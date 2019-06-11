评论：高速公路收费取消--谢谢奥地利！

（德国之声中文网）德国人得感谢奥地利人的东西本来不多。最容易想到的该是维也纳华尔兹舞，或者，萨赫蛋糕（Sacher-Torte）、苹果蛋卷糕，及其它美味甜点。然而， 本周二（6月18日）则无疑是德国小百姓该因那个南部邻居而喜悦的一个日子。

因为，奥地利使德国避免了一场官僚主义大难。代表驾车人利益的德国驾车人联合会（ADAC）的计算显示，当局的相关计划是否能达到原先的目标，即让国库进账，尚在未定之数。德国人在高速公路收费设想上落入核心权限陷阱而难以自拔：以要求特高因而复杂至极的方式解决一个本来简单的问题。

来自巴伐利亚的馊主意

相关设想6年前起于德国的南部，具体而言就是巴伐利亚州。当地人在各种聚会上表达不满，声称，老实巴交的巴伐利亚人在众邻国均须缴纳高速公路费，而所有外国人在前往阿尔卑斯山或亚德里亚海的途中，却可免费驶经美丽的德国高速公路。由于在该州执政的基社盟本就是一个原始意义上的民粹主义政党，所以，向外国人征收高速公路费从此成了一个政治纲领。

德国高速驾驶指南 17岁的诱惑，18岁的自由 德国的道路网十分发达。在德国，申领驾驶执照的最低年龄是17岁。而年满18岁之后，就可以在没有成年人陪伴的情况下自主驾车上路。

德国高速驾驶指南 堵车虽恼人，工地更可恨 根据全德汽车俱乐部ADAC的统计，2017年，德国的堵车程度比2016年上涨了4%，平均每天拥堵长度达4000公里。造成拥堵的原因，并非道路上的汽车增多，而是因为无数的工地。在大城市的近郊地区，拥堵尤其严重。

德国高速驾驶指南 礼貌超车，抵制飙车 在德国高速公路开车，没有最快、只有更快。即便是按照最高限速行驶，也依然会被更快的车辆所超越。有些飙车族会不断闪烁大灯，迫使前车让路。虽说超车道只能在短时超车时占用，但是飙车同样也是对超车道的一种滥用。

德国高速驾驶指南 如果超速，请笑一笑！ 魔高一尺，道高一丈。遍布各地的测速雷达是飙车族的克星，也是许多普通驾车者的噩梦。超速者看见路边的测速雷达时，往往为时已晚。不久后，超速者就会受到一张罚单，以及测速雷达自动拍摄的方向盘后的“倩影”。

德国高速驾驶指南 不许打手机！摸摸也不行！ 在德国，开车打手机绝对违法，开车时用手去操作手机也同样违法。一旦被警察发现，最高会面临100欧元的罚款，还会被扣除1分。如果在打手机开车时还发生了车祸，经济损失则将极其惨重，甚至于驾照也会被临时吊销。针对开车玩手机的法规，在2017年进一步收紧。

德国高速驾驶指南 再堵也要让路 救护车、警车、消防车在道路上拥有绝对的先行权，即便堵得水泄不通，驾车族也必须为拉响警报的特勤车辆让出一条紧急通道。如果不遵守这条规定，将遭到罚款200欧元外加扣分的处罚。原则上，紧急通道应当在左起第一条与第二条车道之间。

德国高速驾驶指南 有备无患，一路平安 在高速公路上发生事故或紧急停车时，必须在车后方一定距离竖立橙红色的警示标志，离开车辆的人也必须穿着反光背心。根据法律规定，警示标志、反光背心、急救包必须常备在车上。

德国高速驾驶指南 酒驾违法，“酒骑”也要罚 在德国，新手司机以及职业司机绝对不能酒后驾驶，对于其他普通驾车族，血液中的酒精浓度不得超过千分之0.5。否则，就会面临至少500欧元的罚款。而且，骑自行车也有酒驾规定：血液酒精浓度不得超过千分之1.6。

德国高速驾驶指南 换上冬胎，杜绝“滑行” 德国法律规定，在冰雪或泥泞路面行车，车辆必须装备冬季轮胎。因此，驾车族最好在10月到来年4月间换上冬胎，否则就有可能面临高额的罚款，一旦发生事故，保险公司也会拒绝理赔。

德国高速驾驶指南 轻松抵达目的地的正确方式 不论是在德国高速公路还是普通公路上驾车，都要牢记一点：戒急戒躁。早点出门，留有余地，减轻压力，安心行车。如果想更放松，不如考虑一下德国的公交系统：将汽车留在家里，在火车上打个盹，轻松抵达目的地。 作者: Louisa Schaefer



在不久后启动的2013年德国联邦议院选战中，默克尔总理声明，"只要有我在就不会有轿车（高速公路）收费"。然而，选举结束后不久，这位自诩说话算话的政府首脑却改变初衷，相关的要求载入了前届联邦政府的联合组阁协议。此后，由基社盟执掌的交通部使用了大量人力专门负责实施这一难有其匹的荒唐设想。

不过，即使在这个时候，人们本还可以非常简单地处理这件事情：所有人，--不管是国内的还是国外的--都买一张缴费单，贴在车子的挡风玻璃上，事情也就完了。多年里，奥地利人、瑞士人、捷克人都是这么做的。即使是对技术上有高要求的人来说，也有一种解决办法：直接照搬现有成熟的货车收费系统便成。每辆轿车都装置一个带发射功能的晶片，所跑的每一公里都计算在案，跑得多的多付费，跑得少的，少给钱。

德国之声评论员Felix Steiner

歧视作为原则

但是，不行， 我们德国人，自诩的超级欧洲人和表率，一定不能让本国人吃亏。因为，我们早已替我们美丽的高速公路支付了足够的费用，并且承受着欧洲几乎最高的汽油和机动车税。因为我们德国人对我们的汽车和高速公路有着一种特殊的关系（此外就只有对森林了），所以，对与此相关的收费问题特别敏感。最后，缴费的只能是蛮不讲理的外国人，他们对驶经其国家的德国人也收过路费。

大家都缴费，但德国人可经由机动车免税拿回这笔钱，--在柏林，在欧委会没有一个人、甚至今年2月欧洲法院总检查长也都未能从中嗅出歧视味儿，这着实令人费解。

经过漫长的6年，事情总算有了个了断。这是好的。感谢奥地利！

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