评论：默克尔在慕尼黑的勇敢瞬间

（德国之声中文网）正如在所有重大的政治演讲中都会有一个令人印象深刻的瞬间，那个结合了短暂片刻和观众的瞩目，结合了恰当词句和合适语气的瞬间。而这正是默克尔为慕尼黑安全会议带来的。如果在会后阅读默克尔演讲的文字稿，恐怕很难领悟到为什么演讲过程中默克尔会获得通常只有知名艺术家才会享受到的经久不息的掌声。

默克尔进行的是脱稿演讲，虽然她很少这么做。她演讲时仿佛获得身心释放一般。她立志要修复一个正在受到长期瓦解和人为破坏威胁的世界秩序。这是一种恐怕不久之后就会不复存在的世界秩序。在这场演讲中，默克尔放眼全球，从俄罗斯谈到中国，从中国谈到美国，但最终落笔仍在德国和欧洲。演讲的内容也包含了所有重要领域，从贸易到安全，从安全到环境。

向朋友和敌人发出的明确信号

其实默克尔的想法并没有新意，这些观点她都曾或多或少地口头或者书面表达过。但是她以前对多级秩序的表述和这个词本身的含义一样并不那么容易被理解和接受。

但这一次在演讲中，默克尔的阐述直截了当、不拐弯抹角。观众席对默克尔的这番慷慨陈词做出的反应仿佛获得一种释放。更何况默克尔的演讲同美国副总统彭斯发表的演讲形成鲜明对比。默克尔幽默地对德国外交政策的不足做出批评，而彭斯演讲时却是生硬地炫耀"美国优先"在实践中意味着什么。默克尔热情洋溢地为自己的立场寻求支持，而彭斯是用一种发号施令般的口气逐段逐段地宣示他的信息。

默克尔和彭斯截然相反的演讲也正显示出目前大西洋两岸的复杂情况。但是，当默克尔在慕尼黑会场上感动全场，在Twitter上掀起一片热潮的同时，德国地方上却发出不和之音。德国东部各州基民盟地方领导们掀起了一场显得小家子气的讨论，讨论他们是否应该邀请总理为地方选举站台。在德国东部默克尔目前声望如此之低，甚至让当地的基民盟人士认为她会拖累地方选举。

接班人时刻准备着

国内国外，毁誉参半。默克尔同二战后的很多总理一样，都陷入这样一种命运之中：国际上赢得尊重与地位，而在内政上却权威倒塌，这就像U型管一样。无论是阿登纳、勃兰特、施密特还是科尔，他们最终都在自己的阵营中失去支持，他们中的一些人甚至被自己人赶下台，但与此同时他们却都在国际舞台上声名显赫。

本文作者：Christian Trippe

默克尔已经辞去了基民盟党主席的职务。她的接班人是克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）。克兰普-卡伦鲍尔利用慕尼黑安全会议这个机会拓展自己的外交网络，在这里吃个早餐，在那里参加个午餐讨论会。她还首次就外交话题接受了一次内容详尽的采访。默克尔的这名接班人正在全面热身。

谁正在拾起碎片？谁重新拼起世界拼图？默克尔在慕尼黑给出的答案十分清晰：我们每个人都得到召唤，每个人都需要一起出力。但是默克尔没有说的是，不久之后她自己将退出这个舞台。在慕尼黑安全会议上，她留下了自己的外交政治遗嘱。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。