 评论：随大流或者不作声 | 文化经纬 | DW | 03.11.2019

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文化经纬

评论：随大流或者不作声

德国之声评论员Christoph Hasselbach认为，德国社会越来越不允许意见多样化，沉湎于危险的一统思维。长此以往，民主制将对自己造成伤害。

Symbolbild | Meinungsfreiheit / Redeverbot (picture-alliance/imageBROKER/C. Ohde)

（德国之声中文网）"我不同意您的观点，但我会誓死捍卫您说话的权利。"阻挠右翼民粹主义政党-德国选项党创建人卢克（Bernd Lucke）在汉堡大学演讲的人，该把法国启蒙家伏尔泰的这句话好好记在心里。这句话道出了民主制一项基本原则：言论自由。今天的德国，这一自由正遭遇比很多人所想象的更大的危险。

诚然，在这个国家，代表某种偏离主流的意见的人不会坐牢。从形式上看，言论自由是有保障的。然而，当事人会很快遭到社会的--至少是社会上定调的那部分人的鄙视。

居然是高等学校！

卢克事件尤为极端。在他身上发生的事情和他经济学讲课的题目根本无关。该讲课曾两次被迫中断，只在警方保护下方能进行。是的，对那些活动分子们而言，卢克是选项党的创建人之一，这一事实便足以。其实，卢克早已离开该党，而且正因该党在他眼里已变得过右！然而，对那些示威者来说，根本就不能允许此人在公共场合再发声--无论关于什么题目。

Hasselbach Christoph Kommentarbild App

德国之声评论员Christoph Hasselbach认为，德国社会越来越不允许意见多样化，沉湎于危险的一统思维

普遍接受的言论范畴日益狭窄。很多民众有这样的感受。在多个问卷调查中，大多数受问者每一次都表示，涉及某些议题，自己说什么得非常小心，否则会被打入另类、游离于同事、朋友圈和邻居，职场上不再可能晋升。

大多数人指出，首当其冲的是移民议题。俗称的地中海上的难民救助便是一个著例：谁若只是对之表露出哪怕是最小的疑虑，也会被宣布为极端的非人。其实，大家都知道，这种海上紧急状况是人为的，是一个有组织的从非洲输往欧洲的人口走私产业一部分。然而在这一问题上，甚或联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）也偏向了那个狭窄的言论走廊。鉴于他曾有过的作为联盟内的右翼反叛人士的历史，这一变化别具深意！

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过于帮助难民？如何看待伊斯兰教？一项最新民意调查显示，很多德国人都不敢就这些话题表态，担心会出言不慎、引火上身。 (26.05.2019)

上周六（11月18日），中国U20国家足球队在美因茨参加的友谊赛一度因观众席上打出西藏旗帜而退场停赛。中国外交部发言人今天就此事发表评论说：“相互尊重是东道主的应有待客之道。” (20.11.2017)

在传媒、政界和社会，到底谁掌握权力？来自世界各地的参与者们将在波恩举行的德国之声第12届全球媒体论坛上讨论这一议题。 (26.05.2019)

我们给自己的思想戴枷锁

类似的不成文的冷酷规矩也适用于气候议题。谁若小心提醒说，也应从社会角度考虑以极端方式告别我们生活方式可能造成的影响，那他就会成为众矢之的，因为，他简直就是在否认局面的严重性。而若有哪个公众人物敢称自己是不知悔改的食肉者、长途飞行人或SUV车主，那就不会再被他人接受。相反，像"反抗灭绝"（Extinction Rebellion）运动成员哈拉姆（Roger Hallam）或海上救助船"SeaWatch 3"的船长拉科特（Carola Rackete）这样的气候极端保护者则可以从根本上质疑民主制这一国家形式，却无需担心被打入冷宫。

遭禁的观念并不列在任何一份禁单上。然而， 每个人都知道它们。出于可以理解的原因，大多数人在公开表态时都会遵守时代精神所划之界限。而这正是灾难：我们给自己戴上镣铐。然而， 民主制的生命来自争论、来自不同的观点。因为异见者害怕表达意见而导致言路过窄，则社会便会迨倦。最终，它会自我剥夺它最重要的民主基本权利：也表达让人不快的观点的自由。

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