评论: 拜登可能是最后一位跨大西洋派白宫主人

（德国之声中文网）美国第46届总统拜登发表其首次国情咨文的同一时间，欧洲大陆上数十万人正在试图逃离战火。拜登讲话的同一时间内，有多少人死于非命，这一点可能永远无法搞清楚。他们死于利欲熏心、倒行逆施的俄罗斯总统发起的战争。

同近日来的言论一样，这位年近八旬的美国总统的演说，听起来更像是来自冷战时期的档案馆。他不断重申团结的北约威力无人能比，他对莫斯科侵略者发出了强烈的威胁，他表示会誓死捍卫民主价值观。他谈到了团结与牺牲，也谈及了其制裁措施将如何重创俄罗斯经济。

糟糕的民调

拜登的演说不时收获雷鸣般的、包括部分共和党人的掌声。在这个悲情的历史时刻，谁能不为乌克兰民众的勇敢而动容，谁又会不为美国的强大而振奋呢。誓死捍卫北约每一厘米土地的战争动员，在国会大厅了引起了巨大的反响。然而，这种对美国强大军力自嗨式的欢呼，也只是一个转瞬即逝的场景而已。

因为拜登发表国情咨文演说的最初目的并不在此：新的一年已经过去了两个月，拜登的当务之急是要争取民意。八个月后就要进行至关重要的的中期选举，一旦失利，拜登的施政空间将大幅缩水。民意支持率只剩41%的拜登急需一个表达政绩的机会：疫情减缓、经济增长以及就业市场的积极发展。作为任命了首位黑人大法官的总统，作为履行诺言成功启动基建一揽子计划的总统，他当然希望得到民众的认可。国情咨文中，他也谈到了上述政绩，也赢得了热烈的掌声，但这一次，掌声却完全来自他所属的民主党阵营。

真正同选民密切相关的，则是拜登总统将欧洲大陆战后民主重建置于美国眼前利益之上的决定。因为这需要民众去接受因制裁措施而导致的油价暴涨，去接受7%的通胀进一步飙升、总而使数百万美国民众生活更加困苦的可能性。

德国之声记者Ines Pohl

中国取代俄罗斯 成为头号敌手

拜登深知，他反对普京战争罪行的努力有可能会成为共和党民粹派攻击他的口实，民粹主义者主张一切以美国为主，他们希望以煽动美国即将丧失大国地位的恐惧心理来赢取选战，先是中期选举，进而是总统选举。

拜登及其那一代人中的大多数都坚信，美国必须同欧洲盟友保持团结。但现在，很多美国人已经不认同这样的观点。俄罗斯的宿敌地位已经被中国所取代，大多数美国人认为，跨大西洋盟友关系以及欧洲大陆已经没有那么重要。美国的未来取决于亚洲，而欧洲人应该自己决定自己的命运了。

拜登从政已经有五十年的历史了。他可能是最后一位注重美欧关系的白宫主人。我们没有必要拿特朗普来耸人听闻：无论是谁接替拜登，美国的战略重点都会发生偏移。欧洲人为此做好准备，无论如何都是一件好事情。

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