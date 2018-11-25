 评论: 德国为在纳米比亚的殖民主义罪行赔1000万？ | 评论分析 | DW | 14.08.2020

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评论分析

评论: 德国为在纳米比亚的殖民主义罪行赔1000万？

据称，关于德国对赫雷罗和纳马人的民族杀戮行为的赔偿谈判接近尾声。德国之声非洲部主任Claus Stäcker指出，从纳米比亚总统府传出了让人惊讶的说法和数字。

Namibia Windhuk | Denkmal zur Erinnerung an den Völkermord an den Herero und Nama (picture-alliance/dpa/J. Bätz)

位于纳米比亚首都温德赫克的赫雷罗/纳马人遭民族杀戮纪念碑

（德国之声中文网）突然间，这一数字又出现了：1000万欧元。对一次种族大屠杀的赔偿金。通讯社在夜间传布了这一数字，来源是纳米比亚报纸《纳米比亚人》，该报则是援引总统根哥布（Hage Geingob）的发言人，而这位发言人又称是援引总统今年6月初的一次讲话。这位发言人强调，德方对其在当时的德意志西南非殖民地所犯罪行的赔偿开价是"对纳米比亚的侮辱"，不能令人接受。    

的确，这一数字低得让人难堪，全然有悖于德国对--小心：语言陷阱--赔偿的严肃立场。1000万欧元这一数字不可能是长达5年、多次中断的谈判的结果。

Stäcker Claus Kommentarbild App

本文作者、德国之声非洲部主任Claus Stäcker

"我不知道，这个数字是从哪儿来的"

以116年前的瓦特贝格（Waterberg）之战为开端的对赫雷罗和纳马人的种族杀戮被普遍确认为是20世纪的首次民族大屠杀，--尽管屠杀细节和罹难者数字有时被工具化。就事实本身而言，不存在可否认或美化的余地，而完成谈判并作出官方道歉早已刻不容缓。

还在2015年，德方谈判负责人、基民盟政治家波伦茨（Ruprecht Polenz）即已表示，有可能在当时的政府任期届满之前，即2017年达成一致。现在，人们猜测，会是2021年。由于双方约定在谈判过程中对外保持沉默，因此，数月来，1000万欧元这个数字未遇反驳。在接受德国之声采访时，波伦茨只表示，"我不知道，这个数字是从哪儿来的。"从熟悉内情的人士那里听说，德方提出的赔偿金数字要高得多，且要与卫生、交易和基础设施项目相捆绑，并尽可能流向当年受创尤重的那些地区。最后，才会有德方对道歉的正式请求，尽可能由德国总统到现场表达，而这一道歉当然还必须获得纳米比亚人的认可和接受。

DW.COM

100年前德国殖民统治结束，但是迄今这段黑暗的历史时期并没有得到客观的审视。而且人们对德国殖民主义的看法还有待转变。

德国将殖民时期从纳米比亚带出的当地人骸骨归还给该国。当时受到杀戮的赫雷罗和纳马族后人要求赔偿，但德国政府认为缺乏国际法依据，并称已向该国提供数亿欧元发展援助。

20世纪初，德国曾经在对纳米比亚实行过殖民统治。本周三，德国外交部在柏林举行交接仪式，将一部分在殖民时期遇害的黑雷罗与纳马族人的骨骸交还给纳米比亚代表团。

德国亟须解释    

而纳米比亚人也将从谈判的结果，即具体的赔偿数字上衡量德方道歉的真诚性。在这一点上，即便纳米比亚是按人口计算获得发展援助最多的非洲国家、自1990年独立以来几近10亿欧元流入纳米比亚，也不起什么作用。    

德国必须解释，纳米比亚总统根哥布知道如何在政治上加以利用。因此，在有关说法上的争议便就更显得小气。德方顽固避免使用"赔偿"（reparations）这一说法，而更愿使用较为模糊的说法："弥合共同历史上的伤口" 。这一说法却又惹恼纳米比亚人，因为，对他们来说，也正与此有关：物质赔偿，必须远高于1000万欧元。将会是一个更高的数字--联邦德国政府及其谈判人也肯定是明白这一点的。

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