评论：默克尔的新冠政策无理且傲慢

（德国之声中文网）"我们将采取的措施，合理、必要，且符合国情。"默克尔总理在政府声明中的这句话将德国政府实施新冠政策中凸显的矛盾做了高度概括：是她领导的所谓"新冠内阁"在采取措施，同时却没有得到联邦议院的认可，而这些措施直接严重干预了德国全体8300万民众的基本权利。

请不要误解：默克尔以及16州州长有权这么做。这一行动的法律基础是2001年出台、新冠疫情爆发后多次补充的《传染病防治法》。该法赋予政府在出现"全国性疫情"的局面下立即实施保护民众健康措施的权利。今年3月，政府同议会协商后下达了第一次全国性"禁足令"。

议会必须享有监督权

但今年3月，人们面对的是一种完全陌生、可能危及生命的病毒，必须迅速做出应对决定。目标也明确：拯救生命，斩断传染链，解释新冠病毒之谜。那时，全球最顶尖的病毒学家对新冠病毒也了解甚少，或者根本不知。这种情形下，议会暂时放弃其立法及监督功能，对政府开出放行的支票，可以理解。

作者Marcel Fürstenau认为，议会必须从现在开始在德国的新冠政策中扮演积极的角色

但2020年的10月底，第一次禁足令过去7个月之后，以上情形不该重复。现在，虽然人们还不能百分之百了解新冠病毒，但已累积了很多同它做斗争的知识。即便如此，政府依然故我，没有改变同议会的分工。本周三，默克尔内阁在部分州长不情愿的情况下，强推出第二轮封锁措施。

到了第二天，默克尔才在议院宣读政府声明中阐述理由。这种做法是对选举出的议员的藐视，理所应当受到强烈批评。与默克尔的基民盟联合执政的社民党议会党团主席穆策尼希（Rolf Mützenich）一针见血地指出，"即便在不安全的时代，强权统治的条件反射，也不足以构成抛弃协商共识的过程、寻找其他选项的理由。"

然而，默克尔总理却选择避开议会、由此避开权力机构的道路。她使用每周视频讲话的方式，试图直接获得人民的支持。直白地说，她讲话的内容鉴于当下迅速增加的新冠感染及死亡数据的确不容回避，但是，封锁令导致某些人的生存危机也是必须要面对的问题。而且除了议会的问题，禁足令里的某些措施并非令人信服。

文化事业和餐饮业感觉受到歧视

再次关闭餐厅、酒店、影院、剧院以及音乐厅将使这些行业受到重创，而就连科学工作者也认为这些地方基本是安全的。默克尔的安慰言词在做出牺牲人的耳朵里更像一种讽刺，她说，"我很能理解他们受到很大打击，甚至感到绝望。"她还说，卫生规定不是毫无意义，今后它们都还有用。但问题是，受到第二波严重打击的他们当中很多人将宣布破产。

为避免破产，这些人将控告国家和各州宣布的充满矛盾、一些内容显然无法可依的第二波封锁令。这也是他们最后的机会。这条路已带来一定成果，比如示威被禁、酒店旅馆不准收留疫区游客等行政规定后来被法院取缔。而如今，酒店等又被强制不准接待私人旅客的指令，简直就是傲慢无礼的行为！由此，默克尔以及封锁令支持者极大削弱了国家干预的认可度，而这一点本来可以避免。

议会必须结束旁观者的角色

因此，议会必须回归并履行它的核心职责，即监督政府。现在到了关键时刻。默克尔总理在政府声明中警告人们不要释放谣言以及误导的信息。她说，它们不仅危害民主辩论，同时严重影响抗疫。在这一点上，有谁会反驳默克尔总理吗？没有人，除非那些新冠病毒的否认者。

不过，默克尔事后才将其计划、意图及决定通知议会的施政风格，对德国民主文化将产生危害。联邦议会必须从现在开始在德国的新冠政策中扮演积极的角色。作为旁观者的日子已经成为过去。

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