇主也对黑人有偏见。这些抗议对抗的是这种日常生活中的种族主义。

但是因为种族主义已经融入到美国日常生活中，它也十分难以打击。多年以来，人权运动者呼吁改善美国警察的训练。他们也呼吁独立的监督警察和检察官的工作表现长达数十年。但是至今还是没有什么进展。

然而，虽然一个人可能会同情抗议者的动机，需要强调的是，暴力不会带我们前往任何地方。暴力不能被辩护，也不能被正当化。而且暴力行动只会进一步强化许多白人的偏见。

所以接下来还剩下什么? 就像马丁·路德·金说的: 「我们必须接受有限的失望，但不能失去无限的希望。」然而，必须承认的是，这样的话语也难以抚慰弗洛伊德的家人。

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