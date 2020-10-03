评论： 普京在叙利亚输给美国

（德国之声中文网）2015年9月底，伊朗革命卫队军团及其盟友--黎巴嫩真主党民兵濒临覆没。它们试图为阿萨徳政权及其武装力量助一臂之力。阿萨德军队与各种伊斯兰武装交战，损失惨重。这些伊斯兰武装又受到包括土耳其、沙特阿拉伯、卡塔尔以及叙利亚库尔德人在内的各种地区势力的支持。此时，克里姆林宫突然出手，向阿萨徳和伊朗人提供他们亟缺的空中支持。随着俄罗斯飞行员而来的是海军官兵、军事顾问和所谓的"瓦格纳集团" 的雇佣兵，该集团是俄罗斯的一个私人安全企业。

而今天看起来已经没有人可以将阿萨德赶下台去。普京已将位于地中海海滨城市拉塔基亚和塔图斯的前苏联海军基地现代化，并扩建为军事基地。然而，即使从未成为全球海洋超强的俄罗斯能呆在当地，这也可能不是他最重要的成果。外界不清楚，俄罗斯政权如今在多大程度上参与了对叙利亚原料的掠夺。但是，"瓦格纳集团"现在也向油田和炼油基地提供安全保护，这足以说明问题。

普京的反美外交政策

然而，克里姆林宫介入叙利亚的主要原因就是一以贯之的那一个：对美国的全球性对抗政策的延续。2007年，普京在其慕尼黑安全会议上的充满火药味的演讲开启了这一政策。俄罗斯精英集团挥之不去的梦魇就是，以传教士精神（尽管最初经由奥巴马的回缩政策、后来因为特朗普而有所减弱）致力于全球民主化的美国早晚有一天会将克里姆林宫视为主要威胁。将美国远拒于后苏联势力范围，支持全球反西方政权因而就成了普京治下的俄罗斯外交与安全政策的支柱。

本文作者、俄罗斯记者Konstantin Eggert

从这一视角出发，则2015年的叙利亚与2008年的格鲁吉亚、2014年的乌克兰、2016年的黑山共和国（莫斯科试图组织政变，以阻止该国加入北约）、2019年的委内瑞拉（克里姆林宫坚定支持马杜罗）如出一辙。2020年的白俄罗斯也属于这一路线。克里姆林宫站在了与本国人民作对的卢卡申科总统一侧。普京严肃扮演其全球专制者卫士的角色。他认为，这使他获得美国的尊敬，甚至害怕。

俄罗斯得到了什么？

但是，对俄罗斯的国家长远利益而言，确保阿萨德的权力却是一个值得怀疑的收获。因为，莫斯科的命运由此同叙利亚政权的命运、更糟糕的是与阿萨德的伊朗主子的命运绑在了一起。与此同时，该地区正处于一个戏剧性变化时代。在华盛顿斡旋下，以色列与阿联酋和巴林外交关系正常化，标志了中东地区的一个历史性变动。它不仅对德黑兰的毛拉们，而且对克里姆林宫而言，也是一个极不舒服的突发事变。对美国在中东影响力减弱以及对伊朗霸主地位的不可或缺性的盲信，使两者都吃了大亏。

若苏丹、安曼、以及最终沙特也以阿联酋和巴林为榜样行事，伊朗政权就将面临艰难时代，甚至它的崩溃也将成为可能。而如果没有来自德黑兰的支持，阿萨德也会很容易受伤。身处这样的环境，阿萨德便有可能生出这样的愿望：向华盛顿和利雅得伸出手去。俄罗斯将无法加以阻止，它在叙利亚的军事存在将很容易成为阿萨德政治游戏中的施压手段。

对土耳其的战略也属短视

在同地区的另一个玩家--土耳其的关系上，也表现出了普京的战略短视。他在2015/16年与土耳其总统埃尔多安达成的非正式涉叙协议早已成为一纸空文。5年前，克里姆林宫还想着，与安卡拉拉上关系便能弱化北约的东南角。然而，今天，埃尔多安资助叙利亚境内的部分反阿萨德武装、参与在利比亚境内打击克里姆林宫的代理人哈夫塔将军的部队、现在又支持阿塞拜疆针对莫斯科最可靠、最亲密的盟友亚美尼亚的军事行动。

俄罗斯米格战机飞临叙利亚上空5年后，若问："普京的战争给俄罗斯人带来了什么？"，回答相当简单：什么都没有！人民感觉到了这一点，越来越希望撤退。

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