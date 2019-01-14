评论：马克龙的“良药”恐难见效

（德国之声中文网）上周六晚上（1月11日），法国 总统马克龙终于向全国人民发出了他早就宣布的告国民书。他在信中提出了32个基本问题。内容涉及税收、环境和国家未来等话题。他还谈到他在未来几周内如何与全国人民举行对话的计划。与民沟通是当务之急， 尤其在挽救民意的问题上。

两个月来， 整个法国都在讨论基本的政治问题,，例如在市政厅、工作场所或农贸市场。1月15日马克龙本人也将在诺曼底启动全国性"大辩论"。去年秋季，他在纪念第一次世界大战结束100周年之际进行全国巡视时，就曾经做过类似的尝试。当时他的目标也是为了重建与民众的联系，重现2年前他竞选时的一些激情。

法国人想要和解？

然而，随着已经持续了2个多月的"黄背心"抗议活动，其目标看来难以实现。根据相关部门的统计数字，上个周末参加抗议活动的示威者人数再次增加。整个法国共有 84 000 人走上街头， 暴力的激烈程度似乎加剧。现在需要考虑的是， 法国人是否愿意改善与总统的关系？

马克龙在告国民书中明确表示，他不会采取激进的新的路线。相反，他在全力争取人民对其路线及其信念的理解。他试图表明，国家得到这么多，也就只能付出这么多。他坚持认为, "生态转型"至关重要。同时他也认定，重新恢复最近被废除的"富人税"绝无可能。因此说，引起"黄背心"抗议运动的导火索依旧很多。

黄背心运动的动力

现在，这位法国总统显然想通过他的告国民书平息"黄背心"运动。如果总统与人民之间的紧张关系是因为一系列的误解造成的，那么他的这一尝试肯定具有很大的成功可能性。然而情况并非如此。

Max Hofmann是德国之声驻布鲁塞尔首席记者

马克龙在竞选总统时，他将采取什么样的执政风格就已经相当明显，而且他也确实是这么做的。现在他至多会对自己唯我独尊的工作风格作一些调整，也有可能会对其执政路线做些小的修正。如果他做出大的调整，像他的几位前任那样，在工会和街头示威者面前低头，那他将在许多人面前失去信誉。

然而，马克龙能够扭转局面吗？ 上周末"黄背心"运动发出的信号已经相当明确。他们似乎对总统的魅力攻势根本不买帐。民众与总统的冲突是黄背心运动的动力，这是无法改变的现实。然而其他国民是怎样认为的呢？根据民调结果，大约半数以上的法国人认为，抗议活动现在该结束了。看来支持总统的人还是有的。

需要解决的问题很多

因此说，这就是他作为国家元首唯一能够做的事情。他不能背叛自己的信念，因为这正是当选总统的理由。同时，他誓言要改善施政风格, 并对未来几个月大辩论中可能出现的任何建议都持开放态度。

当然, 他也希望自己的改革能够初见成效，而随着时间的推移，黄背心运动也能渐渐平息。这是马克龙一厢情愿，而且变数很多，但是它也有可能成为事实。 但是政治关系往往和人际关系一样，一旦摧毁便很难再恢复。未来几个月，马克龙和法国人面临着一系列需要解决的问题，结局还需拭目以待。

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