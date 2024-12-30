评论风云：马斯克触动了德国的哪根神经？

德国下届总理呼声最高的基民盟党主席梅尔茨认为，马斯克发表的评论“越权且傲慢”，不记得西方民主国家的历史上，有过类似的例子。

（德国之声中文网）美国科技亿万富翁马斯克在周六（12月28日）在《周日世界报》再次表达了对德国极右翼政党“德国选择党”（AfD）的支持，他的评论称该党是德国“最后的希望火花”。

马斯克并非第一次表述这个观点，今年6月他在X发帖称AfD的政策听上去并不极端。

12月20日，他再次就AfD表态，称只有它才能拯救德国。

马斯克的客座写了哪些内容？

本次，马斯克在评论中进一步阐述了形成以上观点的原因。他首先这样给自己定位：

“作为一名在德国工业和科技领域进行了重大投资的人，我相信我有权公开讨论德国的政治方向。”他认为，德国选择党在经济复苏、能源供应和移民控制等问题上有着强有力的立场。

他写道，“尽管德国选择党被描述为极右翼政党，但它代表了一种与许多德国人共鸣的政治现实，这些人感到他们的关切被主流政界忽视了。该党则直面当下的问题 -- 没有被政治正确掩盖的真相。”

他紧接着评论道，“将德国选择党描述为极右翼极端分子显然是错误的，因为该党领导人魏德尔（Alice Weidel）有一位来自斯里兰卡的同性伴侣！这听起来像希特勒吗？拜托！”

马斯克表示，德国选择党“致力于实行一种有控制的移民政策，优先考虑融入以及维护德国文化和安全。这不是排外，而是为了确保德国在全球化进程中不失去自身的身份。”

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为什么不撤稿？

他的言论引发了德国各界的愤怒，殊不知，德国国内情报机构已在2021年将德国选择党在全国范围内列为疑似极端主义组织。尤其在目前敏感的时期，德国距离提前进行的联邦议院选举还有7周时间，马斯克的言论被看作是操纵竞选的行为。

根据《明镜》的消息，《周日世界报》所属的施普林格出版社总裁德普纳（Matthias Döpfner）是这篇引起广泛争议的客座评论的推手。德普纳是马斯克的崇拜者，可以直接同其联络。《明镜》称，圣诞节前夕，德普纳要求马斯克将“只有AfD才能拯救德国”的观点做些详细阐述。于是《周日世界报》编辑部有了这篇预订的文章。

据“媒体知情者”（Medieninsider）的报道，《世界报》编辑部内部对是否发表这篇评论进行了多日辩论，直至发表文章的最后一刻，甚至召集了紧急会议。争论的一方是主编室，另一方是编辑记者。大部分编辑，其中很多是资深著名的记者，都表态反对发表。编辑委员会的一封反对发表马斯克文章的文件上，有40多位编辑的签名。

编辑们反对的核心理由是，马斯克的文章“伪装成客座评论，为部分明确属于极右翼的德国选择党进行竞选宣传。” 主编室反对撤销约稿的原因在于担心马斯克方面对此反弹、大做文章。

文章发表后，该报评论版的主任编辑科格尔（Eva Marie Kogel）在X平台上发文表示，她已提交辞职信，并附上了相关评论文章的链接。

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各政党批评马斯克干预竞选

德国执政的社民党党主席克林贝尔（Lars Klingbeil）和埃斯肯（Saskia Esken）均发表谴责。

克林贝尔在接受《Funke媒体》纸采访时表示，马斯克正试图破坏德国的稳定，甚至将其与俄罗斯总统普京相提并论，“他们都试图影响我们的选举，并有针对性地支持德国选择党这些民主的敌人。他们的目标是让德国变得虚弱并陷入混乱。”他指出，德国的民主“正面临来自外部的重大威胁”。

埃斯肯则主要提到了马斯克作为企业家的身份，认为这位“世界首富”只有一个目标，“那就是变得更富有。他所做的一切，都是为了实现这一目标。”她进一步指出，这位美国亿万富翁的目的在于“赚钱，当然还有操控舆论”。

德国下届总理最看好的人选、联盟党党主席梅尔茨（Friedrich Merz）也对马斯克在《周日世界报》（Welt am Sonntag）发表的支持AfD的客座文章进行了严厉批评。他表示，这篇文章“越权且傲慢”，“我不记得在西方民主国家的历史上，有过类似的例子，即一个友好国家的选举被如此干涉。”

自民党秘书长布施曼（Marco Buschmann）对《图片报》表示，与一个部分带有民族主义、排外和反犹倾向的政党暧昧不清的任何人，都“不适合作为政治榜样”。绿党前主席朗格（Ricarda Lang）指责马斯克，恰恰因为德国选择党的极右翼立场而支持该党。

（综合报道）

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