评论：默克尔的基民盟正处于十字路口

（德国之声中文网）基民盟(CDU)在这两州从未交出如此糟糕的成绩单。在这两个过去经常能赢得压倒性票数的票仓中，基民盟此次只收获不到三成的选票。光是看到巴登-符腾堡州以及莱茵兰-普法尔茨州低迷的得票率，就足以令许多基民盟人感到焦虑。距离9月份联邦议院大选只剩6个月，基民盟必须更频繁地思考，如何才能摆脱螺旋式下坠的趋势。

因为在联邦层面上，这个曲线也呈现下滑。在当前的德国趋势下，基民盟及其在巴伐利亚的姐妹党基社盟（CSU）支持度只有33%。在遭遇两党政治家卷入新冠口罩丑闻这波冲击后，数字还可能继续下滑。州议会选举失利，肯定与目前已经退出联邦议会党团的议员所犯下的不可饶恕的错误有关。但是联邦党也应该在其他方面探究原因。

即便是处于最佳状态的基民盟，原本也难以赢得在这两个的选举。在莱茵兰-普法尔茨州，就算基民盟的表现不是现在这么糟糕，社民党籍州长德莱尔（Malu Dreyer）也依旧能再次胜选。在绿党籍州长克瑞特许曼（Winfried Kretschmann）寻求连任的巴登-符腾堡州，情况亦然。而值得基民盟反思的是：这两个联邦州不再迫切需要该党来组建一个稳定的执政联盟。

莱茵兰-普法尔茨州的选民支持的是社民党、绿党及自民党（FDP）组成的红绿黄执政联盟继续连任。这个铁三角组合在巴符州也是可行的。克瑞特许曼作为德国各联邦州中首位也是唯一一位绿党籍州长，理论上可以甩掉基民盟。虽然自2016年与基民盟共同执政，但他是否真的还要跟这个风雨飘摇的伙伴继续走下去？

与科尔时代走向相同结局 本文作者Marcel Fürstenau

尽管还有待商榷，但迹象表明位于德国西南部的联邦州的绿党，其保守程度几乎是基民盟的翻版。所以两党在该州才会如此一拍即合，并自荐为柏林的蓝图。这个环保主义政党无论如何都希望在联邦大选后能在德国首都共同执政。而只有与联盟党一道，才能达成这个目标。因为虽然联盟党当下处于弱势，但目前看来，在默克尔时代后除了黑绿政府外（仍然）别无选择。

联邦总理默克尔在执政16年后将不会再竞选。她所属的政党在其时代终结的不久前走下坡，令人想起她在政坛的提携者赫尔穆特·科尔（Helmut Kohl）。科尔在1982年至1998年担任联邦总理，执政时间与默克尔等长。他也留下了一个充满不确定性的基民盟，该党当时摔了跟头成为在野党。从目前的联邦大选民调看来，联盟阵营可以庆幸，将来还能在联邦总理府中占有一席之地。但他们必须尽快在人员和策略上确定方向。

尽快确定候选人

德国乃至全世界都想知道，若联盟党在支持度如预期般下滑的情况下，仍在9月大选后入主联邦政府，谁会成为默克尔的继任者。下一任总理可能是拉舍特（CDU）或索德（CSU）。他们的其中一人将被推举为总理候选人。联盟党越早做出决定，便能更好地从负面报道中脱身。如此也能令绿党知晓，若是与保守党组成执政联盟，他们将与谁共事。

此外，德国选民也终于能具体深思，究竟更信任何人：是拉舍特还是索德？两人作为竞选活动的潜在候选人都面临艰巨任务，必须修复受创的政党形象。这样的重担实在令人羡慕不起来。但无论联邦大选结果为何，都是急需扛起的担子。

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