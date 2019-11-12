评论：香港的暴力必须停止

（德国之声中文网）在抗议浪潮持续到第五个月时，这个中国的特别行政区出现了暴力升级--而且和以往不同的是，这次发生在一个工作日而非周末：周一中午，两名香港警察试图对一个被示威者封锁的交通路口进行清场，他们被多名满腔怒火、部分蒙面的抗议者包围。此时增援的警力还没有赶到，其中一名警察向一名示威者的腹部开了枪，因为后者没有听从警察发出的后退指令，并且显然让警员感受到了威胁。

还有一名示威者被这位警员击中两枪，同样当场倒地。与此同时，旁边还有人向这两名没有穿戴防护设备的警员砸掷大块不明物体。腹部中枪者目前情况危急。就在同一天，香港的马鞍山有一群黑衣人在天桥过道同一名50多岁的男子发生口角，争吵过程中有人向这名男子泼洒了易燃液体并且点燃，造成他全身起火并严重烧伤，被送往医院救治。

以暴力回应暴力的恶性循环

在香港抗议浪潮一开始，示威者就指责警方滥用暴力；然而现在抗议行动本身也暴力泛滥。那些打砸破坏者的动机很明显：他们想要挑衅警察，给这个城市制造更多的动荡，从而始终占据新闻的头版头条。可能人数不多的勇武派已经忘记了，这场抗议运动从一开始是以"和理非"（即"和平、理性、非暴力"）作为信条的。

而香港的警察力量，所谓的"纪律部队"，目前来看没有能力采用适当的手段去维护公共秩序。虽然有中国党和国家领导层的决议在背后撑腰，警方在某些个别情况下可以重新控制局面，但是对于如何长期稳住局面，他们没有一个整体性的方案。此外，关于如何按照示威者的要求，对警察暴力执法的问题进行独立调查，目前也尚未达成共识。

刚刚被任命香港警务处处长的邓炳强，素有"鹰派"之称，他必须要尽快思考如何才能让警察重新赢得民众的信任，同时还要完成警察所肩负的政治使命，那就是重建社会秩序。要达到这一目标，他需要更多运用的不是"铁拳"，而是对力道的细致拿捏。以暴制暴最终只能导致不断的恶性循环，永远也无法实现目标。

手持燃烧瓶的示威者

对话是唯一的解决办法

香港民众之所以走上街头，是因为他们想要更多的政治权利。这些权利应该给他们一种安全感，让他们确信民主的体制和富裕的生活将在香港继续存在。然而无政府主义者所采取的暴力和破坏行为造成的效果是恰恰相反的。香港如今已经声誉大跌：很多国际企业都在考虑，是否要将设在香港的分支机构迁走；零售业抱怨营业额一路下滑，因为很多游客现在已经刻意避开这个"东方之珠"。只要香港不重新恢复平静，寻找政治解决途径就十分艰难。

而在这样的局面之下，如果香港特区政府执意推进特别行政区基本法第23条立法，是非常不明智的做法。这条涉及国家安全的法律条文一旦立法通过，理论上司法部门可以对每个示威者追究刑事责任。政府如果采取这样的行动，无异于火上浇油。解决香港的危机，唯一出路就是双方都放弃暴力，展开一场真正的对话。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。