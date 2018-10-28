评论：黑森州选后 默克尔深陷危机

（德国之声中文网）就在上周末，当全球都因美国匹茨堡11名犹太人遭杀害而痛悼时，在德国，右翼民族主义的选项党进入了最后一个迄未攻克的州议会，得票率超过12%。黑森州乃为德国金融、经济重镇，薪资水平全德最高、就业率多年来持续下降。

不久前，选项党主席之一还曾称犹太大屠杀不过是"史上一粒鸟屎"；在此背景下，这一现象便尤其令人震惊。从此，德国选项党不再仅仅在联邦议院拥有议席，而且在全部16个联邦州议会都有了自己的代表。这一事实本该使德国深为震动，并成为内政号外新闻。然而，这样的事情并未发生，而这同德国选项党何以会如此成功这一点密切相关。

争议使选民大倒胃口

德国之声主编Ines Pohl

默克尔执政凡13年，民意支持率从未像现在这么糟。这同某种倦怠有关，也与这位总理颇受争议的难民政策有关，但主要是同政府内部争执不休有关。由基民盟/基社盟和社民党组成的大联合政府从一开始就是一种"窘迫联盟"，缺乏能让选民折服的一种愿景。不过，一段时间来，最让选民们嗤之以鼻的是公开的权争，-所有民调结果均证明了这一点。

多数德国人不想再要这个大联合政府。与此相应，此次黑森州选举也成了决定默克尔及其政府未来命运的选举。倘其亲信、现任黑森州长不能再度当选，则默克尔势将面对一场 公开的起义。现在，基民盟虽失去大量选票，但仍保持州内第一大党地位。所以，默克尔眼下尚无需忧虑前线战事，但她的执政联盟并未因此而有保障。因为，她的盟友-社民党也在此次选举中再度惨跌，得票率不足20%，而这可是在社民党人历来深深扎根的一个州！

社民党不再是可靠伙伴

有了这样的选举败绩后，要求社民党尽快离开默克尔执政联盟、以求确保本党生存下去的呼声会更高涨。未来数周，这一内部争论也将继续使德国无暇他顾，使政府难以正常履职。毋庸置疑，这不仅对本国，而且对不断两极分化、由外向里消解的欧洲，都意味着灾难。

不过，这个选举之夜也有好消息：黑森州将能组成一个政府，其成员均深植于基本法、在基本法的坚实基础上执政；尽管右翼民族主义势力进入了所有联邦州议会，但政府桌旁没有反犹主义者的位子。

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