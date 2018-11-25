评论: 德国为在纳米比亚的殖民主义罪行赔1000万？

（德国之声中文网）突然间，这一数字又出现了：1000万欧元。对一次种族大屠杀的赔偿金。通讯社在夜间传布了这一数字，来源是纳米比亚报纸《纳米比亚人》，该报则是援引总统根哥布（Hage Geingob）的发言人，而这位发言人又称是援引总统今年6月初的一次讲话。这位发言人强调，德方对其在当时的德意志西南非殖民地所犯罪行的赔偿开价是"对纳米比亚的侮辱"，不能令人接受。

的确，这一数字低得让人难堪，全然有悖于德国对--小心：语言陷阱--赔偿的严肃立场。1000万欧元这一数字不可能是长达5年、多次中断的谈判的结果。

本文作者、德国之声非洲部主任Claus Stäcker

"我不知道，这个数字是从哪儿来的"

以116年前的瓦特贝格（Waterberg）之战为开端的对赫雷罗和纳马人的种族杀戮被普遍确认为是20世纪的首次民族大屠杀，--尽管屠杀细节和罹难者数字有时被工具化。就事实本身而言，不存在可否认或美化的余地，而完成谈判并作出官方道歉早已刻不容缓。

还在2015年，德方谈判负责人、基民盟政治家波伦茨（Ruprecht Polenz）即已表示，有可能在当时的政府任期届满之前，即2017年达成一致。现在，人们猜测，会是2021年。由于双方约定在谈判过程中对外保持沉默，因此，数月来，1000万欧元这个数字未遇反驳。在接受德国之声采访时，波伦茨只表示，"我不知道，这个数字是从哪儿来的。"从熟悉内情的人士那里听说，德方提出的赔偿金数字要高得多，且要与卫生、交易和基础设施项目相捆绑，并尽可能流向当年受创尤重的那些地区。最后，才会有德方对道歉的正式请求，尽可能由德国总统到现场表达，而这一道歉当然还必须获得纳米比亚人的认可和接受。

德国亟须解释

而纳米比亚人也将从谈判的结果，即具体的赔偿数字上衡量德方道歉的真诚性。在这一点上，即便纳米比亚是按人口计算获得发展援助最多的非洲国家、自1990年独立以来几近10亿欧元流入纳米比亚，也不起什么作用。

德国必须解释，纳米比亚总统根哥布知道如何在政治上加以利用。因此，在有关说法上的争议便就更显得小气。德方顽固避免使用"赔偿"（reparations）这一说法，而更愿使用较为模糊的说法："弥合共同历史上的伤口" 。这一说法却又惹恼纳米比亚人，因为，对他们来说，也正与此有关：物质赔偿，必须远高于1000万欧元。将会是一个更高的数字--联邦德国政府及其谈判人也肯定是明白这一点的。

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