评论：默克尔总理，说好的气候保护呢？

（德国之声中文网）2009年在哥本哈根，试图签署一份全球气候保护条约的努力以失败告终。原因在奥巴马政府领导下的美国、在普京领导下的俄罗斯，在中国。不过，以德国为首的欧洲毕竟为能拿出一份目标远大的协议争取到最后一刻。当时，德国总理默克尔精疲力尽地在深夜出现在媒体面前，承认她的目标没有达到。德国为此得到环境和气候保护人士的赞许。

与匈牙利、保加利亚为伍？

近九年之后的2018年10月，在布鲁塞尔，欧盟国家艰难地寻找一个问题的妥协方案：在2030年前汽车工业应为气候保护做出哪些贡献。此时的德国猛踩刹车。大多数其他与会方--欧盟议会、西班牙、英国、荷兰等国家都希望定出更高的目标。而德国的立场则与匈牙利、保加利亚相似--它们在环保问题上可从未有过出色的表现。最后达成的妥协，朝着高标准国家的立场稍稍靠近了一些。迫于其他国家的压力，德国极不情愿地同意了。

德政府内部分歧公开化

德国之声评论员Jens Thurau

德国环境部长、社民党政治家舒尔策（Svenja Schulze）至少让人们意识到了这种可悲局面。她公开承认，自己其实希望做得更多，但制定更加严格目标的路线在联邦政府内难以通过。数周以来，德国汽车工业的代表频繁拜访政府有关部门，以期阻止政府做出利于环境保护的决定。他们成功了。这并不令人吃惊，如果人们知道这些大康采恩的职工委员会有多大的影响力，企业与政界的联系多么紧密。而他们面对的政府，过去几年已经在气候保护议题上停下了脚步，完全满足于已有的荣誉。在其它方面这个政府似乎也已经失去了力量。

忘记了还有尾气

近年来，专家一直在提醒，德国对可再生能源的扶植虽然可圈可点，但德国气候保护政策的一个薄弱环节是汽车尾气中的有害物质。德国政府多年来宣称，计划到2020年让100万辆电动汽车在德国的高速路上行驶，直到现实让这一目标显得如此可笑，以至于政府默默地不再提起。截至2018年初，德国的电动车数量为53000辆。为了降低温室气体的排放，体量大、马力强的的德国汽车的制造商纷纷寄希望于柴油车，直到发现，柴油车排放出微尘颗粒、氮氧化物等其他有害环境的物质。于是他们决定采取欺骗手段，而不是改进技术。

远远不够

现在，必须推出真正有雄心的气候保护政策，迫使德国主要的汽车制造商面对未来的挑战。然而，这个政府是否还能拿出足够的力量，人们对此并没有多少信心。对于这届政府来说，气候保护就是能源转型、扩大太阳能以及风能发电。除此之外的一切，政府都认为是对民众提出的过高要求。然而这样做是远远不够的。

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