 评论：高速公路收费取消--谢谢奥地利！ | 时事评论 | DW | 19.06.2019

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时事评论

评论：高速公路收费取消--谢谢奥地利！

要上德国高速公路，大家都得缴费。不过，德国人可以把钱要回来。德国之声评论员Felix Steiner指出，即便不是慧眼者，也都能想到，这一设想难过欧洲法院这一关。

  • Symbolbild Deutschland PKW-Maut (Getty Images/S. Gallup)

    事实，还是神话？德国高速公路那些事

    最古老的高速公路

    柏林市区内的AVUS被普遍视为德国历史最久的高速公路。这条公路建于1913年至1921年间，当时只有10公里长。由于它的“迷你身材”，许多人把AVUS公路称为“高速公路的雏形”。

  • Deutschland Verkehr Blitzer (DW/M. Nelioubin)

    事实，还是神话？德国高速公路那些事

    “车辆专用道”

    德国第一条“正经”的高速公路在1932年8月6日投入运营，连接科隆和波恩。按照字面意思直接翻译的话，这条公路叫做“车辆专用道路”。如今，这条公路已经成为A555高速公路的一部分。

  • Bildergalerie deutsche Autobahnen (picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    事实，还是神话？德国高速公路那些事

    戳穿“希特勒神话”

    历史学家们指出，有关“希特勒主导建设了德国第一条高速公路”的说法纯属虚构。上图提到的那条公路是由时任科隆市长阿登纳推动修建的，阿登纳在二战之后成为联邦德国首任总理。

  • Australien Flüssiggas Transport (picture-alliance/dpa)

    事实，还是神话？德国高速公路那些事

    最长“高速”不在德国

    研究各国统计数据便可发现，世界上最长的高速公路位于澳大利亚。该国的国家高速公路（也被称为一号高速）延伸整个澳洲大陆，全长超过14000公里。

  • Filmstills Deutschland von oben (Universum Film)

    事实，还是神话？德国高速公路那些事

    令人赞叹的公路网络

    德国全境的高速公路总长只有13000公里，还不及澳大利亚一号高速。但德国的高速公路使用率却相当惊人：虽然在德国所有远程公路（包括联邦国道等）中，高速公路仅占6%，但却承担公路运输总量的近三分之一。

  • Symbolbild Pkw-Maut in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    事实，还是神话？德国高速公路那些事

    德国高速不再免费

    德国联邦交通部长多布林特（Alexander Dobrindt）希望通过对客车征收高速费为国家财政“创收”40亿欧元，这在德国上下引发了讨论与批评。周五（3月31日）联邦参议院通过了联邦议院提交的有关客车高速费的法案，客车“过路费”就要来了。

    作者: Hardy Graupner


  • Symbolbild Deutschland PKW-Maut (Getty Images/S. Gallup)

    事实，还是神话？德国高速公路那些事

    最古老的高速公路

    柏林市区内的AVUS被普遍视为德国历史最久的高速公路。这条公路建于1913年至1921年间，当时只有10公里长。由于它的“迷你身材”，许多人把AVUS公路称为“高速公路的雏形”。

  • Deutschland Verkehr Blitzer (DW/M. Nelioubin)

    事实，还是神话？德国高速公路那些事

    “车辆专用道”

    德国第一条“正经”的高速公路在1932年8月6日投入运营，连接科隆和波恩。按照字面意思直接翻译的话，这条公路叫做“车辆专用道路”。如今，这条公路已经成为A555高速公路的一部分。

  • Bildergalerie deutsche Autobahnen (picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    事实，还是神话？德国高速公路那些事

    戳穿“希特勒神话”

    历史学家们指出，有关“希特勒主导建设了德国第一条高速公路”的说法纯属虚构。上图提到的那条公路是由时任科隆市长阿登纳推动修建的，阿登纳在二战之后成为联邦德国首任总理。

  • Australien Flüssiggas Transport (picture-alliance/dpa)

    事实，还是神话？德国高速公路那些事

    最长“高速”不在德国

    研究各国统计数据便可发现，世界上最长的高速公路位于澳大利亚。该国的国家高速公路（也被称为一号高速）延伸整个澳洲大陆，全长超过14000公里。

  • Filmstills Deutschland von oben (Universum Film)

    事实，还是神话？德国高速公路那些事

    令人赞叹的公路网络

    德国全境的高速公路总长只有13000公里，还不及澳大利亚一号高速。但德国的高速公路使用率却相当惊人：虽然在德国所有远程公路（包括联邦国道等）中，高速公路仅占6%，但却承担公路运输总量的近三分之一。

  • Symbolbild Pkw-Maut in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    事实，还是神话？德国高速公路那些事

    德国高速不再免费

    德国联邦交通部长多布林特（Alexander Dobrindt）希望通过对客车征收高速费为国家财政“创收”40亿欧元，这在德国上下引发了讨论与批评。周五（3月31日）联邦参议院通过了联邦议院提交的有关客车高速费的法案，客车“过路费”就要来了。

    作者: Hardy Graupner


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德国高速公路是全世界车速最快的高速公路。能开多快就可以开多快，这便是全世界广为流传的有关德国高速公路无限速的神话。然而，畅通无阻的德国高速却也只是一个美丽神话而已。 (20.01.2019)

（德国之声中文网）德国人得感谢奥地利人的东西本来不多。最容易想到的该是维也纳华尔兹舞，或者，萨赫蛋糕（Sacher-Torte）、苹果蛋卷糕，及其它美味甜点。然而， 本周二（6月18日）则无疑是德国小百姓该因那个南部邻居而喜悦的一个日子。

因为，奥地利使德国避免了一场官僚主义大难。代表驾车人利益的德国驾车人联合会（ADAC）的计算显示，当局的相关计划是否能达到原先的目标，即让国库进账，尚在未定之数。德国人在高速公路收费设想上落入核心权限陷阱而难以自拔：以要求特高因而复杂至极的方式解决一个本来简单的问题。

来自巴伐利亚的馊主意

相关设想6年前起于德国的南部，具体而言就是巴伐利亚州。当地人在各种聚会上表达不满，声称，老实巴交的巴伐利亚人在众邻国均须缴纳高速公路费，而所有外国人在前往阿尔卑斯山或亚德里亚海的途中，却可免费驶经美丽的德国高速公路。由于在该州执政的基社盟本就是一个原始意义上的民粹主义政党，所以，向外国人征收高速公路费从此成了一个政治纲领。

  • Deutschland verfügt über ein hervorragendes Straßennetz, das geradezu dazu einlädt, es zu erforschen. Das Mindestalter zur Erlangung eines Führerscheins ist 17 Jahre, ohne Begleitung eines Erwachsenen darf man aber erst mit 18 ans Steuer.

    德国高速驾驶指南

    17岁的诱惑，18岁的自由

    德国的道路网十分发达。在德国，申领驾驶执照的最低年龄是17岁。而年满18岁之后，就可以在没有成年人陪伴的情况下自主驾车上路。

  • Nach Angaben des nationalen Automobilclubs ADAC nahmen Staus 2017 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent zu. Im Durchschnitt bildete sich jeden Tag eine Blechlawine von knapp 4000 Kilometern. Verursacht werden Staus nicht durch mehr Autos im Straßenverkehr, sondern vor allem durch zahlreiche Baustellen. Also machen Sie sich gefasst auf lange Wartezeiten - vor allem im Umkreis von Städten.

    德国高速驾驶指南

    堵车虽恼人，工地更可恨

    根据全德汽车俱乐部ADAC的统计，2017年，德国的堵车程度比2016年上涨了4%，平均每天拥堵长度达4000公里。造成拥堵的原因，并非道路上的汽车增多，而是因为无数的工地。在大城市的近郊地区，拥堵尤其严重。

  • Sogar wenn man selbst im Höchsttempo fährt, hat man manchmal den Eindruck, dass es anderen Autofahrern immer noch nicht schnell genug geht. Besonders rücksichtslose Vertreter fahren eng auf und versuchen mit Lichthupe, Sie von der Bahn zu drängen. Schließlich soll die linke Fahrbahn eigentlich nur als Überholspur dienen. Trotzdem sollten Sie sich nicht terrorisieren lassen!

    德国高速驾驶指南

    礼貌超车，抵制飙车

    在德国高速公路开车，没有最快、只有更快。即便是按照最高限速行驶，也依然会被更快的车辆所超越。有些飙车族会不断闪烁大灯，迫使前车让路。虽说超车道只能在短时超车时占用，但是飙车同样也是对超车道的一种滥用。

  • Hüten Sie sich vor Radarkontrollen! Kameras zur Geschwindigkeitskontrolle sind in Deutschland weit verbreitet, sowohl auf den Autobahnen als auch im innerstädtischen Verkehr. Die verhassten Geräte stehen am Wegesrand, aber leider bemerkt man sie oft erst, wenn es schon zu spät ist! In diesem Falle wird man Ihnen ein Knöllchen zuschicken - mitsamt einem Foto von Ihnen am Steuer.

    德国高速驾驶指南

    如果超速，请笑一笑！

    魔高一尺，道高一丈。遍布各地的测速雷达是飙车族的克星，也是许多普通驾车者的噩梦。超速者看见路边的测速雷达时，往往为时已晚。不久后，超速者就会受到一张罚单，以及测速雷达自动拍摄的方向盘后的“倩影”。

  • Nicht nur das Telefonat während der Fahrt ist verboten, sondern überhaupt ein Handy in der Hand zu halten. Falls Sie erwischt werden, könnte Sie das bis zu 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg kosten. Wenn man einen Unfall baut, während man telefoniert, wird's richtig teuer und der Führerschein könnte für eine Weile weg sein. Die Strafen wurden 2017 verschärft.

    德国高速驾驶指南

    不许打手机！摸摸也不行！

    在德国，开车打手机绝对违法，开车时用手去操作手机也同样违法。一旦被警察发现，最高会面临100欧元的罚款，还会被扣除1分。如果在打手机开车时还发生了车祸，经济损失则将极其惨重，甚至于驾照也会被临时吊销。针对开车玩手机的法规，在2017年进一步收紧。

  • Streng geahndet wird auch das Blockieren von Rettungsfahrzeugen. Bei Staus und Unfällen müssen die Autofahrer eine Rettungsgasse für Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr bilden. Wer sich nicht an diese Regel hält, könnte eine Strafe von 200 Euros und Punkte in Flensburg aufgebrummt bekommen. Die Rettungsgasse muss zwischen der ganz linken und der daneben liegenden Fahrbahn gebildet werden.

    德国高速驾驶指南

    再堵也要让路

    救护车、警车、消防车在道路上拥有绝对的先行权，即便堵得水泄不通，驾车族也必须为拉响警报的特勤车辆让出一条紧急通道。如果不遵守这条规定，将遭到罚款200欧元外加扣分的处罚。原则上，紧急通道应当在左起第一条与第二条车道之间。

  • Im Falle eines Unfalls oder einer Panne müssen Autofahrer ein orange aufleuchtendes Warndreieck ein paar Meter hinter dem Auto auf der Fahrbahn aufstellen und sich selbst eine Jacke in Leuchtfarbe anziehen. Beides sowie auch ein Nothilfeset, unter anderem mit Verbandsmaterial, müssen Autofahrer stets dabei haben.

    德国高速驾驶指南

    有备无患，一路平安

    在高速公路上发生事故或紧急停车时，必须在车后方一定距离竖立橙红色的警示标志，离开车辆的人也必须穿着反光背心。根据法律规定，警示标志、反光背心、急救包必须常备在车上。

  • In Deutschland dürfen Fahranfänger und professionelle Fahrer überhaupt keinen Alkohol konsumieren. Für alle anderen gilt eine Begrenzung von 0,5 Promille. Fahrradfahren ist bis 1,6 Promille erlaubt. Die Strafen beginnen bei 500 Euro und gehen steil in die Höhe. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man am besten gar keinen Alkohol vor dem Fahren trinken!

    德国高速驾驶指南

    酒驾违法，“酒骑”也要罚

    在德国，新手司机以及职业司机绝对不能酒后驾驶，对于其他普通驾车族，血液中的酒精浓度不得超过千分之0.5。否则，就会面临至少500欧元的罚款。而且，骑自行车也有酒驾规定：血液酒精浓度不得超过千分之1.6。

  • Winterreifen oder auch Allwetterreifen sind in Deutschland Vorschrift, sobald Eis, Schnee oder Matsch auf den Straßen auftauchen. Das kann zwischen Oktober und Ostern jederzeit vorkommen. Das Fahren auf einer vereisten Straße ohne korrekte Bereifung kann teuer werden. Im Falle eines Unfalls könnte dann auch der Versicherungsschutz entfallen.

    德国高速驾驶指南

    换上冬胎，杜绝“滑行”

    德国法律规定，在冰雪或泥泞路面行车，车辆必须装备冬季轮胎。因此，驾车族最好在10月到来年4月间换上冬胎，否则就有可能面临高额的罚款，一旦发生事故，保险公司也会拒绝理赔。

  • Der beste Ratschlag für das Fahren auf deutschen Straßen und Autobahnen lautet: Keine Hektik! Nehmen Sie sich Zeit und lassen sich nicht unter Druck setzen. Davon mal ganz abgesehen verfügt Deutschland über ein hervorragendes Netz öffentlicher Verkehrsmittel. Überlegen Sie sich also, ob Sie überhaupt unbedingt Auto fahren müssen oder nicht lieber in einem Zug entspannen!

    德国高速驾驶指南

    轻松抵达目的地的正确方式

    不论是在德国高速公路还是普通公路上驾车，都要牢记一点：戒急戒躁。早点出门，留有余地，减轻压力，安心行车。如果想更放松，不如考虑一下德国的公交系统：将汽车留在家里，在火车上打个盹，轻松抵达目的地。

    作者: Louisa Schaefer


在不久后启动的2013年德国联邦议院选战中，默克尔总理声明，"只要有我在就不会有轿车（高速公路）收费"。然而，选举结束后不久，这位自诩说话算话的政府首脑却改变初衷，相关的要求载入了前届联邦政府的联合组阁协议。此后，由基社盟执掌的交通部使用了大量人力专门负责实施这一难有其匹的荒唐设想。

不过，即使在这个时候，人们本还可以非常简单地处理这件事情：所有人，--不管是国内的还是国外的--都买一张缴费单，贴在车子的挡风玻璃上，事情也就完了。多年里，奥地利人、瑞士人、捷克人都是这么做的。即使是对技术上有高要求的人来说，也有一种解决办法：直接照搬现有成熟的货车收费系统便成。每辆轿车都装置一个带发射功能的晶片，所跑的每一公里都计算在案，跑得多的多付费，跑得少的，少给钱。

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德国之声评论员Felix Steiner

歧视作为原则

但是，不行， 我们德国人，自诩的超级欧洲人和表率，一定不能让本国人吃亏。因为，我们早已替我们美丽的高速公路支付了足够的费用，并且承受着欧洲几乎最高的汽油和机动车税。因为我们德国人对我们的汽车和高速公路有着一种特殊的关系（此外就只有对森林了），所以，对与此相关的收费问题特别敏感。最后，缴费的只能是蛮不讲理的外国人，他们对驶经其国家的德国人也收过路费。

大家都缴费，但德国人可经由机动车免税拿回这笔钱，--在柏林，在欧委会没有一个人、甚至今年2月欧洲法院总检查长也都未能从中嗅出歧视味儿，这着实令人费解。

经过漫长的6年，事情总算有了个了断。这是好的。感谢奥地利！

 

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