评论：默克尔访哈佛 尽在不言中

（德国之声中文网）德国总理默克尔在哈佛大学毕业生面前的致词，正值良机：至少在这几个小时里，她得以暂时避开德国国内的政治问题，即执政联盟在欧洲议会大选中表现疲弱。

此外，在跨大西洋关系的关键时刻，这次致词也是一个良机。自总统特朗普上任以来，跨大西洋关系紧绷。哈佛大学所在地波士顿也比首都华盛顿让默克尔在致词中能更为个人化地表达。

此次默克尔前往波士顿并未与会晤总统特朗普安排在一起。这也是一个优势。否则，她在哈佛大学的讲话定将蒙上其它的阴影。二人新近在白宫的两次会晤并未带来切实的政治成果。

尽管没有提及特朗普，但默克尔的致词中却可见他的影子。

"我们的行为必须是多边而非单边的，这比过去更为重要。"

"不要称谎言为真相，真相为谎言。"

"拆毁无知与狭隘的墙。"

这明显指向特朗普主义。默克尔还回顾了自己的亲身经历。当她还是个年轻人生活在东柏林的时候，有时沿着柏林墙走，却没有办法到墙的另一边。"我每天都必须在最后一分钟背向自由转身离开。"

默克尔与特朗普在2018年12月的G20峰会期间会面

不过，更有意思的是默克尔所没有说出来的。她在称赞以价值为基础的70多年的跨大西洋伙伴关系时，并没有承诺或预言此一关系还会延续70年。她也没有提及屡遭特朗普批评的北约。

在哈佛大学这样一个地方，默克尔没有对跨大西洋伙伴关系作出承诺，这引人注意。在致词的结尾，她说："没有什么是一成不变的。"或许这也包括跨大西洋关系在内。

此外，她也谈及应对全球挑战如气候变迁、饥馑、瘟疫，表示"我们能做到"。值得注意的是，在致词中她所作出的唯一的政治承诺是：德国将尽全力在2050年以前实现"净零排放"。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。 文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。