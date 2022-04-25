评论： 为什么乌克兰人不信任德国总统

（德国之声中文网）德国总统施泰因迈尔并不受基辅欢迎。目前还不清楚乌克兰领导层中究竟是谁做出了拒绝德国总统来访的决定。无论如何，施泰因迈尔都不会像一些其他欧洲国家领导人那样受到基辅的热情接待。为什么这种事会发生在这位德国总统身上?

曾经的短暂接触

首先，我想简单回顾一下自己的亲身经历。2016年夏末，在德国魏玛市，我与一位杰出的尼日利亚摄影师和一位德高望重的格鲁吉亚考古学家一起被授予歌德奖。官方安排的行程中包括与三国外长的会晤。其背景是，德国、波兰和法国组成了“魏玛三角”，他们的外交部长会不定期举行会议，当年会议就在魏玛举行。这场会晤中，三名部长们会向三位获奖者表示祝贺。

这场会面也就持续了1到3分钟。法国外长看上去似乎有点无聊，也许他只是累了。波兰外长似乎对某些事情不满意，心情不好。只有当时的德国外长施泰因迈尔看起来态度和蔼可亲。他说：“哦，真不错，祝贺你……歌德奖章！非常棒……谁能告诉我是因为什么向他们颁发的奖项? ”一切都发生得很快，没有人真正倾听我们的回答。当摄像机拍完他们的镜头后，三位部长就离开了。

站在普京一边

我们三个人之后交流了对这场会晤的印象。我们一致认为，这一切似乎都太不专业了，我们认为施泰因迈尔的问题更像是一个笑话，一个糟糕的笑话。我们并不是说想让部长们向我们鞠躬表示尊敬，但这种明显的敷衍，以及那种若有若无但可以察觉到的傲慢，让我们感到失望。

这尤其让我失望。毕竟我来自乌克兰，被提出应采用“施泰因迈尔公式“的国家。这在施泰因迈尔的职业生涯中是否起到了决定性的作用，或是说这是他两次当选总统的原因，这我不能肯定，但我可以确定的是，正是因为“施泰因迈尔公式“让乌克兰民众认为，他是站在普京一边，几乎是“莫斯科的特工”。

时任德国外长的施泰因迈尔2016年5月再柏林会见俄罗斯外长拉夫罗夫

是莫斯科公式？

2月24日，随着俄罗斯入侵乌克兰，这个公式也失去了意义。实际上“施泰因迈尔公式“是变相承认乌克兰在顿巴斯失败投降。它正合普京之意，以至于乌克兰民众认为这个公式真正是莫斯科的手笔，这个想法是可以理解的。

本文作者

我不认为施泰因迈尔知道，乌克兰媒体，特别是2019年以来，有多少次在提到他的名字的同时提到这个"公式 "。说数千次，甚至数万次也不为过。用这种方式“火起来“，随之而来的就是如潮水般涌来的批评、不信任和拒绝。对乌克兰人来说，”施泰因迈尔方案“已经成为阴险和威胁的代名词，一个破坏乌克兰国家地位的特洛伊木马。

也许“作者”本人早已仕途高升，他可能已经忘记了他发明这个公式的初衷。但乌克兰并没有忘记，这些年来，它几乎每天都被提起，几乎总是夹带诅咒，而且总是与施泰因迈尔这个名字联系在一起。在乌克兰人最不喜欢的德国政治人物名单中，施泰因迈尔的排名仅次于他的老上司、前总理施罗德。

观看视频 04:09 科普：德國的總統究竟扮演什麽角色？

有了施泰因迈尔这个前车之鉴，德国的精英阶层应该意识到，自2014年以来，他们在俄乌冲突上立场模糊不清的策略造成了多大的伤害。并且损人不利己，在这个过程中不仅伤害了乌克兰，自己也被打上了极不可靠，言行不一，狡猾伙伴的标签。结果是，德国失去了关联性，而且，由于上一届和现政府的努力，柏林已经成为一个局外人。

一个不重要国家的不重要的总统

乌克兰社会和高度依赖公众舆论的乌克兰领导层真切地感受到美国和英国填补真空的时刻——那一刻，他们甚至能够对德国总统施泰因迈尔说“不”，而且出于战略原因不得不这么做。但“一个不重要国家的不重要的总统”可以从根本上解决这一问题。作为一个整体，德国可以恢复其在乌克兰人眼中的角色——尤其是在美国和英国都不参与其中的情况下：在乌克兰成为欧盟成员国的道路上提供有效和坚定的支持。德国应该这样做，而不是与侵略者眉来眼去，也不要再打出模棱两可这张牌。



尤里-安德鲁霍维奇（Yuri Andrukhovych）是乌克兰作家、诗人、散文家和翻译家。如今，他被认为是乌克兰最重要的文化和知识分子之一。他的作品被翻译成多种语言在世界各地出版。



德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

