评论：默克尔总理、新冠革命和我们

在其总理任期内首次特别电视讲话中，默克尔称新冠病毒大流行是第二次世界大战以来德国遇到的最大挑战。德国之声评论员Martin Muno认为，默克尔此言并不过分。
（德国之声中文网）"自德国统一以来，不，自第二次世界大战以来，我们国家还没有遇到过如此的挑战，其结果将取决于我们能否共同团结行动。"联邦总理默克尔历来不喜慷慨陈辞。即使是描述这一最大政治挑战，她也选择了理性、分析性的和谨慎的措辞，--与一位有博士学位的自然科学家的身份恰相契合。而且，正如在难民危机时期所表现的那样，总是持乐观态度："我们能行"。
在德国执政超过14年的这位女政治家首次在例行元旦致辞之外直接经由电视向全国公民发表讲话；她还将那场导致全球5500万人丧生、德国沦为废墟的战争拿来作历史比较。如果默克尔这样说，看来，局面一定是多少有些失控。
急速扩散
我们所有人都注意到了：学校、幼儿园、商店关闭；整个企业让员工强制休假或居家工作；囤购；从取消度假旅游到隔离，种种社会交往限制给我们的日常生活打上了深深的烙印。与家人、朋友、熟人之间的谈话中，病毒几乎成为唯一话题。
威胁有多大，可以从数学家们那里得知，他们称新冠病毒的扩散速度是指数级。在德国，3月初时有130人确诊感染新冠病毒；今天，数量已逾1.1万。由此，病毒传播的速度与科学家们的预测相符。若这一速度继续下去，那很快就会突破10万以致百万大关--且不谈无法确切统计的隐性数字。此外：这场全球大流行不是某个国家面对的威胁，而是全球的威胁。
面对这一局面，这位女总理做了唯一正确的事情：她不下指示，而是呼唤我们的理性。她相信，作为成熟理性的公民，我们的行为能因应局势的变化。"社交距离"便是关键词，--用粗俗些的说法就是"#stayfuckinghome"（你给我呆在家里）。或者，正如这位女总理所说的："我们绝非只能被动地听凭病毒传播。我们拥有一种反制手段：我们必须出于对他人的考虑，相互间保持距离。"
死亡增加自由减少
麻烦在于，--默克尔也谈到了这一点，若干星期的强制休息尚不足以解决问题："未来数周还会更困难"。会有更多人死亡、经济损失巨大，甚或发生社会矛盾。
而且，我们需放弃某些自由。不过，这不是自成目的，而是不得不为之。作为一个社会，不管我们在哪里生活，这都是一个巨大的挑战。然而，它也可以是一个机会。这个小小的病毒此刻就已彰显了那些大牌民粹主义者们的愚蠢嘴脸--人们只需看一眼特朗普的视频。我们现在学到了，也可以通过其它方式沟通，视频电话成了日常现象。我们感觉到了，不管以什么方式，我们互依互属；陌生人之间的团结互助让人感到欣慰，--即便只是因为考虑到他人，保险起见换到马路的另一边去走。
我们将经历什么，哲学家齐泽克（Slavoj Zizek）所言一语中的："即使最终重返正常，生活都会有别于我们在（新冠肺炎疫情）爆发前所习惯的那种方式。"我们正处于一次革命之中--它是否会有一个好结局，取决于我们每个人。
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