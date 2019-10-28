评论：随大流或者不作声

（德国之声中文网）"我不同意您的观点，但我会誓死捍卫您说话的权利。"阻挠右翼民粹主义政党-德国选项党创建人卢克（Bernd Lucke）在汉堡大学演讲的人，该把法国启蒙家伏尔泰的这句话好好记在心里。这句话道出了民主制一项基本原则：言论自由。今天的德国，这一自由正遭遇比很多人所想象的更大的危险。

诚然，在这个国家，代表某种偏离主流的意见的人不会坐牢。从形式上看，言论自由是有保障的。然而，当事人会很快遭到社会的--至少是社会上定调的那部分人的鄙视。

居然是高等学校！

卢克事件尤为极端。在他身上发生的事情和他经济学讲课的题目根本无关。该讲课曾两次被迫中断，只在警方保护下方能进行。是的，对那些活动分子们而言，卢克是选项党的创建人之一，这一事实便足以。其实，卢克早已离开该党，而且正因该党在他眼里已变得过右！然而，对那些示威者来说，根本就不能允许此人在公共场合再发声--无论关于什么题目。

德国之声评论员Christoph Hasselbach认为，德国社会越来越不允许意见多样化，沉湎于危险的一统思维

普遍接受的言论范畴日益狭窄。很多民众有这样的感受。在多个问卷调查中，大多数受问者每一次都表示，涉及某些议题，自己说什么得非常小心，否则会被打入另类、游离于同事、朋友圈和邻居，职场上不再可能晋升。

大多数人指出，首当其冲的是移民议题。俗称的地中海上的难民救助便是一个著例：谁若只是对之表露出哪怕是最小的疑虑，也会被宣布为极端的非人。其实，大家都知道，这种海上紧急状况是人为的，是一个有组织的从非洲输往欧洲的人口走私产业一部分。然而在这一问题上，甚或联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）也偏向了那个狭窄的言论走廊。鉴于他曾有过的作为联盟内的右翼反叛人士的历史，这一变化别具深意！

我们给自己的思想戴枷锁

类似的不成文的冷酷规矩也适用于气候议题。谁若小心提醒说，也应从社会角度考虑以极端方式告别我们生活方式可能造成的影响，那他就会成为众矢之的，因为，他简直就是在否认局面的严重性。而若有哪个公众人物敢称自己是不知悔改的食肉者、长途飞行人或SUV车主，那就不会再被他人接受。相反，像"反抗灭绝"（Extinction Rebellion）运动成员哈拉姆（Roger Hallam）或海上救助船"SeaWatch 3"的船长拉科特（Carola Rackete）这样的气候极端保护者则可以从根本上质疑民主制这一国家形式，却无需担心被打入冷宫。

遭禁的观念并不列在任何一份禁单上。然而， 每个人都知道它们。出于可以理解的原因，大多数人在公开表态时都会遵守时代精神所划之界限。而这正是灾难：我们给自己戴上镣铐。然而， 民主制的生命来自争论、来自不同的观点。因为异见者害怕表达意见而导致言路过窄，则社会便会迨倦。最终，它会自我剥夺它最重要的民主基本权利：也表达让人不快的观点的自由。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。