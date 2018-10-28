评论：默克尔终于展示出领导魄力

（德国之声中文网）由基民盟/基社盟（CDU/CSU）和社民党（SPD）组成的大联合政府上任半年了。这半年来，这个因各种内部问题与自己纠结不清的政府不是在领导德国，而是让这个国家陷入了无所作为。内部矛盾主导着政府的议事日程，而不是紧迫的问题--比如不仅在德国及其欧洲邻国，而且在全球日益抬头的右翼民族主义；对移民带来的挑战，政府也没有找到应对答案；如何面对人工智能带来的机遇和危险的问题也是如此。气候变化就更不要说了。

德国民众对这种以自我为中心、自残内耗的状态已经受够了。上周日，经济实力雄厚的黑森州的选举证明了这一点--这个联邦州希望迎来变更。多数人不相信，已当政13年的默克尔还有能力引领这一变革进程。

默克尔的最后一次机会

默克尔知道这一点。过去几天，她出人意料地坦率谈到，在任这么多年后，安排自己的继任有多么困难。现在，她抓住了最后一次扮演积极主动角色的机会。

德国之声主编Ines Pohl

传统上，一位来自基民盟的总理同时也担任该党主席。这并没有写进党章里，而是一种权力的逻辑，因为这会让执政相对容易。

默克尔本人也一直明确表示，她不愿放弃这一有力工具。然而她现在宣布今年12月将不再竞选党主席，表明事态有多严重，证明默克尔在自己的阵营里也失去了支持。这也证明默克尔在败局中没有丧失政治求生的本能。

她主动放弃，而不是等待被选下去。默克尔又一次扮演了务实的角色，每当危机深重的时刻，她总能表现出出人意料的超强状态。

理想的继任

这能给她带来一些回旋余地。她可以继续培养自己的理想接班人克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer），还可以继续当一段时间的总理。

这样最终不仅能帮助她自己，也对她的党基民盟有利。现在，球又踢到了执政伙伴社民党一边。在默克尔做出这一决定之后，社民党退出执政联盟的可能性更大了，这样的话，联合政府破裂的责任自然就落到了社民党头上。

默克尔保持了自己的本色，直到她总理任期的终结，现在她离这个终点近了一大步。

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