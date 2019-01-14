 评论：马克龙的“良药”恐难见效 | 时事评论 | DW | 14.01.2019

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时事评论

评论：马克龙的“良药”恐难见效

在其政策受到数周的抗议之后, 法国总统发表了一封告国民书，试图以此与人民达成谅解。德国之声评论员Max Hofmann认为，虽然寻求和解很难，但也并非不可能。

Frankreich Gelbwesten-Protest (Getty Images/AFP/S. Al-Doumy)

“黄背心”的抗议者会不会买马克龙的账？

（德国之声中文网）上周六晚上（1月11日），法国 总统马克龙终于向全国人民发出了他早就宣布的告国民书。他在信中提出了32个基本问题。内容涉及税收、环境和国家未来等话题。他还谈到他在未来几周内如何与全国人民举行对话的计划。与民沟通是当务之急， 尤其在挽救民意的问题上。

两个月来， 整个法国都在讨论基本的政治问题,，例如在市政厅、工作场所或农贸市场。1月15日马克龙本人也将在诺曼底启动全国性"大辩论"。去年秋季，他在纪念第一次世界大战结束100周年之际进行全国巡视时，就曾经做过类似的尝试。当时他的目标也是为了重建与民众的联系，重现2年前他竞选时的一些激情。

法国人想要和解？

然而，随着已经持续了2个多月的"黄背心"抗议活动，其目标看来难以实现。根据相关部门的统计数字，上个周末参加抗议活动的示威者人数再次增加。整个法国共有 84 000 人走上街头， 暴力的激烈程度似乎加剧。现在需要考虑的是， 法国人是否愿意改善与总统的关系？

马克龙在告国民书中明确表示，他不会采取激进的新的路线。相反，他在全力争取人民对其路线及其信念的理解。他试图表明，国家得到这么多，也就只能付出这么多。他坚持认为, "生态转型"至关重要。同时他也认定，重新恢复最近被废除的"富人税"绝无可能。因此说，引起"黄背心"抗议运动的导火索依旧很多。

黄背心运动的动力

现在，这位法国总统显然想通过他的告国民书平息"黄背心"运动。如果总统与人民之间的紧张关系是因为一系列的误解造成的，那么他的这一尝试肯定具有很大的成功可能性。然而情况并非如此。

Hofmann Max Kommentarbild

Max Hofmann是德国之声驻布鲁塞尔首席记者

马克龙在竞选总统时，他将采取什么样的执政风格就已经相当明显，而且他也确实是这么做的。现在他至多会对自己唯我独尊的工作风格作一些调整，也有可能会对其执政路线做些小的修正。如果他做出大的调整，像他的几位前任那样，在工会和街头示威者面前低头，那他将在许多人面前失去信誉。

然而，马克龙能够扭转局面吗？ 上周末"黄背心"运动发出的信号已经相当明确。他们似乎对总统的魅力攻势根本不买帐。民众与总统的冲突是黄背心运动的动力，这是无法改变的现实。然而其他国民是怎样认为的呢？根据民调结果，大约半数以上的法国人认为，抗议活动现在该结束了。看来支持总统的人还是有的。

需要解决的问题很多

因此说，这就是他作为国家元首唯一能够做的事情。他不能背叛自己的信念，因为这正是当选总统的理由。同时，他誓言要改善施政风格, 并对未来几个月大辩论中可能出现的任何建议都持开放态度。

当然, 他也希望自己的改革能够初见成效，而随着时间的推移，黄背心运动也能渐渐平息。这是马克龙一厢情愿，而且变数很多，但是它也有可能成为事实。 但是政治关系往往和人际关系一样，一旦摧毁便很难再恢复。未来几个月，马克龙和法国人面临着一系列需要解决的问题，结局还需拭目以待。

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  • A yellow vest demonstrator has a picture of Macron on it with the word, 'dictator' under his face (Reuters/C. Platiau)

    席卷法国的“黄背心运动”

    马克龙犯众怒

    2016年5月当选法国总统后，马克龙的支持度便一路下滑。罪魁祸首便是他所推行的一系列财政政策不得人心，比如停止征收富人税；以及他自大傲慢的形象。不过最终触发抗议运动的是为了促进环保而大幅增加燃油税的政策。去年10月，一个指控马克龙“猎杀司机”的视频在网上疯传。

  • Police confront yellow vest protesters in Antibes, France (Reuters/E. Gaillard)

    席卷法国的“黄背心运动”

    抗议波及全国

    网上怒火很快蔓延到街头，超过29万名抗议者穿上交通应急黄背心，在全国各地封堵道路。通过社交媒体串联的这场运动并没有特定组织架构，也没有明确的领导人物，此外参与者也不接受来自工会或党派的支持。有一人在这次抗议过程中身亡，超过150人遭到逮捕。

  • A yellow-vest protester holds up a flare on the Champs-Elysees (Reuters/B. Tessier)

    席卷法国的“黄背心运动”

    冲突与破坏

    由于马克龙政府表示不会退让，抗议运动持续进行。11月24日，约11万人再度举行全国抗议，巴黎有8000人参与。抗争过程中发生暴力及破坏行为。警方与抗议者在香榭丽舍大街爆发冲突（上图），并动用高压水龙和催泪瓦斯。媒体报道称，骚乱造成高达100万欧元损失。

  • Macron presses his lips together and looks down as he stands next to a guard (Getty Images/AFP/B. Guay)

    席卷法国的“黄背心运动”

    压力之下的屈服

    “黄背心”成为马克龙面对的巨大难题。他起初拒绝在燃油税问题上作出让步，后来又表示如果油价上涨会作出相应调整。抗议者并没有因此感到满足，12月1日 ，抗议浪潮再次席卷法国，巴黎发生暴力打砸事件。马克龙第二天召集危机会议。在抗议运动持续不断的威胁之下，马克龙12月5日宣布放弃燃油税改革计划。

  • A man in a gas mask with a french flag stands in front of burning debris in Paris (picture-alliance/dpa/J. Mattiale Pictorium)

    席卷法国的“黄背心运动”

    巴黎严阵以待

    但是，马克龙依然拒绝重新实施富人税，并拒绝按照抗议者要求辞职下台。“黄背心运动”的参与者很难简单归类，其政治光谱涵盖极左到极右，其中后者原本就反对马克龙出任总统。12月8日 ，法国再度爆发全国范围的抗议活动。武装防暴车出现在巴黎街头维持秩序，城市大部分地区进入封锁状态。

  • Macron sits at an elaborate desk and holds out his hands as he gives a televised address (Reuters/L. Marin)

    席卷法国的“黄背心运动”

    对全国发表讲话

    12月10日，马克龙在爱丽舍宫对全国发表电视讲话。超过2100万人收看直播。马克龙表现和解意愿，承认在危机中自己也有责任，并推出一些财政措施，包括提高最低工资水平，加班工资免税，并对低收入退休者减免税收。

  • Two protesters in yellow vests cling to one another and cry out as police stand in the background (Reuters/Y. Herman)

    席卷法国的“黄背心运动”

    波及邻国

    在此期间，“黄背心运动”已经从法国蔓延到周边其他国家。比利时的抗议者对高税负，食品价格高涨，工资收入和养老金过低表达不满。抗议人群对比利时首相府投掷石块，防暴警察出动高压水龙回击。德国的柏林和慕尼黑也出现类似抗议活动。

  • Protesters in yellow vests stand in front of the Arc d'Triomphe (Reuters/C. Hartmann)

    席卷法国的“黄背心运动”

    平安新年夜

    法国的抗议活动一直持续到12月底，尽管参与人数有所回落。一些比较知名的“非正式”运动领导者并未因此灰心丧气，而是在社交媒体上继续鼓舞民众抗争。不少抗议者在新年夜的巴黎穿上黄背心，举行颇有“节日气氛”的和平抗议。

  • A protester jumps on a car in Paris (Reuters/G. Fuentes)

    席卷法国的“黄背心运动”

    2019:未完待续

    2019:未完待续 如果以为“黄背心”就此偃旗息鼓，就大错特错。1月5日，节日之后的第一波抗议活动再次聚集超过5万民众，不过这一数字依然比不上12月的高潮期间。巴黎再次发生警方与民众的冲突，部分抗议者燃烧摩托车，冲击政府机构。马克龙谴责暴力行为，宣称“会实现正义”。

  • Yellow Vest women protesters during a demonstration of the 'Yellow Vests Women' in Paris

    席卷法国的“黄背心运动”

    重塑形象

    1月6日，数百名女性身穿“黄背心”穿行巴黎市区，以求恢复该运动的和平形象。在游行期间，参与者集体跪下，对运动迄今的10名死难者和众多伤者默哀致意。

    作者: Cristina Burack


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