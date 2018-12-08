 评论：默克尔仍然是总理 | 时事评论 | DW | 08.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时事评论

评论：默克尔仍然是总理

克朗普-卡伦鲍尔以微弱优势当选基民盟新一任主席。德国之声总编Ines Pohl认为，默克尔的这位知己现在迫切需要带领基民盟向前迈进。

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg (Reuters/K. Pfaffenbach)

通过推选这个默克尔最青睐的候选人，基民盟党代会也等于决定，让默克尔继续担任总理直至任期结束

（德国之声中文年网）谁担任德国一个政党的领导人，通常世界舆论很少关注或者根本就不关注。但是此次选举情况则不同。《纽约时报》这样的知名报刊最近几天对基民盟党代会的报道篇幅甚至超过前总统布什的葬礼。当确定了谁是基民盟未来领导人之后，各大国际电视台纷纷切入突发新闻，对此进行报道。引起关注的原因是这个名字：安格拉·默克尔。

对许多人来说，这位德国总理是世界上最重要的政治家。在当今世界，对比普京、特朗普、埃尔多安那些骄横跋扈的大男子主义者，她被很多人视为是理性声音的代表，是在一个分裂和危险的民族主义复苏时期能够进行平衡的最后堡垒。然而，在她自己的国家，默克尔的魅力已经消退。各联邦州的选举一个接一个的失败，来自基民盟党内的批评声之高，迫使默克尔只能放弃党主席的职务，没有别的选择。10月底她宣布了这一决定后，其继任的角逐随即展开。虽然默克尔作为联邦总理的任期还有2年半的时间，但是如果选举的继任是一位和她公开对着干的宿敌，显然她无法再继续执政。

Ines Pohl Kommentarbild App (DW/P. Böll)

德国之声总编Ines Pohl

一个受伤男人迟到的报复

这样的事情险些发生。默尔茨（ Friedrich Merz）在第二轮投票中才以35票之差（总共999张选票）败北。这个8年前被默克尔赶出政界的男人，抱着"君子报仇十年不晚"的信念卷土重来。而所有在默克尔漫长执政生涯期间受到伤害、得不到提拔或者政治生涯被毁的男人们都成为默尔茨的支持者。

这个漫长而紧张的一天以默克尔情绪激动的讲话开始，以险胜结束。最终还是克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）获胜。通过推选这个默克尔最青睐的候选人，基民盟党代会也等于决定，让默克尔继续担任总理直至任期结束--在执政联盟伙伴社民党没有搅局的情况下。

德国在外交政策上依旧可靠

Deutschland CDU-Regionalkonferenz Düsseldorf l Merz, Kramp-Karrenbauer und Spahn (picture alliance/dpa/F. Gambarini)

克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）在三名候选人中胜出

在外交政策方面，德国仍将是可靠的。这个欧洲最强经济体将保持稳定，政府的主要方针几乎不会改变。但是在内政方面，人们将会紧张地关注克朗普-卡伦鲍尔是否能够成功地拯救基民盟的灵魂--统一各个阵营，给自己的政党一种重新启程的感觉。而且不仅是基民盟，最终整个德国都需要这种感觉，以避免在默克尔可能长达16年的总理任期结束、举行下届总理大选时，陷入疲惫麻木境地。

核心的问题是，克朗普-卡伦鲍尔是否能够成功地摆脱其提拔者和前任默克尔的阴影，自行其是，积累国际经验，成为一名充满自信的联邦总理候选人。

然而这些都是未来的问题。就目前而言，现在领导基民盟的不是一位，而是两位女性。

  • Time Magazine Cover 2015 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. (picture-alliance/AP Photo/Time Magazine)

    “油腻”默克尔

    人道主义英雄

    “我们看见过许多她面无表情，神色冷淡的照片。但我想超越这个，表现出她人道主义精神的那一面”，来自北爱尔兰的艺术家戴维森（Colin Davidson）2015年时这样描述他的作品。这幅画后来成了美国《时代周刊》的封面。由于默克尔在难民危机中的人道主义态度，她被该杂志评为“本年度人物”。

  • Gemälde Elizabeth Peyton, Angela, 2017. (Elizabeth Peyton)

    “油腻”默克尔

    流行天后

    美国画家佩顿（Elizabeth Peyton） 2017年的时候为《时尚》（Vogue）杂志创作了这幅默克尔的人像画。在作品中，佩顿让这位德国政治女强人看上去像一个青涩的小女孩。佩顿擅长为明星、欧洲历史和当代人物画像，笔风特点是人物浅亮的皮肤和细腻的面容。

  • Erik van Lieshout: ohne Titel, das Gesicht von Angela Merkel zeigt. (Erik van Lieshout)

    “油腻”默克尔

    国家艺术收藏的一部分

    这是属于我们大家的艺术品。德国联邦艺术收藏致力于收集1970年之后的德国战后艺术品，这是其藏品之一。收藏涉及的内容包括文化获得，权力的象征或者对国籍属性的思考。这张默克尔嘴唇发红，眼神犀利的作品出自荷兰画家凡里斯浩特(Elle van Lieshout ) 。

  • Gemälde von Angela Merkel von George W. Bush: The Art of Leadership in Dallas (picture-alliance/dpa/L. W. Smith)

    “油腻”默克尔

    画家和模特

    不光是著名的艺术家，普通民众也会把默克尔当作艺术创作的主体。其中最有名的就是：美国前总统乔治·沃克·布什（George W. Bush）。他总共为全世界30个国家领导人做过画，其中就包括默克尔。

  • Installation Transit von Georg Korner mit Angela Merkel-Skulptur im Vordergrund. (Courtesy Georg Korner)

    “油腻”默克尔

    许多人中的那一个

    有关默克尔的雕塑作品也有不少，包括尼科里克（Alexander Nikolic）和克里沃达（Michael Kalivoda）备受争议的作品“欧洲公民”，作品展示的是如厕时的默克尔。同样挑衅味道十足的还包括棱克（Peter Lenk）展现裸体默克尔的名为“全球玩家”的雕塑作品。与此相比，图片上的这个雕塑的口味就淡多了。艺术家柯纳尔（Georg Korner）的“中转”，囊括了默克尔在内的2600尊人像。

  • Merkel-Fotografie von Herlinde Koelbl im Rahmen der Serie Spuren der Macht. (Herlinde Koelbl)

    “油腻”默克尔

    权力的痕迹

    摄影师柯伯尔（Herlinde Koelbl）用这组名为“权力的痕迹”的照片记录了默克尔的心路历程。柯伯尔也为德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）以及前外长菲舍尔（Joschka Fischer）创作过类似的作品。这是有关“权力如何改变一个人”的一种研究。在1991到1998年的时间里，柯伯尔采访了15名政界和经济界的重要人物，并为他们拍照。

  • Bildreihe Hipstory von Amit Shimoni mit verschiedenen illustrierten Persönlichkeiten, darunter Angela Merkel. (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    “油腻”默克尔

    潮人海报上的女孩

    以色列画家希莫尼（Amit Shimoni）通过自己名为“潮人史”（Hipstory）的系列作品把全世界最有权势的人画成了年轻的潮男潮女。画中的特朗普身穿夏威夷花衬衫出场，而奥巴马则梳起了非洲小辫。默克尔呢？黑红色的唇彩，一顶休闲帽，身披大衣，鼻子上还订了个金属环。

  • Angela Merkel in einer Karikatur von Sergey Elkin.

    “油腻”默克尔

    漫画家的狂欢

    从全世界漫画家的作品中可以发现，默婶这两年脸上有了不少皱纹。海量的滑稽创作最可以证明一点：这位德国女总理的人气常在——无论是在国内还是国外。


DW.COM

"小默克尔"惊险当选基民盟党主席

在经历了整整18年默克尔时代后，德国最大政党基民盟周五完成了权力交替。但是，对于默克尔路线的追随者克朗普-卡伦鲍尔的当选，即便在基民盟党内，也有许多反对声音。这场权力更迭，注定不会平静。 (08.12.2018)  

默克尔如何改变了她的党？

默克尔领导基民盟18年。这个周五是她告别的日子，在完成作为党主席的最后演讲之后，党内成员对她报以近10分钟长的热烈掌声。她是如何改变了基民盟的呢？而基民盟会继续奉行默克尔的方针路线吗？ (07.12.2018)  

竞选接班人 默尔茨为何舆论沸扬？

他在金融业高层任职，年薪百万欧元。如今，默尔茨想要竞争基民盟党主席一职。为此，他得和商界划清界限，但是，这能做到吗？ (07.12.2018)  

“油腻”默克尔

无论是“鼻环”还是卖萌像，艺术界对德国总理默克尔的不同诠释证明了，这位“德国一婶”的人气和热度从未衰减。 (14.03.2018)  

相关内容

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg Kramp-Karrenbauer und Merkel

"小默克尔"惊险当选基民盟党主席 08.12.2018

在经历了整整18年默克尔时代后，德国最大政党基民盟周五完成了权力交替。但是，对于默克尔路线的追随者克朗普-卡伦鲍尔的当选，即便在基民盟党内，也有许多反对声音。这场权力更迭，注定不会平静。

Deutschland | Wahlwerbung CDU

默克尔如何改变了她的党？ 07.12.2018

默克尔领导基民盟18年。这个周五是她告别的日子，在完成作为党主席的最后演讲之后，党内成员对她报以近10分钟长的热烈掌声。她是如何改变了基民盟的呢？而基民盟会继续奉行默克尔的方针路线吗？

Pressekonferenz Kramp-Karrenbauer

对默克尔的小姑娘不可低估？ 08.11.2018

默克尔放弃了基民盟党主席的连任，基民盟总干事克朗普-卡伦鲍尔现在宣布将竞选党首职位。在对德国这一党内巅峰职位的角逐中，她勇于在政治上走钢丝。

广告