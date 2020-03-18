评论：默克尔总理、新冠革命和我们

（德国之声中文网）"自德国统一以来，不，自第二次世界大战以来，我们国家还没有遇到过如此的挑战，其结果将取决于我们能否共同团结行动。"联邦总理默克尔历来不喜慷慨陈辞。即使是描述这一最大政治挑战，她也选择了理性、分析性的和谨慎的措辞，--与一位有博士学位的自然科学家的身份恰相契合。而且，正如在难民危机时期所表现的那样，总是持乐观态度："我们能行"。

在德国执政超过14年的这位女政治家首次在例行元旦致辞之外直接经由电视向全国公民发表讲话；她还将那场导致全球5500万人丧生、德国沦为废墟的战争拿来作历史比较。如果默克尔这样说，看来，局面一定是多少有些失控。

急速扩散

我们所有人都注意到了：学校、幼儿园、商店关闭；整个企业让员工强制休假或居家工作；囤购；从取消度假旅游到隔离，种种社会交往限制给我们的日常生活打上了深深的烙印。与家人、朋友、熟人之间的谈话中，病毒几乎成为唯一话题。

威胁有多大，可以从数学家们那里得知，他们称新冠病毒的扩散速度是指数级。在德国，3月初时有130人确诊感染新冠病毒；今天，数量已逾1.1万。由此，病毒传播的速度与科学家们的预测相符。若这一速度继续下去，那很快就会突破10万以致百万大关--且不谈无法确切统计的隐性数字。此外：这场全球大流行不是某个国家面对的威胁，而是全球的威胁。

面对这一局面，这位女总理做了唯一正确的事情：她不下指示，而是呼唤我们的理性。她相信，作为成熟理性的公民，我们的行为能因应局势的变化。"社交距离"便是关键词，--用粗俗些的说法就是"#stayfuckinghome"（你给我呆在家里）。或者，正如这位女总理所说的："我们绝非只能被动地听凭病毒传播。我们拥有一种反制手段：我们必须出于对他人的考虑，相互间保持距离。"

死亡增加自由减少

麻烦在于，--默克尔也谈到了这一点，若干星期的强制休息尚不足以解决问题："未来数周还会更困难"。会有更多人死亡、经济损失巨大，甚或发生社会矛盾。

而且，我们需放弃某些自由。不过，这不是自成目的，而是不得不为之。作为一个社会，不管我们在哪里生活，这都是一个巨大的挑战。然而，它也可以是一个机会。这个小小的病毒此刻就已彰显了那些大牌民粹主义者们的愚蠢嘴脸--人们只需看一眼特朗普的视频。我们现在学到了，也可以通过其它方式沟通，视频电话成了日常现象。我们感觉到了，不管以什么方式，我们互依互属；陌生人之间的团结互助让人感到欣慰，--即便只是因为考虑到他人，保险起见换到马路的另一边去走。

我们将经历什么，哲学家齐泽克（Slavoj Zizek）所言一语中的："即使最终重返正常，生活都会有别于我们在（新冠肺炎疫情）爆发前所习惯的那种方式。"我们正处于一次革命之中--它是否会有一个好结局，取决于我们每个人。

请您保持健康！

德国新冠病毒疫情全面爆发 哈勒成为德国首个全面停课的城市 截至3月12日，德国境内只有哈勒这一个城市全面关闭了幼儿园及学校。在欧洲范围内，全国停学停课的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。而到了3月13日，多个联邦州均宣布，从3月16日开始关闭该州的中小学和幼儿园。

德国新冠病毒疫情全面爆发 多国禁止或限制德国人入境 美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国16个联邦州全部出现确诊病例 此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

德国新冠病毒疫情全面爆发 没有观众的球赛 德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国境内首次出现新冠病毒死亡病例 3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国男子感染新冠病毒在埃及去世 3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

德国新冠病毒疫情全面爆发 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

德国新冠病毒疫情全面爆发 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

德国新冠病毒疫情全面爆发 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

德国新冠病毒疫情全面爆发 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。



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