评论：高速公路收费取消--谢谢奥地利！

要上德国高速公路，大家都得缴费。不过，德国人可以把钱要回来。德国之声评论员Felix Steiner指出，即便不是慧眼者，也都能想到，这一设想难过欧洲法院这一关。
（德国之声中文网）德国人得感谢奥地利人的东西本来不多。最容易想到的该是维也纳华尔兹舞，或者，萨赫蛋糕（Sacher-Torte）、苹果蛋卷糕，及其它美味甜点。然而， 本周二（6月18日）则无疑是德国小百姓该因那个南部邻居而喜悦的一个日子。
因为，奥地利使德国避免了一场官僚主义大难。代表驾车人利益的德国驾车人联合会（ADAC）的计算显示，当局的相关计划是否能达到原先的目标，即让国库进账，尚在未定之数。德国人在高速公路收费设想上落入核心权限陷阱而难以自拔：以要求特高因而复杂至极的方式解决一个本来简单的问题。
来自巴伐利亚的馊主意
相关设想6年前起于德国的南部，具体而言就是巴伐利亚州。当地人在各种聚会上表达不满，声称，老实巴交的巴伐利亚人在众邻国均须缴纳高速公路费，而所有外国人在前往阿尔卑斯山或亚德里亚海的途中，却可免费驶经美丽的德国高速公路。由于在该州执政的基社盟本就是一个原始意义上的民粹主义政党，所以，向外国人征收高速公路费从此成了一个政治纲领。
在不久后启动的2013年德国联邦议院选战中，默克尔总理声明，"只要有我在就不会有轿车（高速公路）收费"。然而，选举结束后不久，这位自诩说话算话的政府首脑却改变初衷，相关的要求载入了前届联邦政府的联合组阁协议。此后，由基社盟执掌的交通部使用了大量人力专门负责实施这一难有其匹的荒唐设想。
不过，即使在这个时候，人们本还可以非常简单地处理这件事情：所有人，--不管是国内的还是国外的--都买一张缴费单，贴在车子的挡风玻璃上，事情也就完了。多年里，奥地利人、瑞士人、捷克人都是这么做的。即使是对技术上有高要求的人来说，也有一种解决办法：直接照搬现有成熟的货车收费系统便成。每辆轿车都装置一个带发射功能的晶片，所跑的每一公里都计算在案，跑得多的多付费，跑得少的，少给钱。
歧视作为原则
但是，不行， 我们德国人，自诩的超级欧洲人和表率，一定不能让本国人吃亏。因为，我们早已替我们美丽的高速公路支付了足够的费用，并且承受着欧洲几乎最高的汽油和机动车税。因为我们德国人对我们的汽车和高速公路有着一种特殊的关系（此外就只有对森林了），所以，对与此相关的收费问题特别敏感。最后，缴费的只能是蛮不讲理的外国人，他们对驶经其国家的德国人也收过路费。
大家都缴费，但德国人可经由机动车免税拿回这笔钱，--在柏林，在欧委会没有一个人、甚至今年2月欧洲法院总检查长也都未能从中嗅出歧视味儿，这着实令人费解。
经过漫长的6年，事情总算有了个了断。这是好的。感谢奥地利！
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